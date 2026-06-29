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నిండు కుండలా హైదరాబాద్ జంట జలాశయాలు..

Hyderabad Twin Reservoirs:హైదరాబాద్ జంట జలాశయాలో నిండుకుండలా మారాయి. ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో ఇన్‌ఫ్లో వస్తుండడంతో హిమాయత్ సాగర్ జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటిమట్టానికి చేరింది.పైనుంచి వస్తున్న వరదకు అనుగుణంగా రిజర్వాయర్ క్రస్ట్ గేట్లను ఎత్తారు అధికారులు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 29, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:37 PM IST
నిండు కుండలా హైదరాబాద్ జంట జలాశయాలు..
Image Credit: Hyderabad Twin Reservoirs (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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