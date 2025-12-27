36 Hour Water Supply Shutdown In Hyderabad: హైదరాబాద్ నగరానికి తాగునీరు అందిస్తున్న కృష్ణా ఫేజ్–1 వ్యవస్థలో కీలక సమస్య తలెత్తడంతో.. పలు ప్రాంతాల్లో 36 గంటల పాటు నీటి సరఫరా బంద్ కానుంది. సర్జ్ ట్యాంక్ సమీపంలో ఉన్న 700 మిల్లీమీటర్ల డయా ఎంఎస్ పైప్ లైన్ వద్ద లీకేజీ ఏర్పడిందని మెట్రోవాటర్ బోర్డు అధికారులు తెలిపారు. ఈ లోపం కారణంగా నీటి సరఫరా కొనసాగించడం కష్టంగా మారిందన్నారు.
నాసర్లపల్లి–గొడకొండ్ల లైన్లో జరుగుతున్న మరమ్మత్తులు..
నాసర్లపల్లి నుంచి గొడకొండ్ల వరకు విస్తరించి ఉన్న 2200 మిల్లీమీటర్ల డయా ఎంఎస్ పంపింగ్ మెయిన్లో దెబ్బతిన్న భాగాలను తొలగించి.. కొత్తవి అమర్చే పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ మార్గంలో పాడైన ఎంఎస్ ఎయిర్ టీలు, వాల్వ్లను పూర్తిగా మార్చుతున్నారు. దీంతో పాటు నాసర్లపల్లి వద్ద 600 మిల్లీమీటర్ల డయా ఎంఎస్ జంక్షన్ పనులు కూడా కొనసాగుతున్నాయి.
పంపింగ్ స్టేషన్లలో కొనసాగుతున్న వాల్వ్ మార్పులు..
కోదండాపూర్, నాసర్లపల్లి పంపింగ్ స్టేషన్లలో ఉన్న 600 మిల్లీమీటర్ల డయా బీఎఫ్ వాల్వ్లు, ఎన్ఆర్వీలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని అధికారులు గుర్తించారు. వాటి స్థానంలో కొత్త వాల్వ్లను అమర్చే ప్రక్రియ చేపట్టారు. ఈ పనులన్నీ ఒకేసారి జరగడం వల్ల నీటి సరఫరా తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాల్సి వచ్చిందన్నారు.
36 గంటల పాటు నీటి సరఫరా బంద్..
మరమ్మత్తుల కారణంగా ఈ నెల 27వ తేదీ ఉదయం 6 గంటల నుంచి 28వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటల వరకు, మొత్తం 36 గంటల పాటు హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాలకు తాగునీటి సరఫరా ఉండదని మెట్రోవాటర్ బోర్డు ప్రకటించింది. ప్రజలు ముందస్తుగా నీటిని నిల్వ చేసుకోవాలని సూచించింది.
నీటి సరఫరా ఉండని ప్రాంతాలు ఇవే..
నీటి సరఫరా నిలిచిపోయే ప్రాంతాల్లో మీరాలం, కిషన్బాగ్, బాల్షెట్టీకేట్, మొగల్పురా, ఫలక్నామా, బహదూర్పురా, జహనుమా, మహబూబ్ మాన్షన్, సంతోష్నగర్, వినయ్నగర్, సైదాబాద్, చంచల్గూడ, ఆస్మాన్గఢ్, యాకుత్పురా, బొగ్గులకుంట, నారాయణగూడ, ఆడిక్మెట్ రిజర్వాయర్, శివం రిజర్వాయర్, చిల్కలగూడ రిజర్వాయర్, అలియాబాద్ రిజర్వాయర్, రియాసత్నగర్ రిజర్వాయర్, దిల్సుఖ్నగర్, హార్డ్వేర్ పార్క్, జల్పల్లి, తుక్కుగూడ, ఫ్యాబ్సిటీ, మన్నెగూడా ఉన్నాయి.
