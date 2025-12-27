English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad
  • Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు అల‌ర్ట్‌.. ఈ ప్రాంతాల్లో 36 గంట‌ల‌పాటు నీటి స‌ర‌ఫ‌రా నిలిపివేత

Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు అల‌ర్ట్‌.. ఈ ప్రాంతాల్లో 36 గంట‌ల‌పాటు నీటి స‌ర‌ఫ‌రా నిలిపివేత

Hyderabad Water Cut Alert: హైద‌రాబాద్ నగర ప్రజలకు అల‌ర్ట్‌. న‌గ‌రంలోని ప‌లు ప్రాంతాల్లో 36 గంట‌ల‌ పాటు నీటి స‌ర‌ఫ‌రా నిలిపివేస్తున్న‌ట్లు వాటర్ బోర్డు అధికారులు ప్ర‌క‌టించారు. శ‌నివారం ఉద‌యం నుంచి ఆదివారం సాయంత్రం వ‌ర‌కు నీటి స‌ర‌ఫ‌రా ఉండ‌ద‌ని ప్ర‌క‌టించారు. హైదరాబాద్ నగరంలోని ఏయే ప్రాంతాల్లో నీటి స‌ర‌ఫ‌రా ఉండ‌దో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 27, 2025, 06:49 PM IST

Trending Photos

Gratuity: ఉద్యోగులకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన కోర్టు.. గ్రాట్యుటీపై కీలక తీర్పు..!!
7
Gratuity
Gratuity: ఉద్యోగులకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన కోర్టు.. గ్రాట్యుటీపై కీలక తీర్పు..!!
Rythu Bharosa: రైతులకు రేవంత్ సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్.. రైతు భరోసా నిధులు వచ్చేస్తున్నాయ్.. పంపిణీ ఎప్పటి నుంచంటే..?
5
Rythu bharosa
Rythu Bharosa: రైతులకు రేవంత్ సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్.. రైతు భరోసా నిధులు వచ్చేస్తున్నాయ్.. పంపిణీ ఎప్పటి నుంచంటే..?
Traffic challan: షాకింగ్ న్యూస్.. ఇన్ని చలాన్లు ఉంటే మీ వాహనం రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు.. పూర్తి వివరాలివే..!!
6
Traffic Challan News
Traffic challan: షాకింగ్ న్యూస్.. ఇన్ని చలాన్లు ఉంటే మీ వాహనం రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు.. పూర్తి వివరాలివే..!!
Heart Attack Symptoms: హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చే నెల ముందు కనిపించే 5 సంకేతాలు ఇవే.. తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే..
7
Heart Attack Symptoms
Heart Attack Symptoms: హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చే నెల ముందు కనిపించే 5 సంకేతాలు ఇవే.. తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే..
Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు అల‌ర్ట్‌.. ఈ ప్రాంతాల్లో 36 గంట‌ల‌పాటు నీటి స‌ర‌ఫ‌రా నిలిపివేత

36 Hour Water Supply Shutdown In Hyderabad: హైదరాబాద్ నగరానికి తాగునీరు అందిస్తున్న కృష్ణా ఫేజ్–1 వ్యవస్థలో కీలక సమస్య తలెత్తడంతో.. పలు ప్రాంతాల్లో 36 గంటల పాటు నీటి సరఫరా బంద్ కానుంది. సర్జ్ ట్యాంక్ సమీపంలో ఉన్న 700 మిల్లీమీటర్ల డయా ఎంఎస్ పైప్ లైన్ వద్ద లీకేజీ ఏర్పడిందని మెట్రోవాటర్ బోర్డు అధికారులు తెలిపారు. ఈ లోపం కారణంగా నీటి సరఫరా కొనసాగించడం కష్టంగా మారిందన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

నాసర్లపల్లి–గొడకొండ్ల లైన్‌లో జరుగుతున్న మరమ్మత్తులు..
నాసర్లపల్లి నుంచి గొడకొండ్ల వరకు విస్తరించి ఉన్న 2200 మిల్లీమీటర్ల డయా ఎంఎస్ పంపింగ్ మెయిన్‌లో దెబ్బతిన్న భాగాలను తొలగించి.. కొత్తవి అమర్చే పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ మార్గంలో పాడైన ఎంఎస్ ఎయిర్ టీలు, వాల్వ్‌లను పూర్తిగా మార్చుతున్నారు. దీంతో పాటు నాసర్లపల్లి వద్ద 600 మిల్లీమీటర్ల డయా ఎంఎస్ జంక్షన్ పనులు కూడా కొనసాగుతున్నాయి.

పంపింగ్ స్టేషన్లలో కొనసాగుతున్న వాల్వ్ మార్పులు..
కోదండాపూర్, నాసర్లపల్లి పంపింగ్ స్టేషన్లలో ఉన్న 600 మిల్లీమీటర్ల డయా బీఎఫ్ వాల్వ్‌లు, ఎన్‌ఆర్‌వీలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని అధికారులు గుర్తించారు. వాటి స్థానంలో కొత్త వాల్వ్‌లను అమర్చే ప్రక్రియ చేపట్టారు. ఈ పనులన్నీ ఒకేసారి జరగడం వల్ల నీటి సరఫరా తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాల్సి వచ్చిందన్నారు.

36 గంటల పాటు నీటి సరఫరా బంద్..
మరమ్మత్తుల కారణంగా ఈ నెల 27వ తేదీ ఉదయం 6 గంటల నుంచి 28వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటల వరకు, మొత్తం 36 గంటల పాటు హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాలకు తాగునీటి సరఫరా ఉండదని మెట్రోవాటర్ బోర్డు ప్రకటించింది. ప్రజలు ముందస్తుగా నీటిని నిల్వ చేసుకోవాలని సూచించింది.

నీటి సరఫరా ఉండని ప్రాంతాలు ఇవే..
నీటి సరఫరా నిలిచిపోయే ప్రాంతాల్లో మీరాలం, కిషన్‌బాగ్, బాల్షెట్టీకేట్, మొగల్‌పురా, ఫలక్‌నామా, బహదూర్‌పురా, జహనుమా, మహబూబ్ మాన్షన్, సంతోష్‌నగర్, వినయ్‌నగర్, సైదాబాద్, చంచల్‌గూడ, ఆస్మాన్‌గఢ్, యాకుత్‌పురా, బొగ్గులకుంట, నారాయణగూడ, ఆడిక్‌మెట్ రిజర్వాయర్, శివం రిజర్వాయర్, చిల్కలగూడ రిజర్వాయర్, అలియాబాద్ రిజర్వాయర్, రియాసత్‌నగర్ రిజర్వాయర్, దిల్‌సుఖ్‌నగర్, హార్డ్‌వేర్ పార్క్, జల్‌పల్లి, తుక్కుగూడ, ఫ్యాబ్‌సిటీ, మన్నెగూడా ఉన్నాయి.

Also Read: TG TET Hall Tickets 2026: టెట్ హాల్ టికెట్లు విడుదల.. డౌన్‌లోడ్ లింక్ ఇదే..!

Also Read: Harmanpreet Kaur: హ‌ర్మ‌న్ ప్రీత్ కౌర్‌ అరుదైన ఘనత.. టీ20ల్లో ఏకైక కెప్టెన్‌‌గా రికార్డు..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Hyderabad Water Cut Alert36 Hour Water CutWater Supply ShutdownHyderabadHyderabad water cut

Trending News