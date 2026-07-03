Hyderabad: హైదరాబాద్లోని లంగర్హౌస్ ప్రాంతంలో ఓ హోటల్లో 26 ఏళ్ల యువతి అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో మృతి చెందడం కలకలం రేపింది. ఈ ఘటన శుక్రవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు.
మృతురాలిని రేణుకగా గుర్తించారు. పోలీసుల ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, రేణుక గోల్కొండకు చెందిన ఫారూఖ్ అనే వ్యక్తితో కలిసి లంగర్హౌస్లోని హోటల్ గ్రాండ్ లాడ్జ్లో ఒక గదిని బుక్ చేసుకున్నారు. కొంతసేపటి తర్వాత తాను బయటకు వెళ్లి తిరిగి వచ్చేసరికి రేణుక గదిలో ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకుని కనిపించిందని ఫారూఖ్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
సమాచారం అందుకున్న లంగర్హౌస్ పోలీసులు వెంటనే ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోస్టుమార్టం నివేదిక వచ్చిన తర్వాత మరణానికి గల అసలు కారణం స్పష్టమయ్యే అవకాశం ఉందని పోలీసులు తెలిపారు.
అయితే రేణుక కుటుంబ సభ్యులు ఈ ఘటనను ఆత్మహత్యగా అంగీకరించడం లేదు. తమ కుమార్తెను హత్య చేశారని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో ఫారూఖ్ పాత్రపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు, అనుమానాల నేపథ్యంలో పోలీసులు ఫారూఖ్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. హోటల్లోని సీసీటీవీ దృశ్యాలు, సిబ్బంది వాంగ్మూలాలు, ఫోన్ కాల్ వివరాలు, ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలను కూడా పరిశీలిస్తున్నారు.
ఈ ఘటన ఆత్మహత్యా లేదా హత్యా అనే అంశంపై ప్రస్తుతం స్పష్టత లేదు. అందుకే పోలీసులు ఎలాంటి నిర్ణయానికి రాకుండా అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. పోస్టుమార్టం నివేదిక, ఫోరెన్సిక్ పరీక్షల ఫలితాలు, ఇతర ఆధారాల ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకోనున్నారు.
ఈ సంఘటన స్థానికంగా తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది. నిజంగా ఏం జరిగిందనే విషయంపై ప్రజల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. పోలీసులు మాత్రం దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు ఎలాంటి ఊహాగానాలు చేయవద్దని సూచిస్తున్నారు. దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చే ఆధారాల ఆధారంగానే పూర్తి నిజాలు బయటపడతాయని అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం కేసు విచారణ కొనసాగుతోంది.
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