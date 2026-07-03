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Hyderabad: హైదరాబాద్ హోటల్‌లో యువతి అనుమానాస్పద మృతి..!

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లోని లంగర్‌హౌస్ ప్రాంతంలోని ఓ హోటల్‌లో 26 ఏళ్ల యువతి రేణుక అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో మృతి చెందడం సంచలనం సృష్టించింది. ఇది ఆత్మహత్య కాదని, హత్యేనని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తుండగా, పోలీసులు సంబంధిత వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని పోస్టుమార్టం నివేదిక, ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలు, సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై పూర్తి నిజాలు వెలుగులోకి రావాల్సి ఉంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 03, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:45 AM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్ హోటల్‌లో యువతి అనుమానాస్పద మృతి..!
Image Credit: Hyderabad Woman Found Dead(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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