Youtuber komali arguments with her lover before suicide video: యూట్యూబర్ కోమలి ఆత్మహత్య ఘటన హైదరాబాద్ లోని మణికొండలో తీవ్ర విషాదంగా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
మణి కొండలోని చిత్రపురి కాలనీలో ఉన్న కోమలి ఇంట్లో ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకుని ఆమె బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఆమె తన ప్రేమ విఫలమవ్వడంతోనే ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు ప్రచారం జరిగింది. మరోవైపు కోమలి ఆత్మహత్యకు ముందు అఖిల్ రెడ్డి ఆమె ఇంటికి వెళ్లిన వీడియో వెలుగులోకి వచ్చింది. అఖిల్, కోమలికి ఏడాది క్రితం బ్రేక్ అప్ అవ్వగా, అతనిని వదిలి ఉండలేక తనకు కాల్ చేసి ఇంటికి పిలిచి మాట్లాడినట్లు సమాచారం.
సీసీటీవీ ఫుటేజ్
కోమలి ఆత్మహత్యకు ముందు ఆమె ఇంటికి వెళ్లిన అఖిల్ రెడ్డి
అఖిల్, కోమలికి ఏడాది క్రితం బ్రేక్ అప్ అవ్వగా, అతనిని వదిలి ఉండలేక తనకు కాల్ చేసి ఇంటికి పిలిచిన కోమలి
తనతో కలిసి ఉండాలని కోమలి కోరగా, నిరాకరించి వెళ్లిపోయిన అఖిల్
దీంతో మనస్తాపంతో కోమలి ఆత్మహత్య… https://t.co/m0SX7WT6PT pic.twitter.com/2S83WXHF4T
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) February 25, 2026
అయితే.. ఇంటికి వచ్చాక ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగిందని విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. కోమలి ఇంటి నుంచి బైటకు వచ్చి మరీ తనతో కలిసి ఉండాలని కోమలి కోరగా, అఖిల్ నిరాకరిస్తు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. దీంతో మనస్తాపంతో కోమలి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై పోలీసులు ఇప్పటికే కేసు నమోదుచేసి విచారణ చేపట్టారు.
విశాఖపట్నంకు చెందిన కోమలి, మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో బీఎస్సీ చదువు కుంటుంది. ఆమె ఒకవైపు యూబ్యూబ్ లో వీడియోలు, రీల్స్ చేస్తు ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది.ఈ క్రమంలో మరో యూట్యూబర్ సాసాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి అయిన అఖిల్ రెడ్డితో ఆమె ప్రేమలో పడింది. కొన్ని రోజులు వీరి ప్రేమ వ్యవహరం సజావుగానే సాగింది. ఆ తర్వాత వీరిద్దరు విడిపోయారు. ఈ నేపథ్యలో తీవ్ర మనోవేదనకు గురైన కోమలి, కొన్ని నెలల క్రితం కూడా ఆత్మహత్యకు యత్నించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. అప్పుడు గమనించి కాపాడారు.
Read more: Youtuber Anvesh: చిక్కుల్లో యూట్యూబర్ అన్వేష్.. లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేసిన హైదరాబాద్ పోలీసులు..
మరల ఈరోజు ఇంట్లో ఎవరులేనిది గమనించి చీరతో ఫ్యాన్ కు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. సమాచారం అందుకున్న రాయదుర్గం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. అఖిల్ రెడ్డిని విచారిస్తే అసలు విషయం వెలుగులోకి వస్తాయని కుటుంబ సభ్యులు చెప్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.