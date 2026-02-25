English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad
  • komali with her lover Video: ప్రియుడితో యూట్యూబర్ కోమలి వాగ్వాదం.!. వైరల్‌గా మారిన వీడియో..

komali with her lover Video: ప్రియుడితో యూట్యూబర్ కోమలి వాగ్వాదం.!. వైరల్‌గా మారిన వీడియో..

Youtuber Komali Suicide: మణికొండలోని చిత్రపురి కాలనీలో ఉన్న తన మేనమామ ఇంట్లో యూట్యూబర్ కోమలి ఫ్యాన్‌కు ఉరివేసుకుని ఆమె బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. అయితే తాజాగా.. ఆమె తన ఇంటి బైట తన ప్రియుడు అఖిల్ రెడ్డితో వాగ్వాదంకు దిగిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 25, 2026, 04:35 PM IST
  • యూట్యూబర్ కోమలి ఘటనలో బిగ్ ట్విస్ట్..
  • ప్రియుడితో ఇంటి బైట వాగ్వాదం..

Trending Photos

APSRTC Employees: ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు సర్కార్ గుడ్‌న్యూస్.. మరో రూ.2 లక్షలకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్..!
5
APSRTC
APSRTC Employees: ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు సర్కార్ గుడ్‌న్యూస్.. మరో రూ.2 లక్షలకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్..!
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో అకాల వర్షాలు.. ఈ ప్రాంతాల్లో దంచికొట్టనున్న వానలు, రాబోయే కొన్ని గంటలు అలెర్ట్..!
6
Hyderabad city
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో అకాల వర్షాలు.. ఈ ప్రాంతాల్లో దంచికొట్టనున్న వానలు, రాబోయే కొన్ని గంటలు అలెర్ట్..!
Tollywood Heroes: ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..
8
Tollywood Heroes
Tollywood Heroes: ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..
Bank Holiday: బిగ్ అలర్ట్ ..బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవు..!
6
March 2026 bank holidays
Bank Holiday: బిగ్ అలర్ట్ ..బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవు..!
komali with her lover Video: ప్రియుడితో యూట్యూబర్ కోమలి వాగ్వాదం.!. వైరల్‌గా మారిన వీడియో..

Youtuber komali arguments with her lover before suicide video: యూట్యూబర్ కోమలి ఆత్మహత్య ఘటన హైదరాబాద్ లోని మణికొండలో తీవ్ర విషాదంగా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
 మణి కొండలోని చిత్రపురి కాలనీలో ఉన్న కోమలి ఇంట్లో ఫ్యాన్‌కు ఉరివేసుకుని ఆమె బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఆమె తన  ప్రేమ విఫలమవ్వడంతోనే ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు ప్రచారం జరిగింది. మరోవైపు కోమలి ఆత్మహత్యకు ముందు అఖిల్ రెడ్డి ఆమె ఇంటికి వెళ్లిన వీడియో వెలుగులోకి వచ్చింది. అఖిల్, కోమలికి ఏడాది క్రితం బ్రేక్ అప్ అవ్వగా, అతనిని వదిలి ఉండలేక తనకు కాల్ చేసి ఇంటికి పిలిచి మాట్లాడినట్లు సమాచారం.

Add Zee News as a Preferred Source

 

అయితే.. ఇంటికి వచ్చాక ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగిందని విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. కోమలి ఇంటి నుంచి బైటకు వచ్చి మరీ తనతో కలిసి ఉండాలని కోమలి కోరగా,  అఖిల్ నిరాకరిస్తు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. దీంతో మనస్తాపంతో కోమలి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై పోలీసులు ఇప్పటికే కేసు నమోదుచేసి విచారణ చేపట్టారు.

 విశాఖపట్నంకు చెందిన కోమలి, మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో బీఎస్సీ చదువు కుంటుంది. ఆమె ఒకవైపు యూబ్యూబ్ లో వీడియోలు, రీల్స్ చేస్తు ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది.ఈ క్రమంలో మరో యూట్యూబర్ సాసాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగి అయిన అఖిల్ రెడ్డితో ఆమె ప్రేమలో పడింది. కొన్ని రోజులు వీరి ప్రేమ వ్యవహరం సజావుగానే సాగింది. ఆ తర్వాత వీరిద్దరు విడిపోయారు.  ఈ నేపథ్యలో తీవ్ర మనోవేదనకు గురైన కోమలి, కొన్ని నెలల క్రితం కూడా ఆత్మహత్యకు యత్నించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. అప్పుడు గమనించి కాపాడారు.

Read more: Youtuber Anvesh: చిక్కుల్లో యూట్యూబర్ అన్వేష్.. లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేసిన హైదరాబాద్ పోలీసులు..

మరల ఈరోజు  ఇంట్లో ఎవరులేనిది గమనించి చీరతో ఫ్యాన్ కు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.   సమాచారం అందుకున్న రాయదుర్గం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. అఖిల్ రెడ్డిని విచారిస్తే అసలు విషయం వెలుగులోకి వస్తాయని కుటుంబ సభ్యులు చెప్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Komali suicideYoutuber komali deathHyderabadYoutuber komali death tragedyKomali death in Manikonda

Trending News