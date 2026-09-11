/మట్టి వినాయకులనే పూజిద్దాం.. మల్కం చెరువు వద్ద ఉచిత పంపిణీ! రంగనాథ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Ranganath Distributes Free Clay Ganesha Idols: పర్యావరణాన్ని కాపాడటానికి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ విగ్రహాలకు దూరంగా ఉండి, కేవలం మట్టి వినాయకుడిని మాత్రమే పూజించాలని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ పిలుపునిచ్చారు. రాయదుర్గంలోని మల్కం చెరువు వాకర్స్ అసోసియేషన్, తెలంగాణ యువత ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏవి రంగనాథ్ ఐపీఎస్ మాట్లాడుతూ, పర్యావరణ పరిరక్షణే ప్రధానమని పేర్కొన్నారు.
తనపై ఎన్ని కేసులు పెట్టినా వెనకడుగు వేయకుండా చెరువుల రక్షణ కోసం ముందుకు వెళ్తానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా, ప్రజా ఆస్తి అయిన వేలాది ఎకరాల ఆక్రమిత భూములను హైడ్రా విజయవంతంగా విడిపించిందని చెప్పారు. సింథటిక్ రంగులను వాడకుండా, సహజమైన రంగులతో చేసిన మట్టి విగ్రహాలనే ప్రతిష్టించాలని హైడ్రా కమిషనర్ సూచించారు. నేటి యువత ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ విగ్రహాలకు బదులుగా మట్టి వినాయక విగ్రహాలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని అరికట్టవచ్చని అన్నారు. ఎన్ని కేసులు పెట్టినా కబ్జాదారులను వదల్లేనని, చెరువుల పరిరక్షణ కోసం తమ బృందం ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుందని కమిషనర్ రంగనాథ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రకృతి పరిరక్షణ మరియు ప్రధాన సామాజిక సమస్యలపై పోరాడాలని పిలుపునిస్తూ, అప్పుడే భవిష్యత్ తరాల మనుగడ సాధ్యమవుతుందని పేర్కొన్నారు. పర్యావరణ స్పృహను పెంచే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అందరికీ ఆదర్శనీయమని ఆయన అభినందించారు.
పర్యావరణ పరిరక్షణ అనేది ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని, కాలుష్యరహిత సమాజం కోసం గత కొన్నేళ్లుగా ఉచితంగా మట్టి వినాయక విగ్రహాల పంపిణీ చేస్తున్నామని తెలంగాణ యువత రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఇమ్మడి సతీష్ తెలిపారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేపడతామని ఆయన చెప్పారు. మల్కం చెరువు వాకర్స్ అసోసియేషన్ జనరల్ సెక్రెటరీ మల్లికార్జున్ మాట్లాడుతూ, కమిషనర్ రంగనాథ్ గారు చేస్తున్న కృషి రాబోయే తరాలకు ఉపయోగపడుతుందని అన్నారు. గాలి, నీరు, భూమి స్వచ్ఛంగా ఉంటేనే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటామని, అందుకే పర్యావరణాన్ని కాపాడటానికి అందరూ మట్టి విగ్రహాలనే పూజించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్క్ అసోసియేషన్ సభ్యులు రమణారెడ్డి, మురళి, బాబ్జి, రాజేష్, జ్ఞానేశ్వర్, తెలంగాణ షిప్స్ అండ్ గౌడ్ సొసైటీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ కొముల అశోక్ యాదవ్, డాక్టర్ ఎంకే రాజేష్, ప్రమోద్ కుమార్, రాజేశం, భాస్కర్ గౌడ్, శ్రీకాంత్, నిత్య రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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