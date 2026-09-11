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మట్టి వినాయకులనే పూజిద్దాం.. మల్కం చెరువు వద్ద ఉచిత పంపిణీ! రంగనాథ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

మల్కం చెరువు వాకర్స్ అసోసియేషన్, రాయదుర్గంలోని తెలంగాణ యువత ఆర్గనైజేషన్ సంయుక్తంగా మట్టి వినాయక విగ్రహాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాయి. ఈ వేడుకలో హైడ్రా కమిషనర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మట్టి విగ్రహాలను పంపిణీ చేశారు. ఇమ్మడి సతీష్, మల్లికార్జున్ పర్యవేక్షణలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 11, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:03 AM IST
మట్టి వినాయకులనే పూజిద్దాం.. మల్కం చెరువు వద్ద ఉచిత పంపిణీ! రంగనాథ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!
Image Credit: Ranganath Distributes Free Clay Ganesha Idols:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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మట్టి వినాయకులనే పూజిద్దాం.. మల్కం చెరువు వద్ద ఉచిత పంపిణీ! రంగనాథ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!
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