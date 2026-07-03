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ట్రాఫిక్ క్లియరెన్స్ కోసం హైడ్రా కూల్చివేతలు.. కన్నీరు పెడుతున్న బాధితులు!

Hydra Demolition Drive At Moti Nagar: మోతినగర్, బోరబండ ప్రధాన రహదారిపై హైడ్రా (HYDRA) అధికారులు శనివారం భారీగా అక్రమ కట్టడాలును కూల్చేశారు. ట్రాఫిక్ సమస్యల నివారణ.. రోడ్డు విస్తరణలో భాగంగా ఫుట్‌పాత్‌లపై ఉన్న అక్రమ కట్టడాలను తొలగించిన్నట్లు తెలిపారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 03, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:22 PM IST
ట్రాఫిక్ క్లియరెన్స్ కోసం హైడ్రా కూల్చివేతలు.. కన్నీరు పెడుతున్న బాధితులు!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ట్రాఫిక్ క్లియరెన్స్ కోసం హైడ్రా కూల్చివేతలు.. కన్నీరు పెడుతున్న బాధితులు!
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