/ట్రాఫిక్ క్లియరెన్స్ కోసం హైడ్రా కూల్చివేతలు.. కన్నీరు పెడుతున్న బాధితులు!

Hydra Demolition Drive At Moti Nagar News: హైదరాబాద్లోని మోతినగర్, బోరబండ రోడ్డు ప్రధాన సిగ్నల్ ఏరియాలో హైడ్రా (HYDRA) అధికారులు శనివారం ఉదయం భారీ కూల్చివేతలు చేపట్టారు. రహదారి పక్కన ఉన్న అక్రమ నిర్మాణాలతో పాటు ఫుట్పాత్లను ఆక్రమించి ఏర్పాటు చేసిన షాపులను JCBల సహాయంతో నేలమట్టం చేశారు. మోతినగర్ చౌరస్తాలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులను దృష్ట్యా.. రోడ్డు విస్తరణ పనుల్లో భాగంగానే ఈ కఠిన చర్యలు తీసుకున్నట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఫుట్పాత్లు, రోడ్డు మార్జిన్లను క్లియర్ చేయడం వల్ల వాహనాల రాకపోకలు సాఫీగా సాగుతాయని.. ప్రజల ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని హైడ్రా వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ముందుగా నోటీసులు ఇచ్చామన్న అధికారులు..
ఈ ఆక్రమణల తొలగింపు ప్రక్రియ ఒక్కసారిగా చేపట్టింది కాదని.. స్థానిక వ్యాపారులకు, నివాసితులకు చట్టప్రకారం ముందస్తు నోటీసులు జారీ చేశామని అధికారులు తెలిపారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘించి రోడ్డును ఆక్రమించుకున్నందు వల్లే ఈ చర్యలు అనివార్యమయ్యాయని హైడ్రా అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ కూల్చివేతలతో మోతినగర్ జంక్షన్లో ఎన్నాళ్లుగానో వేధిస్తున్న ట్రాఫిక్ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందని స్థానిక వాహనదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
కన్నీరుమున్నీరవుతున్న బాధితులు..
మరోవైపు అధికారుల చర్యలపై బాధితుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారంతో పాటు నోటీసులు ఇవ్వకుండానే రాత్రికి రాత్రే వచ్చి షాపులను కూల్చివేశారని బాధితులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పెద్ద పెద్ద కోట్లలో ఉండే అక్రమ నిర్మాణాలను వదిలేసి.. రోడ్డు పక్కన చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే మా లాంటి పేదలపై కక్ష సాధిస్తున్నారని.. ఉన్నపళంగా షాపులు కూల్చేస్తే ఇప్పుడు మేము రోడ్డున పడ్డామని.. మాకు జీవనోపాధి ఎలా? అని బాధితులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ఆసరా కోల్పోయిన అనాథలు..
ఈ కూల్చివేతల్లో ఎందరో పేదలు తమ ఏకైక జీవనాధారాన్ని కోల్పోయారు. భర్తను కోల్పోయి.. ఒక చిన్న షాపు పెట్టుకుని పిల్లలను పోషించుకుంటున్న ఒక మహిళ తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేస్తూ.. కన్నీరుమున్నీరైంది. తనకున్న ఒక్కగానొక్క ఉపాధి మార్గాన్ని కూడా అధికారులు లాగేసుకున్నారని.. ఇప్పుడు బతకడం ఎలాగో అర్థం కావడం లేదన్నారు. లక్షలాది రూపాయల పెట్టుబడులు పెట్టి..అప్పులు తెచ్చుకుని నడుపుకుంటున్న దుకాణాలు నేలమట్టం కావడంతో వ్యాపారులు దిక్కుతోచని స్థితిలో పడిపోయారు.
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