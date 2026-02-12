English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad
  • Hydra Demolition: ఆగని హైడ్రా.. ఖానామెట్ అర్ధనారీశ్వరాలయ ప్రాంగణంలో షాపుల కూల్చివేత!

Hydra Demolition: ఆగని హైడ్రా.. ఖానామెట్ అర్ధనారీశ్వరాలయ ప్రాంగణంలో షాపుల కూల్చివేత!

Hydra Demolition Telugu News: మాదాపూర్ ఖానామెట్ అర్ధనారీశ్వర ఆలయ ప్రాంగణంలో అక్రమంగా వెలిసిన కొన్ని షాపులను హైడ్రా అధికారులు కూల్చివేశారు. ఈ సమయంలో స్థానికులకు అధికారులకు మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం ఏర్పడింది. వారిని చెదరగొట్టి అధికారులు అక్రమ కట్టడాలను కూల్చివేశారు..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 12, 2026, 05:23 PM IST

Trending Photos

Casting Couch: ఈ ఏజ్‌లో కూడా వదలడం లేదు..చేయాల్సిన టైంలో అలాంటి పనులు చేస్తారు..క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్
6
Casting couch in film industry
Casting Couch: ఈ ఏజ్‌లో కూడా వదలడం లేదు..చేయాల్సిన టైంలో అలాంటి పనులు చేస్తారు..క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత అలెర్ట్‌.. మీ పేరు జాబితాలో నుంచి తొలగించారా? ఇలా వెంటనే తెలుసుకోండి..!
5
PM Kisan 22nd installment
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత అలెర్ట్‌.. మీ పేరు జాబితాలో నుంచి తొలగించారా? ఇలా వెంటనే తెలుసుకోండి..!
Central Govt Jobs: పరీక్ష లేకుండా.. 28,740 ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఎలాగంటే..?
5
Central Govt Jobs 2026
Central Govt Jobs: పరీక్ష లేకుండా.. 28,740 ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఎలాగంటే..?
Prithiveeraj: 10 లక్షల ఇంటి కోసం వెయ్యి కోట్ల ఆస్తిని పోగొట్టుకున్న స్టార్‌ హీరో.. ఎవరంటే..?
5
Actor Prithiveeraj
Prithiveeraj: 10 లక్షల ఇంటి కోసం వెయ్యి కోట్ల ఆస్తిని పోగొట్టుకున్న స్టార్‌ హీరో.. ఎవరంటే..?
Hydra Demolition: ఆగని హైడ్రా.. ఖానామెట్ అర్ధనారీశ్వరాలయ ప్రాంగణంలో షాపుల కూల్చివేత!

Hydra Demolition Latest Telugu News: నగరంలో చెరువులతో పాటు ప్రభుత్వ భూములు, అక్రమ కట్టడాల విషయంలో హైడ్రా ఏమాత్రం ఆగడం లేదు.. ముఖ్యంగా అక్రమ కట్టడాల విషయంలో దూకుడుగా వ్యవహరిస్తున్న హైడ్రాధికారులు మరోసారి తమ ప్రతాపం చూపారు.. గురువారం ఉదయం మాదాపూర్ ఖానామెట్ పరిధిలో సర్వేనెంబర్ 55లో ఉన్న అర్ధనారీశ్వర ఆలయ ప్రాంగణంలో వెలసిన దుకాణాలను అధికారులు భారీ పోలీస్ బందోబస్తుల మధ్య కూల్చివేశారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే ఈ కూల్చివేతకు సంబంధించిన సమాచారం ఆలయ కమిటీ సభ్యులతో పాటు అర్చకులు, స్థానికులకు తెలియడంతో అక్కడికి వారి చేరుకొని అధికారులను అడ్డుకున్నారు.. అంతేకాకుండా JCB వాహనాల ముందు బయటాయించి నిరసన వ్యక్తం చేయడం అక్కడ తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది.. అధికారులు, స్థానికులకు మధ్య జరిగిన చిన్న తోపులాటతో ఆలయ ప్రాంగణం ఒక్కసారిగా స్థానికులతో కిక్కిరిసిపోయింది.

హైడ్రా అధికారులు ఎటువంటి ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వకుండా.. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆలయ నిర్వాహకులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.  అంతేకాకుండా బాధితులు ఈ సమయంలో రెండు ప్రధాన అంశాలు లేవనెత్తారు.. కనీసం ఖాళీ చేసేందుకు సమయం ఇవ్వకుండా దౌర్జన్యంగా కూల్చివేతను చేపట్టారని వారి ఆరోపించారు. అలాగే ఈ భూమికి సంబంధించి ప్రస్తుతం కోర్టులో స్టే అమల్లో ఉందని.. న్యాయస్థాన ఆదేశాలను కూడా ఖాదర్ చేయకుండా అధికారులు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారని వారు వాపోతున్నారు..

Read more: Bhadradri Konthagudem: నా డబ్బులు, కుక్కర్‌లు ఇచ్చేయండి.. గల్లీలో రచ్చ చేస్తున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల అభ్యర్థి.. ఏమైందంటే..?

మరోవైపు అధికారులు అక్రమ కట్టడాలను తొలగించడంలోనే భాగంగా ఈ చర్యలు తీసుకున్నామని చెబుతున్నారు. నిబంధనల ప్రకారమే ముందుకు వెళ్తున్నామని.. ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన భూముల పరిరక్షణలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదని వారి స్పష్టం చేశారు.. భారీగా ఘటన స్థలంలో మొహరించిన పోలీసులు.. నిరసనకారులను చెదరగొట్టి కూల్చివేత ప్రక్రియను పూర్తి చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

Read more: Bhadradri Konthagudem: నా డబ్బులు, కుక్కర్‌లు ఇచ్చేయండి.. గల్లీలో రచ్చ చేస్తున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల అభ్యర్థి.. ఏమైందంటే..?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Hydra Latest NewsHydra Latest News TeluguHydra Latest News Today

Trending News