/ Hydraa Ranganath: అవన్ని ఫెక్ ప్రచారాలు.!. హైదరాబాద్ గణపయ్య నిమజ్జనాలపై హైడ్రా రంగనాథ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

HYDRAA Ranganath on Hyderabad Ganesh Immersion rules: దేశమంతట ఎక్కడ చూసిన గణపయ్య ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లో జరిగే గణపయ్య ఉత్సవాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. భాగ్యనగర్ లో గణేష్ ఉత్సవాలు అంబరాన్ని తాకుతాయి. ముఖ్యంగా ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ ను చూసేందుకు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు భారీగా తరలి వస్తారు. అయితే.. ఇటీవల హైదరాబాద్ లో గణపయ్య ఉత్సవాల తర్వాత నిమజ్జనం చేయడంపై వివాదం రాజుకుంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హైడ్రాను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చారు.
అనేక చెరువులను ఇప్పటికే హైడ్రా శుభ్రం చేసింది. ఈ క్రమంలో పలు చెరువులు వద్ద ఈసారి నిమజ్జనాలకు హైడ్రా అనుమతి నిరాకరించినట్లు సోషల్ మీడియాలో ఫెక్ వార్తలు ప్రచారం అయ్యాయి. దీనిపై తాజాగా.. హైడ్రా రంగనాథ్ ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు.
హైదరాబాద్ నగరంలోని చెరువుల్లో వినాయక నిమజ్జనానికి హైడ్రా వ్యతిరేకం కాదని కమిషనర్ రంగనాథ్ స్పష్టం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించిన నాలుగైదు చెరువుల వద్ద మాత్రమే ఆంక్షలుంటాయని తెలిపారు. అదే విధంగా, హైడ్రా పునరుద్దరిస్తోన్న చెరువుల్లో నిమజ్జనం కోసం ప్రత్యేక స్థలాలను కేటాయించినట్లు రంగనాథ్ తెలిపారు. తనకు దైవభక్తి ఉందని , తాను కూడా వినాయకుడి భక్తుడినని తెలిపారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం బయోడైవర్సిటీ, వెట్ ల్యాండ్ కింద గుర్తించిన అమీన్ పూర్, కాప్రా చెరువు సహా మరో రెండు చెరువులను గుర్తించిందని వీటి వద్ద మాత్రమే పరిమిత ఆంక్షలుంటాయని రంగనాథ్ తెలిపారు. కాప్రా చెరువు వద్ద చట్టాన్ని గౌరవించే నిమజ్జన ప్రక్రియ కొనసాగుతుందన్నారు. అంతే కాకుండా చెరువులలో గణపయ్య నిమజ్జనాలకు వ్యతిరేకం అంటూ వస్తున్న సోషల్ మీడియా ప్రచారాలను ఖండించారు.
అవుటర్ రింగ్ రోడ్ పరిధిలో మొత్తం 1300 చెరువులున్నాయని, వాటిలో 24 చెరువులను హైడ్రా అభివృద్ధి చేస్తుందని వెల్లడించారు. హైడ్రా అభివృద్ధి చేస్తున్న చెరువుల వద్ద నిమజ్జనానికి ఎలాంటి ఆంక్షలు లేవని, భారీ విగ్రహాలను కూడా నిమజ్జనం చేసేందుకు ప్రత్యేక స్థలాన్ని కేటాయిస్తున్నట్లు రంగనాథ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. మరోవైపు వినాయక చవితిని మనం సెప్టెంబర్ 14న జరుపుకుంటాం. అదే విధంగా సెప్టెంబర్ 25న నిమజ్జనం ఉండనుంది.
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