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Hydraa Ranganath: అవన్ని ఫెక్ ప్రచారాలు.!. హైదరాబాద్ గణపయ్య నిమజ్జనాలపై హైడ్రా రంగనాథ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Ganesh Immersion in Hyderabad:  కొంత మంది కావాలని హైడ్రాపై సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని హైడ్రా రంగనాథ్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అంతే కాకుండా కొన్ని ఎంపిక చేసిన చెరువుల్లో మాత్రమే నిమజ్జనాలకు అనుమతిలేదన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 10, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:23 PM IST
Hydraa Ranganath: అవన్ని ఫెక్ ప్రచారాలు.!. హైదరాబాద్ గణపయ్య నిమజ్జనాలపై హైడ్రా రంగనాథ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: hydraaranganath(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hydraa Ranganath: అవన్ని ఫెక్ ప్రచారాలు.!. హైదరాబాద్ గణపయ్య నిమజ్జనాలపై హైడ్రా రంగనాథ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
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