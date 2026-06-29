Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /HYDRAA: కబ్జా చెర నుంచి ప్రభుత్వ భూమికి విముక్తి.. రూ.750 కోట్ల భూమిని కాపాడిన హైడ్రా.. 

HYDRAA: కబ్జా చెర నుంచి ప్రభుత్వ భూమికి విముక్తి.. రూ.750 కోట్ల భూమిని కాపాడిన హైడ్రా.. 

HYDRAA Operation At Hasmathpet: కబ్జాలకు గురవుతున్న ప్రభుత్వ భూములను హైడ్రా విముక్తి చేస్తోంది. తాజాగా మరోసారి రూ.750 కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూమిని హైడ్రా కాపాడింది. హస్మత్‌పేటలో హైడ్రా చేపట్టిన ఆపరేషన్‌ విజయవంతమైంది. అయితే పేదల ఇళ్లను కూల్చివేత చేశారని వస్తున్న ఆరోపణలను ఖండించింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 29, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:38 PM IST
HYDRAA: కబ్జా చెర నుంచి ప్రభుత్వ భూమికి విముక్తి.. రూ.750 కోట్ల భూమిని కాపాడిన హైడ్రా.. 
Image Credit: HYDRAA Saves 10 Acres Of Govt LandSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
HYDRAA: కబ్జా చెర నుంచి ప్రభుత్వ భూమికి విముక్తి.. రూ.750 కోట్ల భూమిని కాపాడిన హైడ్రా.. 
Hydraa1 min ago
2
gold and silver market outlook next week6 min ago
3
Krishi Thapanda6 min ago
4
NTR17 min ago
5
FIFA World Cup 2026 Round of 32 fixtures19 min ago