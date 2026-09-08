/Veerlapally Shankar: కేసీఆర్ సచ్చిపోవాలి.!. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే వీర్లపల్లి శంకర్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Mla veerlapally shankar controversial remarks on former cm kcr: తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మటల యుద్దం కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ నేతలు.. అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డితో పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించారని ఆరోపించారు. అయితే దీనికి కౌంటర్ గా స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ దీనిపై విచారణకు ఆదేశించినట్లు చెప్పారు. నివేదిక రాగానే చర్యలుంటాయని తెలిపారు. ఇదే క్రమంలో తనతల్లిని చాలా నీచంగా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ మాట్లాడారని దీనికి ఏమంటారని ఫైర్ అయ్యారు.
కేసీఆర్ సచ్చిపోవాలి
కేసీఆర్ చనిపోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాము
– కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే వీర్లపల్లి శంకర్ https://t.co/ZnwHeN0F6T pic.twitter.com/6TcA0pT7uz
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 8, 2026
దీంతో అసెంబ్లీలో ఒక్కసారిగా వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. మరోవైపు కేసీఆర్ ఎర్రవల్లి నివాసం వద్ద డప్పుల మోతను చేపడతామని కాంగ్రెస్ ప్రకటించింది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు, నేతలు, కార్యకర్తలు ఎర్రవెల్లికి బయలుదేరారు. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే వీర్లపల్లి శంకర్ చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో రాజకీయ దుమారం చెలరేగింది.
కేసీఆర్ చనిపోవాలని నేను కోరుకుంటున్నామన్నారు. అంతే కాకుండా ఆయన రాష్ట్రానికి పట్టిన పెద్ద పీడగా అభివర్ణించారు. ఈ పరిణామంతో అసెంబ్లీ నుంచి నేరుగా కేటీఆర్, హరీష్ రావు, బీఆర్ఎస్ నేతలు, ఎమ్మెల్యేలు ఎర్రవల్లికి బయలు దేరారు. బీఆర్ ఎస్ శ్రేణులు సైతం సిద్దిపేటకు బయలు దేరారు. కేసీఆర్ చనిపోవాలని కోరుకుంటున్నామని చేసిన శ్యాఖ్యలకు నిరసనగా.. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు పలు చోట్ల శంకర్ దిష్టిబొమ్మను నిప్పంటించి తమ నిరసనలు వ్యక్తం చేశారు.
అదే విధంగా.. కేసీఆర్ చనిపోవాలని అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే వీర్లపల్లి శంకర్ను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ.. సూర్యాపేట పోలీస్ స్టేషన్లో బీఆర్ఎస్ మహిళా నాయకుల ఫిర్యాదు చేశారు. మరోవైపు .. ఎర్రవల్లిలోని కేసీఆర్ నివాసం చుట్టూ వందలాది మంది కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను, గుండాలను ఎస్కార్ట్ ఇచ్చి మరీ పోలీసులు తీసుకెళ్లడం ఏంటని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఫైర్ అవుతున్నారు.
కేసీఆర్ హత్యకు ఏమన్నా ప్లాన్ చేస్తున్నారా..?.. అంటూ బీఆర్ఎస్ కేటీఆర్, హరీష్ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కేసీఆర్ నివాసం ఎర్రవల్లి వద్ద హైటెన్షన్ కొనసాగుతుంది. పోలీసులు భారీగా బలగాలను మోహరించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.