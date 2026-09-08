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Veerlapally Shankar: కేసీఆర్ సచ్చిపోవాలి.!. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే వీర్లపల్లి శంకర్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Mla veerlapally shankar on kcr:  తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ శ్రేణులు భారీగా ఎర్రవెల్లికి చేరుకుంటున్నారు. మరోవైపు పోలీసులు కేటీఆర్, హరీష్ రావులను అరెస్ట్ చేసి బోయిన్ పల్లి పీఎస్ కు తరలించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 08, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:49 PM IST
Veerlapally Shankar: కేసీఆర్ సచ్చిపోవాలి.!. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే వీర్లపల్లి శంకర్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..
Image Credit: kcr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Veerlapally Shankar: కేసీఆర్ సచ్చిపోవాలి.!. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే వీర్లపల్లి శంకర్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..
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