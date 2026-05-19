Ibrahimpatnam Rape Case: ఇబ్రహీంపట్నంలో ఇంజినీరింగ్ స్టూడెంట్ దారుణం.. మద్యం తాగించి సహ విద్యార్థినిపై అత్యాచారం!

Btech Student Rape Case Ibrahimpatnam: హైదరాబాద్ శివారులోని ఇబ్రహీంపట్నంలో ఓ షాకింగ్ సంఘటన వెలుగు చూసింది. ఓ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థిని తన తోటి విద్యార్థినికే బలవంతంగా మద్యం తాగించి అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది. సీఐ మహేందర్ రెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ నెల 14న టీ తాగుదామని చెప్పి కారులో తీసుకెళ్లి, మద్యం కొనుగోలు చేసి విద్యార్థినికి తాగించి అత్యాచారం చేశాడు తోటి ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 19, 2026, 08:58 AM IST|Updated: May 19, 2026, 09:48 AM IST
Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

