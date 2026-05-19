/Ibrahimpatnam Rape Case: ఇబ్రహీంపట్నంలో ఇంజినీరింగ్ స్టూడెంట్ దారుణం.. మద్యం తాగించి సహ విద్యార్థినిపై అత్యాచారం!

Btech Student Rape Case Ibrahimpatnam: స్నేహమనే ముసుగులో దాగున్న మృగం పడగ విప్పింది. కలిసి చదువుకుంటున్న క్లాస్మేట్ కదా అని నమ్మి కారు ఎక్కిన ఆ బీటెక్ విద్యార్థినిపై దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు చదివి బాగుపడతారని కలలు కంటున్న తరుణంలో ఇలాంటి ఘటనలతో వారి గుండెలు జారుతున్నాయి. టీ తాగుదామని పిలిచి, మద్యం మత్తులోకి దించి, ఆపై గదికి తీసుకెళ్లి బలత్కారానికి పాల్పడ్డాడు. చౌటుప్పల్కు చెందిన ఉదయ్ అనే థర్డ్ ఇయర్ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి చేసిన ఈ ఘాతుకం స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టిస్తోంది. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ఈ దారుణానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి...
ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ దారుణం చోటు చేసుకుంది. ఇది ఒక సినిమా కథలా ఉంది. నమ్మిన తోటి క్లాస్మేటే అమ్మాయిపై అత్యాచారం చేయడంతో కలకలం రేపింది. వివరాల్లోకి వెళితే, ఈ నెల 14న రాత్రి టీ తాగుదామని చెప్పి కారులో తీసుకెళ్లాడు తోటి స్నేహితుడు, చౌటుప్పల్కు చెందిన ముడతల ఉదయ్. వీళ్లిద్దరూ ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఓ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో బీటెక్ మూడో సంవత్సరం చదువుతున్నారు. అయితే తోటి స్నేహితుడే కదా అని నమ్మి అతడితో టీ తాగడానికి వెళ్లిందా యువతి. అయితే టీ తాగిన తర్వాత తిరిగి వస్తూ మద్యం కూడా కొనుగోలు చేశాడు ఆ దుర్మార్గుడు. ఆ తర్మాత బీడీఎల్ నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో ఆమెకు బలవంతంగా మద్యం తాగించాడు. ఆమె నిరాకరించినా మందు తాగించడంతో మత్తులోకి యువతి వెంటనే జారుకుంది. ఇదే అదనుగా ఉదయ్ మత్తులో ఉండగానే ఐబీపీకి తీసుకువచ్చి గదిలో అత్యాచారం చేశాడు. ఆమెను అక్కడే వదిలి వెళ్లిపోయాడు. మత్తులో నుంచి తేరుకున్న బాధితురాలు జరిగిన ఘోరాన్ని గ్రహించి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురైంది. ఈ దారుణంపై ఈ నెల 17న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. బాధితురాలికి వెంటనే వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు.
వెంటనే పోలీసులు నిందితుడు ఉదయ్ని అదుపులోకి తీసుకొని విచారించారు. తమదైన శైలిలో విచారించగా నేరాన్ని ఒప్పుకున్నాడు ఉదయ్. అనంతరం కోర్టులో హాజరుపరిచి రిమాండ్కు తరలించారు. నమ్మించి ప్రాణ స్నేహితుడే ఇలాంటి దారుణానికి పాల్పడడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. తోటి విద్యార్థి అని కూడా చూడకుండా ఈ దారుణానికి పాల్పడడంపై విద్యార్థులు, కాలేజీ యాజమాన్యంలో కూడా తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. పోలీసులు ఈ కేసును మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
