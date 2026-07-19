Global Sustainability Fellow Dr Muddu Vinay: ఉన్నత విద్యారంగంలో ప్రముఖ సంస్థ అయిన ఐసీఎఫ్ఏఐ బెంగళూరు ఫౌండేషన్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాతినిధ్యం వహించిన డాక్టర్ ముద్దు వినాయక్కు అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపుతో పాటు ఈ అరుదైన గౌరవం దక్కింది. పర్యావరణ పరిరక్షణ, సుస్థిర అభివృద్ధి రంగాలలో ఆయన చేసిన కృషికి గాను 'ప్రొఫెషనల్ సస్టైనబిలిటీ ఫెలో'గా ఆయనను ఎంపిక చేశారు. ప్రస్తుతం ఐసీఎఫ్ఏఐ బెంగళూరుకు వైస్ ఛాన్సలర్గా వ్యవహరిస్తున్న ఆయన, పర్యావరణహిత ఆవిష్కరణలను, స్థిరమైన వ్యాపార వ్యూహాలను ప్రోత్సహించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా నూతన వ్యాపార విధానాలను ప్రోత్సహించేందుకు ఎంపికైన కొద్దిమంది ప్రముఖ నాయకుల జాబితాలో ఆయన చోటు సంపాదించుకోవడం తెలుగు రాష్ట్రాలకు గర్వకారణం. హైదరాబాద్కు చెందిన ఈ ప్రొఫెసర్, నారాయణగూడలోని న్యూ సైన్స్ కాలేజీలో తన బీఎస్సీ హానర్స్ విద్యను పూర్తి చేశారు.
పర్యావరణ మార్పుల దృష్ట్యా సరికొత్త వ్యాపార విధివిధానాల కోసం కృషి చేస్తున్నందుకు గుర్తింపుగా ' గ్లోబల్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ సస్టైనబిలిటీ, గ్లోబల్ గ్రీన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్' సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ ఫెలోషిప్ను అందజేశాయి. నాలుగు నెలల పాటు సాగిన ఈ అంతర్జాతీయ ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా, వివిధ దేశాల నిపుణులతో కలిసి పర్యావరణ పరిరక్షణ, స్థిరమైన పారిశ్రామిక వృద్ధిపై లోతైన అధ్యయనం నిర్వహించారు. భవిష్యత్తులో పర్యావరణ సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి అవసరమైన అంతర్జాతీయ వ్యూహాలను రూపొందించడంలో ఈ వేదిక ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. డాక్టర్ ముద్దు వినయ్ సాధించిన ఈ విజయానికి పలువురు ప్రముఖ విద్యావేత్తలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్ ముఖ్య అంశాలు..
ప్రపంచవ్యాప్తంగా విభిన్న దృక్పథాలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ను నిర్వహించారు. ఇందులో మొత్తం గ్లోబల్ సౌత్కు చెందిన 53 దేశాలు, నార్త్ లోని 14 దేశాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. 38 దేశాలకు చెందిన 65 మందికి పైగా ప్రముఖ నిపుణులు ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యారు. వీరి పర్యవేక్షణలో 12 ప్రత్యేక విద్యా విభాగాల ద్వారా శిక్షణ అందించారు. సుస్థిర భవిష్యత్తు కోసం గ్లోబల్ ఇంపాక్ట్ సృష్టించే లక్ష్యంతో అగ్రశ్రేణి ప్రొఫెసర్లు, రీసెర్చ్ ఫెలోస్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ల వంటి నిపుణులు ఈ అపూర్వ సమూహంలో చేరారు.
ముఖ్యంగా పర్యావరణ అనుకూల ఆవిష్కరణలపై డాక్టర్ ముద్దు వినయ్కు ఉన్న వ్యక్తిగత నిబద్ధతను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ ప్రొఫెషనల్ సస్టైనబిలిటీ ఫెలోగా ఎంపిక చేశారు. ఈ గుర్తింపు అంతర్జాతీయ విద్యా రంగంలో ఐసీఎఫ్ఏఐ ఫౌండేషన్ సాధిస్తున్న ఎదుగుదలను చాటి చెబుతోంది. దేశంలోని అత్యున్నత విద్యా సంస్థల్లో ఒకటిగా పేరుగాంచిన ఈ విద్యాసంస్థ, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలతో పాటు నైతిక విలువలు కలిగిన అంతర్జాతీయ స్థాయి నిపుణులను తీర్చిదిద్దడమే తన ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
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