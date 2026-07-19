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ఐసీఎఫ్ఏఐ బెంగళూరు వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ ముద్దు వినయ్‌కు అంతర్జాతీయ గౌరవం.. ‘గ్లోబల్ సస్టైనబిలిటీ ఫెలో’గా హైదరాబాదీ!

ఐసీఎఫ్ఏఐ (ICFAI) ఫౌండేషన్ బెంగళూరు వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ ముద్దు వినాయక్‌కు అంతర్జాతీయ గౌరవం లభించింది. గ్రీన్ అర్బన్ ఇన్నోవేషన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్‌లో గ్లోబల్ ప్రొఫెషనల్‌గా ఆయనను ఎంపిక చేయగా, ఆయనకు 'గ్లోబల్ సస్టైనబిలిటీ ఫెలో'గా గుర్తింపు లభించింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 19, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:09 AM IST
ఐసీఎఫ్ఏఐ బెంగళూరు వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ ముద్దు వినయ్‌కు అంతర్జాతీయ గౌరవం.. ‘గ్లోబల్ సస్టైనబిలిటీ ఫెలో’గా హైదరాబాదీ!
Image Credit: Global Sustainability Fellow Dr Muddu Vinay

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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