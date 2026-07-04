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Hyderabad: గచ్చిబౌలీ ట్రిపుల్ ఐటీలో షాకింగ్ ఘటన.. క్యాంపస్‌లో 6 వ అంతస్తు నుంచి దూకి విద్యార్థి ఆత్మహత్య..

IIT Student suicide in Gachibowli: గచ్చి బౌలీలోని ట్రిపుల్ ఐటీలో క్యాంపస్ ఆవరణలో విద్యార్థి 6వ అంతస్తు నుంచి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. దీంతో క్యాంపస్ లో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 04, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:48 PM IST
Hyderabad: గచ్చిబౌలీ ట్రిపుల్ ఐటీలో షాకింగ్ ఘటన.. క్యాంపస్‌లో 6 వ అంతస్తు నుంచి దూకి విద్యార్థి ఆత్మహత్య..
Image Credit: Hyderabadnews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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