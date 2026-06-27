/తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. జూలై 2 వరకు వానలే వానలు..

Monsoon Effect On Telangana: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నైరుతి ఋతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రెండు మూడు రోజులుగా ఓ మోస్తరుగా పడిన వర్షాలు.. ఈ రోజు నుంచి జూలై రెండో తేది వరకు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరో రెండు రోజుల్లో హైదరాబాద్ భాగ్యనగరంలో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ సహా పలు జిల్లాల్లో కురుస్తున్నటువంటి భారీ వర్షాల కారణంగా పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి.
ఇక హైదరాబాద్లోని ముఖ్యంగా దిల్సుఖ్ నగర్, ఎల్బీ నగర్ వరద నీరు రోడ్లపై నిలిచిపోవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొంటున్నారు. అటు జూబ్లీహిల్స్, యూసుఫ్ గుడా, ఆమీర్ పేట, చాంద్రాయణ గుట్ట, బహదూర్ పురా, చార్మినార్, ఉప్పల్, మలక్ పేట, ఉప్పల్, తదితర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. ఆయా ప్రాంతాల్లో జూలై 2 వరకు ప్రయాణించే విషయమై అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
పొంగిపొర్లుతున్న డ్రైనేజీలు..
వానకాలం నేపథ్యంలో చాలా ప్రాంతాల్లో నాలాలతో పాటు డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ప్రజలు కూడా మురుగునీటిలో ప్రయాణం చేయాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా జూబ్లీహిల్స్, వెంకటగిరి, ఆమీర్ పేట, ఛత్రినాకా, గోల్నాకా, పీర్జాది గుడా సహా చాలా ప్రాంతాల్లో డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ప్రజలు మున్సిపల్ అధికారలుకు ఫోన్ చేసినా.. అరణ్య రోదన అవుతుంది. చాలా ప్రాంతాల్లో మురుగునీటికి సంబంధించి ఫిర్యాదులు వారం పది రోజులైనా పరిష్కరించలేకపోతున్నారు. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు ముక్కుమూసుకొని ప్రయాణం చేయాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి.
జూలై 2 వరకు భారీ వర్షాలు..
ఈ రోజు నుంచి జూలై 2 వరకు భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అధికారులు ముందుగానే పొంగిపోర్లే డ్రైనేజీలను గుర్తించి వాటిని శుభ్రపరిచేలా ఉన్నత స్థాయి అధికారులు క్షేత్ర స్థాయి సిబ్బందికి ఆదేశాలు జారీ చేయాలి. ఆయా పనులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన వెంటనే చేపట్టేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. లేకపోతే వర్షం నీటికి మురుగు నీరు తోడైతే ప్రజలు అనారోగ్యం పాలయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
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