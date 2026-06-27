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తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. జూలై 2 వరకు వానలే వానలు..

Telangana Rain Alert:  తెలంగాణకు ఐఎండి (Indian Metrological Department) భారీ అలర్ట్ జారీ చేసింది. శనివారం (ఈ రోజు)నుంచి జూలై రెండవ తేదీ వరకు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని సూచించింది. పలు  తెలంగాణ జిల్లాలకు  ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.అంతేకాదు రాజధాని హైదరాబాద్‌లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 27, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:27 AM IST
తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. జూలై 2 వరకు వానలే వానలు..
Image Credit: Telangana Rains (ZEE News/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. జూలై 2 వరకు వానలే వానలు..
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