/IMD Weather Alert: బంగాళాఖాతంలో వేగంగా మారుతున్న వాతావరణం..తెలుగు రాష్ట్రాలకు తుఫాన్ ముప్పు!

IMD Heavy Rain Alert: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాతావరణ మార్పుల కారణంగా తెలుగు రాష్ట్రాలను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తనున్నాయి. భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు కీలక వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. తెలంగాణలో పలుచోట్ల భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాబోయే 7 రోజుల పాటు విస్తారంగా వర్షాలు, పిడుగులు, గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో అమరావతి, హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రాలు విడుదల చేసిన తాజా వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాతావరణ పరిస్థితి
జూలై 29, 30 తేదీల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములు, పిడుగులతో పాటు ఈదురు గాలులు వీయనున్నాయి. జూలై 30 రాత్రి కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. జూలై 31న స్వల్పంగా వర్షాలు పడగా, ఆగస్టు 1 నుండి 4 వరకు అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కొనసాగుతాయి.
దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొలి రెండు రోజులు మోస్తరు వర్షాలు, పిడుగులు, ఈదురు గాలుల ఉధృతి ఉంటుంది. జూలై 31 నుండి ఆగస్టు 2 వరకు ఒకటిరెండు చోట్ల మాత్రమే వర్షాలు పడినప్పటికీ బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
అలాగే రాయలసీమలో జూలై 29 నుండి ఆగస్టు 2 వరకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి. వరుసగా ఐదు రోజుల పాటు గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు.
తెలంగాణలో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు
హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అంచనా ప్రకారం తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో రెండ్రోజుల పాటు వానలు దంచికొట్టనున్నాయి. జూలై 29 రాత్రి నుంచి జూలై 30 ఉదయం వరకు ఆదిలాబాద్, కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాలకు భారీ వర్షాల హెచ్చరిక జారీ అయింది.
జూలై 30 నుంచి జూలై 31 ఉదయం వరకు ఆదిలాబాద్, కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో మరోసారి భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేశారు.
ఆగస్టు 1 నుండి 5 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాల తీవ్రత కొంత తగ్గినప్పటికీ, చాలా జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
ఐఎండీ వర్షపాత ప్రమాద హెచ్చరికల వర్గీకరణ
తేలికపాటి: 2.5 - 15.5 మి.మీ.
మోస్తరు: 15.6 - 64.4 మి.మీ.
భారీ: 64.5 - 115.5 మి.మీ.
చాలా భారీ: 115.6 - 204.4 మి.మీ.
అత్యంత భారీ: 204.5 మి.మీ.కు పైగా (రెడ్, ఆరెంజ్, యెల్లో, గ్రీన్ అలర్ట్ల ద్వారా హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు).
ప్రజలకు అధికారుల సూచనలు
భారీ వర్షాల కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యే అవకాశం ఉంది. రహదారులపై ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలగడంతో పాటు విద్యుత్, తాగునీటి సరఫరాలో తాత్కాలిక అంతరాయాలు ఏర్పడవచ్చు. ప్రజలు బలహీనమైన గోడలు, పాత చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులు పడే సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చెట్ల కింద నిలవొద్దని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
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