/Rains in Telangana: తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. మరో రెండు గంటల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు.. ఐఎండీ కీలక హెచ్చరిక.!.

Heavy rainfall alert for Telangana: గత కొన్ని రోజులుగా తెలంగాణలో తగినంత వర్షాలు కురవక పోవడంతో రైతన్నలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇప్పటికే అనేక చోట్ల పంటలు నీరు లేక ఎండిపోయాయి. పంట పొలాలు బీటలు వారాయి. ఈ క్రమంలో ఐఎండీ తెలంగాణ ప్రజలకు తీపి కబురు చెప్పింది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతోరానున్న రెండు గంటల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ కీలక సూచనలు చేసింది.
ముఖ్యంగా.. తెలంగాణలోని సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మెదక్, సిద్దిపేట, జనగాం, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, జగిత్యాల, హన్మకొండ, వరంగల్, ములుగు, భూపాలపల్లి, భద్రాద్రి - కొత్తగూడెం పెద్దపల్లిలో ఒక మోస్తరు నుంచి ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ లోని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
దీనితో పాటు సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మెదక్, సిద్దిపేట, జనగాం, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, జగిత్యాల, హన్మకొండ, వరంగల్, ములుగు, భూపాలపల్లి, భద్రాద్రి - కొత్తగూడెం పెద్దపల్లిలోని పలు ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. అంతే కాకుండా.. రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, యాదాద్రి - భోంగీర్, మహబూబాబాద్, ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్లో కుండ పొత వానలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
మేడ్చల్ - మల్కాజ్గిరి జిల్లాకు భారీ వర్షం హెచ్చరిక ..
ఇక హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలైన..బాచుపల్లి, కుత్బుల్లాపూర్, జీడిమెట్ల, కొంపల్లి, మేడ్చల్, గండిమైసమ్మ, దుండిగల్, బహదూర్పల్లి, గుండ్లపోచంపల్లి, హకీంపేట్, శామీర్పేట్, తుర్కపల్లి, కండ్లకోయ, బౌరంపేట, మల్లంపేటలో రానున్న 30 నిమిషాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తుంది.
ముఖ్యంగా సాయంత్రం వేళల్లో బైటకు వెళ్లే ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు వెళ్లకూడదని ఐఎండీ సూచించింది.
ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లో రోడ్లన్ని కుండ పోతవానలతో పూర్తిగా జలమయం అయ్యాయి. ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. మరోవైపు హైడ్రా, ట్రాఫిక్ పోలీసులు, జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు రంగంలోకి ఎక్కడ కూడా నీళ్లు ఆగకుండా చర్యలు చేపట్టారు.
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