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Rains in Telangana: తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. మరో రెండు గంటల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు.. ఐఎండీ కీలక హెచ్చరిక.!.

Heavy rain fall in Hyderabad: రాగల మరో రెండు గంటల్లో సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మెదక్, సిద్దిపేట, జనగాం, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, జగిత్యాల, హన్మకొండ, వరంగల్, ములుగు, భూపాలపల్లి, భద్రాద్రి - కొత్తగూడెం పెద్దపల్లిలోని పలు ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 28, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:38 PM IST
Rains in Telangana: తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. మరో రెండు గంటల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు.. ఐఎండీ కీలక హెచ్చరిక.!.
Image Credit: telanganarains(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Rains in Telangana: తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. మరో రెండు గంటల్లో భారీ వర్షాలు.. ఐఎండీ కీలక హెచ్చరిక.!.
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