/Telangana Heatwave: సూర్య తాండవంకు సడెన్ బ్రేక్.. డ్యూటీ ఎక్కిన వరుణుడు.. రేపటి నుంచి ఎండల తీవ్రత ఎలా ఉంటుందంటే..?.

Imd weather update Telangana summer heatwave alert prediction for coming days: గత కొన్ని రోజులుగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలపై భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయత్రం 4 వరకు జనాలు బైటకు రావడానికి సాహాసం చేయడంలేదు. 43 నుంచి 46 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. అంతే కాకుండా వేడి గాలులకు, వడదెబ్బలకు జనాలు పిట్టల్లా రాలిపోతున్నారు. ఉక్కపోతతో జనాలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎండల నుంచి ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్న జనాలకు వరుణుడు డ్యూటీ ఎక్కి కాస్తంత ఉపశమనం కల్గించాడని చెప్పుకొవచ్చు. నిన్న రాత్రి తెలంగాణవ్యాప్తంగా అనేక జిల్లాలలో భారీ నుంచి అతి భారీగా వానలు కురిశాయి. అంతే కాకుండా రైతన్నలు ఆరుకాలం కష్టపడి పండించిన ధాన్యం నీళ్లకు తడిసి పోయింది.
పలుచోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో బలమైన గాలులతో కుండపోతగా వర్షం కురిసింది. ఇక హైదరాబాద్ లో కూడా రాత్రంత కూడా నాన్ స్టాప్ వర్షం కురిసింది. ఈదురు గాలులతో పాటు, 8 సెంటిమీటర్ల నుంచి 12 సెంటి మీటర్ల వరకు బలమైన గాలులతో వానలు కురిశాయి. ఈ క్రమంలో చుక్కలు చూపిస్తున్న ఎండల మధ్య వానలు కురవడంతో ఎండల నుంచి జనాలకు కాస్తంత ఉపశమన లభించిందని భావిస్తున్నారు.
మరోవైపు వాతావరణ కేంద్ర మాత్రం ఈ ఒక్కరోజు చల్లగా ఉంటుందని రేపటి నుంచి మరల భానుడు నాన్ స్టాప్ ఎండలతో బాదుడే నంటూ కూడా అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ ఒక్కరోజు రెస్ట్ తీసుకుని రెట్టింపు ఎండలతో ప్రచండ వడగాల్పులు, ఎండలతో సూర్యుడు మహోగ్ర రూపంచూపిస్తాడని వాతావరణం కేంద్ర అలర్ట్ జారీ చేసింది.
రేపటి నుంచి తెలంగాణ అంతటా (ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణలో 43-46°C; హైదరాబాద్లో 41-43°C తీవ్రమైన వడగాలులు మళ్ళీ విజృంభించనున్నాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది. మే 30 తర్వాత వడగాలుల తీవ్రత తగ్గుముఖం పడుతుంది. అంతే కాకుండా.. జూన్ మొదటి వారంలో ఉష్ణోగ్రతలు కొంతమేర తగ్గే అవకాశం ఉందని, అయితే, అడపాదడపా కురిసే ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు మీకు ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి