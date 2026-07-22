Indigo female employee assulted in hyderabad: హైదరాబాద్ లో ఇటీవల తరచుగా మహిళలపై అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నాయి. ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న కామాంధులు మాత్రం ఆడది కన్పిస్తే ఎంతటి దారుణాలకు పాల్పడటానికైన వెనుకాడటంలేదు. ప్రతిరోజు మహిళలపై అఘాయిత్యాలకు చెందిన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. హైదరాబాద్ లోని శంషాబాద్ కు ప్రతిరోజు లాగే ఇండిగో ఉద్యోగిని క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని శంషాబాద్ కు బయలు దేరింది. ఇంతలో మార్గ మధ్యలో అతగాడు టాయ్ లెట్ కు వెళ్లాలని కారును నిర్మానుష్య ప్రాంతంకు మళ్లించాడు.
ఆ తర్వాత వెనుక డోర్ నుంచి లోనికి వచ్చి మరీ యువతిపై అత్యాచార యత్నం చేశారు. ఆమె తీవ్రంగా ప్రతిఘటించింది. గట్టిగా కేకలు వేయడంతో అతను అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు.
ఈ క్రమంలో యువతి శంషాబాద్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చింది. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు యువతిని సెఫ్టీగా ఆమె ఇంటికి చేర్చారు. ఆ తర్వాత యువతి ఫిర్యాదు మేరకు వెంటనే పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలతో దర్యాప్తు చేపట్టారు.
సీసీటీవీ ఫుటేజ్లు, సాంకేతిక ఆధారాల సహాయంతో నిందితుడిని ఎర్రపోగు ప్రశాంత్ కుమార్ గుర్తించారు. పోలీసులు అతడ్ని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటనతో మరోసారి హైదరాబాద్ లో మహిళల భద్రతపై ప్రజలు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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