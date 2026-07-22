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Hyderabad: శంషాబాద్‌కు వెళ్తుండగా అరాచకం.. ఇండిగో మహిళ ఉద్యోగినిపై క్యాబ్ డ్రైవర్ అత్యాచార యత్నం..

Indigo employee assaulted in Hyderabad: టాయ్ లెట్ కు అని చెప్పి క్యాబ్ డ్రైవర్ కారు దిగాడు. ఆ తర్వాత మెల్లగా వెనక నుంచి వచ్చి యువతిపై దారుణంకు పాల్పడేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ ఘటనతో ఇండిగో ఉద్యోగిని షాక్ కు గురయ్యింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 22, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:29 PM IST
Hyderabad: శంషాబాద్‌కు వెళ్తుండగా అరాచకం.. ఇండిగో మహిళ ఉద్యోగినిపై క్యాబ్ డ్రైవర్ అత్యాచార యత్నం..
Image Credit: hyderabadrapecrime(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: శంషాబాద్‌కు వెళ్తుండగా అరాచకం.. ఇండిగో ఉద్యోగినిపై క్యాబ్ డ్రైవర్ అత్యాచార యత్నం..
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