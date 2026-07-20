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ఇల్లు లేని హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు భారీ శుభవార్త.. ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన

Big Good News To Hyderabad Public Telangana Minister Key Statement On Indiramma Indlu: హైదరాబాద్‌లో ఇల్లు లేని ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త వినిపించింది. స్థలం లేని వారికి కూడా ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇస్తామని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 21వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చని గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 20, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:31 PM IST
ఇల్లు లేని హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు భారీ శుభవార్త.. ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన
Image Credit: Hyderabad Indiramma Indlu

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ఇల్లు లేని హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు భారీ శుభవార్త.. ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన
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