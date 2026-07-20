/ఇల్లు లేని హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు భారీ శుభవార్త.. ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన

Hyderabad Indiramma Indlu: హైదరాబాద్లో నివసిస్తున్న ఇల్లు లేని ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు వినిపించింది. స్థలం లేకపోయినా కూడా ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇస్తామని ప్రకటించింది. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ఇండ్లు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం సంకల్పించిందని గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి ప్రకటన చేశారు. మొదటి విడతలో లక్ష ఇండ్లు నిర్మించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుందని.. పైలెట్ ప్రాజెక్టు కింద ప్రతి నియోజకవర్గం లో 480 ఇండ్లు నిర్మించనున్నట్లు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలిపింది.
హైదరాబాద్లోని సచివాలయంలో ఎల్ఐజీ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ మంత్రులు ప్రారంభించారు. అనంతరం పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, శ్రీధర్ బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్, అజారుద్దీన్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణా రావు ప్రసంగించారు. 'తెలంగాణ రాష్టంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రతి పేద వాడికి ఇండ్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మొదటి విడత నాలుగున్నర లక్షలు ఇచ్చాం. ఇళ్ల స్థలం ఉన్న ప్రతి వారికి ఇండ్లు నిర్మించి ఇస్తాం. ఆగస్టు నాటికి 2 లక్షలు ఇండ్లు పూర్తవుతాయి. రెండో విడతలో రెండున్నర లక్షలు ఇళ్లు ఇస్తాం' అని పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి తెలిపారు.
'ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిన 7 లక్షలు స్థలం ఉన్న వారికి ఇస్తాం. హైదరాబాద్లో ఉంటున్నస్థలం లేని వారికి కూడా ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఇళ్ల స్థలం లేని వారికి వేరే ప్రాంతంలో ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది' అని పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి వివరించారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో స్థలాలను సేకరించి ఇండ్లను ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం సంకల్పించినట్లు చెప్పారు. రూ.100 నుంచి రూ.200 కోట్లు విలువ చేసే భూములలో ఇండ్లు నిర్మించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం' అని వివరించారు.
Live : Hon'ble Minister Ponguleti Srinivasa Reddy garu, along with colleague Ministers, launches the LIG Indiramma Housing Scheme in the Hyderabad CURE Region at the Dr. B. R. Ambedkar Telangana State Secretariat. https://t.co/R3NlMoBGly
— Ponguleti Srinivasa Reddy (@INC_Ponguleti) July 20, 2026
'మొదటి ఫేజ్లో 16 నియోజకవర్గాలలో 500 ఇళ్లను అపార్ట్మెంట్లు కట్టి ఇవ్వాలని అనుకున్నాం. దీనికి సంబంధించిన బ్రోచర్, అప్లికేషన్ ఈరోజు ప్రారంభించాం. రూ.40 నుంచి రూ.60 లక్షలు భూమి విలువ ఉంటుంది. అయినా కూడా ఎక్కడ రాజీ లేకుండా ఇండ్లు నిర్మించాలని భావించింది. డబ్బులు ముఖ్యం కాదని పేద వాడికి ఇండ్లు ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం' అని పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి తెలిపారు. పేద వాళ్లు ఉన్న ప్రాంతంలోనే వారు ఉన్న చోట ఇళ్లు నిర్మించి ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు.
'ఇందిరమ్మ ఇండ్ల కోసం రూ.5 లక్షలు ప్రతి పేద వాడికి ఇస్తున్నాం. ఇది నిరంతరం ప్రక్రియ. పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా స్థానిక ఎమ్మెల్యేలతో సంప్రదించి ఇండ్లు ఇస్తాం. రూ.300 కోట్లు విలువ చేసిన ఖచ్చితంగా పేద వాళ్లకు ఇళ్లు కట్టి ఇస్తాం. 21 రోజుల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ప్రతి దరఖాస్తుకు రూ.10 వేల ఫీజు ఉంటుంది. ఇండ్లు రాని వారికి వారు కట్టిన రూ.10 వేలు వాపస్ ఇస్తాం' అని పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి వివరించారు.
'వచ్చిన ఇల్లు 10 సంవత్సరాల వరకు అమ్మడానికి కుదరదు. 10 సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్లు అమ్ముకోవచ్చు. బ్యాంకులో లోన్ కోసం పెట్టుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నాం. కుటుంబంలో ఉన్న ఒక్కరికి మాత్రమే ఇండ్లు ఇస్తాం. లాటరీ సిస్టమ్తో డ్రా తీసి ఇస్తాం. జూలై 21 నుంచి ఆగస్టు 10వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు స్వీకరిస్తారు. మీ సేవా, వాట్సప్, వెబ్సైట్లలో అప్లికేషన్ చేసుకోవాలి' అని పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి వెల్లడించారు.
'16 నియోజకవర్గాల్లో అప్లికేషన్ చేసుకోవాలి. ఇండ్లు లేని వారికి మాత్రమే మొదటి ఫేజ్లో ఇస్తాం. ప్రతి ఇంటికి రూ.11 లక్షలు ఖర్చు వస్తుంది. మాయమాటలు ఎవరూ నమ్మొద్దు. ఎవరికీ లంచాలు ఇవ్వొద్దు. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ఇండ్లు ఇస్తాం' అని ప్రజలకు పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి తెలిపారు. వచ్చే బోనాల పండుగ నాటికి సొంత ఇంటి కల నెరవేరుతుందని ప్రకటించారు. వచ్చే బోనాల పండుగ ఇందిరమ్మ ఇండ్ల నుంచి చేసుకుంటారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం వివరాలు
ఇప్పటివరకు 7 లక్షల ఇండ్లు మంజూరు
ఇప్పటివరకు 2 లక్షల ఇండ్లు పూర్తి