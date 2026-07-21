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ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కావాలా? నేటి నుంచే దరఖాస్తులు.. కేటాయింపు ప్రక్రియ ఇలా ఉంటుంది!

హైదరాబాద్ ORR పరిధిలోని నివాసితులకు శుభవార్త! నేటి నుంచి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం కింద దరఖాస్తులు స్వీకరించడం ప్రారంభమవుతుంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ (CURE) పరిధిలో నేటి నుంచే దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 21, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:17 AM IST
ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కావాలా? నేటి నుంచే దరఖాస్తులు.. కేటాయింపు ప్రక్రియ ఇలా ఉంటుంది!
Image Credit: Indiramma Indlu Eligibility

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కావాలా? నేటి నుంచే దరఖాస్తులు.. కేటాయింపు ప్రక్రియ ఇలా ఉంటుంది!
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