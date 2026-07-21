/ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కావాలా? నేటి నుంచే దరఖాస్తులు.. కేటాయింపు ప్రక్రియ ఇలా ఉంటుంది!

Indiramma Indlu Eligibility: కోర్ అర్బన్ రీజియన్ పరిధిలో నిర్మించబోయే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం నేటి నుంచి దరఖాస్తుల ప్రక్రియ మొదలైంది. ఆగస్టు 10 వరకు మీసేవ ద్వారా సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. తొలి విడతగా 16 నియోజకవర్గాల్లో ఒక్కో చోట 500 చొప్పున మొత్తం 8 వేల ఇళ్లను నిర్మిస్తారు. ఇందులో భాగంగా ప్రధానంగా 528 sft విస్తీర్ణంలో ఫ్లాట్లను కేటాయిస్తారు. సొంత ఇల్లు లేదా స్థలం లేని వారు ఈ పథకానికి అర్హులు. దరఖాస్తు కోసం రూ.100 ఫీజు చెల్లించి, టోకెన్ అడ్వాన్స్గా పదివేలు కట్టాల్సి ఉంటుంది. లబ్ధిదారుడు రూ.6 లక్షలు చెల్లిస్తే, మిగిలిన రూ.5 లక్షలను ప్రభుత్వం సబ్సిడీగా అందిస్తుంది. అయితే, ఈ ఇళ్లను అమ్మడం లేదా ఇతరులకు ఇవ్వడం కుదరదు.. కేవలం లబ్ధిదారులు మాత్రమే ఉండాలి.
క్యూర్ ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు అర్హత ఇదే..
ఈ పథకానికి కోర్ అర్బన్ రీజియన్ పరిధిలో నివసిస్తున్న వారు మాత్రమే అర్హులు. వీరికి ఈ పరిధిలో ఎక్కడైనా సొంత ఇల్లు ఉండకూడదు. అలాగే, వార్షిక ఆదాయం రూ.6 లక్షలలోపు ఉండాలి. కుటుంబంలో ఒకరు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కేటాయింపు..
కేటాయింపులలో ఎస్సీలకు 14 శాతం, ఎస్టీలకు 5 శాతం, బీసీలకు 16 శాతం, దివ్యాంగులకు 5 శాతం, అవుట్సోర్సింగ్ లేదా చిరుద్యోగులు లేదా పారిశుధ్య కార్మికులకు 10 శాతం రిజర్వేషన్ ఉంటుంది. మహిళలకు 30 శాతం కేటాయింపులు చేస్తారు.. రిజిస్ట్రేషన్ కూడా మహిళల పేరిటనే జరుగుతుంది. దరఖాస్తు చేసే ప్రాంతంలోనే నివాసం ఉండటం తప్పనిసరి.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నిర్మించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు పట్టణాలపై దృష్టి సారించింది. పట్టణాల్లోని తక్కువ ఆదాయ వర్గాల కోసం 'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు - ఎల్ఐజీ హౌసింగ్ టవర్స్' పథకాన్ని ప్రారంభించనుంది. కోర్ అర్బన్ రీజియన్ పరిధిలో ఈ పథకం ద్వారా ఆధునిక అపార్ట్మెంట్ తరహా గృహాలను అందుబాటులోకి తెస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీనికి సంబంధించిన అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానాన్ని కూడా వెల్లడించింది.
మరోవైపు, కోర్ అర్బన్ రీజియన్ పరిధిలోని ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ప్రాంతంలో లక్ష ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నిర్మిస్తామని, దీనికి సంబంధించి టెండర్లు కూడా పిలిచామని మంత్రి పొంగులేటి ఇటీవల సమావేశంలో తెలిపారు. మూడు కార్పొరేషన్ల పరిధిలో లక్ష ఇళ్లకు అవసరమైన స్థల సేకరణ ప్రక్రియ పూర్తవుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. కోర్ అర్బన్ రీజియన్ పరిధిలోని 19 నియోజకవర్గాల్లో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా కనీసం 500 నుంచి 1000 ఇళ్లతో ప్రారంభించి, తదుపరి విడతల్లో మరిన్ని ఇళ్లను మంజూరు చేస్తారు.
ఈ పథకంలో ఇంటి నిర్మాణానికి అయ్యే మొత్తం ఖర్చు రూ.11 లక్షలు కాగా, ప్రభుత్వం ఐదు లక్షల రూపాయల సబ్సిడీ ఇస్తుంది. మిగిలిన రూ.6,00,000 లబ్ధిదారులు వాయిదాల పద్ధతిలో చెల్లించవచ్చు. అర్హత కోసం ఆ ప్రాంతంలో నివసించడం, స్థానికంగా ఇతర ఆస్తులు ఉండకూడదు. మీసేవ, వాట్సాప్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. లాటరీ పద్ధతి ద్వారా తుది ఎంపిక జరుగుతుంది. లబ్ధిదారుల కుటుంబంలో పెద్ద అయిన మహిళ పేరు మీద భూమి రిజిస్ట్రేషన్ ఉచితంగా లభిస్తుంది, కానీ పదేళ్లపాటు ఈ ఆస్తిని విక్రయించకూడదు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook