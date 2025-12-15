Itlu Arjuna: నాగ్ మెచ్చిన ‘ఇట్లు అర్జున’.. అంతలా కింగ్ ను ఆకట్టుకున్న కంటెంట్ థీమ్ ఇదే..!!

మన ఇండస్ట్రీలో హీరోలు దర్శకులు.. దర్శకులు.. హీరోలుగా.. నిర్మాతలుగా మారడం ఎప్పటి నుంచో ఉంది. తాజాగా యంగ్ డైరెక్టర్ వెంకీ కుడుముల కూడా నిర్మాత అవతారం ఎత్తారు. 'వాట్ నెక్స్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్'పై తొలి చిత్రంగా 'ఇట్లు అర్జున' సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా రొటీన్ చిత్రాల్లా కాకుండా ఎన్నో బిగ్ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్స్ తో రాబోతుంది. ఈ చిత్రానికి కొత్త డైరెక్టర్ మహేశ్ ఉప్పల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. హీరోగా ప్రముఖ నిర్మాత, పారిశ్రామికవేత్త.. ఏఎంఆర్ ఇండియా చైర్మన్ మహేశ్ రెడ్డి కుమారుడు, అనీశ్ ఈ సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. ఇది అనీశ్కు ఫస్ట్ మూవీ అయినా.. ఈ చిత్రం కోసం చాలా కష్టపడి పని చేశాడు. అందుకే వెంకీ కుడుముల ఈ కొత్త టాలెంట్ పై చాలా నమ్మకంతో ఈ సినిమాను ఎంతో ప్రెస్టిజియస్ తో నిర్మిస్తున్నారు. హీరోయిన్గా మలయాళ స్టార్ బ్యూటీ అనస్వర రాజన్ యాక్ట్ చేస్తోంది. ఆమెకు సామాజిక మాధ్యమాల్లో మంచి క్రేజ్ ఉంది. 'ఛాంపియన్' సినిమాతో టాలీవుడ్లో డెబ్యూ ఇవ్వబోతుంది.
తాజాగా 'ఇట్లు అర్జున' టైటిల్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ అయింది. కింగ్ నాగార్జున వాయిస్ ఓవర్తో వచ్చిన ఈ గ్లింప్స్... ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీతో పాటు యాక్షన్, డ్రామా ఎలిమెంట్స్ తో తెరకెక్కిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. అర్జున పాత్రలో అనీశ్ స్ట్రాంగ్ కథానాయకుడిగా కనిపిస్తున్నాడు. తన మొదటి సినిమాతోనే భారీ ప్రయోగం చేస్తున్నాడనే చెప్పాలి. తొలి సినిమాలో మూగవాడిగా వికలాంగుడి పాత్రలో నటించడం మాములు విషయం కాదు. మాటలు లేకుండానే భావాలు వ్యక్తం చేసే సైలెంట్ హీరో కాన్సెప్ట్తో ఈ చిత్రం రాబోతుంది.
నాగార్జున డైలాగ్స్ గ్లింప్స్కు మంచి క్రేజ్ తీసుకొచ్చింది. ఈ సినిమా టెక్నికల్ టీమ్ కూడా టాప్ టీం అనే చెప్పాలి. పాపులర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్. థమన్ అదిరిపోయే సంగీతం ఇస్తున్నారు. సినిమాటోగ్రఫీ రాజా మహదేవన్, ఎడిటింగ్ కోటి కె. వంటి నిపుణులు అందిస్తున్నారు. గ్లింప్స్ లో సంగీతం, విజువల్స్ హాలీవుడ్ రేంజిలో అట్రాక్ట్ చేసాయి. మొత్తానికి ఈ చిత్రం... న్యూ టాలెంట్ను ప్రోత్సహిస్తూ, రిఫ్రెషింగ్ కంటెంట్తో ఆడియన్స్ ను మెప్పిస్తోంది. గ్లింప్స్ చూసిన నెటిజన్లు ఈ సినిమా పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
గతంలో మహేశ్ రెడ్డి.. డైరెక్టర్ కే రాఘవేంద్రరావు డైరెక్షన్లో కింగ్ నాగార్జున హీరోగా 'శిరిడీ సాయి', 'ఓం నమో వెంకటేశ్వరాయ' వంటి భక్తి చిత్రాలను నిర్మించి మెప్పించారు. ఇప్పుడు తన కుమారుడిని హీరోగా లాంచ్ చేస్తూ కొత్త అడుగు వేస్తున్నారు. ప్రేక్షకులకు రొటీన్ గా కాకుండా కొత్తగా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వబోతున్నట్టు చెప్పారు. తాజా గ్లింప్స్ చూశాక కచ్చితంగా 'ఇట్లు అర్జున' పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవుతుందనే అంచనాలు అమాంతం పెరిగిపోయాయి. హీరోగా అనీశ్ టాలీవుడ్ లో ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తాడో చూడాలి.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.