  • Itlu Arjuna: నాగ్ మెచ్చిన ‘ఇట్లు అర్జున’.. అంతలా కింగ్ ను ఆకట్టుకున్న కంటెంట్ థీమ్ ఇదే..!!

Itlu Arjuna: నాగ్ మెచ్చిన ‘ఇట్లు అర్జున’.. అంతలా కింగ్ ను ఆకట్టుకున్న కంటెంట్ థీమ్ ఇదే..!!

Itlu Arjuna: తెలుగులో యంగ్ డైరెక్టర్స్ లో వెంకీ కుడుములకు తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఈయన దర్శకత్వంలో ‘ఛలో’, ‘భీష్మ’ వంటి మంచి సక్సెస్ ఫుల్ చిత్రాలు ప్రేక్షకులను మెప్పించాయి. తాజాగా ఈయన నిర్మాణంలో ‘ఇట్లు అర్జున’ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాపై కింగ్ నాగార్జున చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. 

మన ఇండస్ట్రీలో హీరోలు దర్శకులు.. దర్శకులు.. హీరోలుగా..  నిర్మాతలుగా మారడం ఎప్పటి నుంచో ఉంది. తాజాగా యంగ్ డైరెక్టర్ వెంకీ కుడుముల కూడా నిర్మాత అవతారం ఎత్తారు. 'వాట్ నెక్స్ట్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్'పై తొలి చిత్రంగా 'ఇట్లు అర్జున' సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా రొటీన్ చిత్రాల్లా కాకుండా ఎన్నో బిగ్ సర్ప్రైజ్‌ ఎలిమెంట్స్ తో రాబోతుంది. ఈ చిత్రానికి కొత్త డైరెక్టర్ మహేశ్ ఉప్పల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. హీరోగా ప్రముఖ నిర్మాత, పారిశ్రామికవేత్త.. ఏఎంఆర్ ఇండియా చైర్మన్ మహేశ్ రెడ్డి కుమారుడు, అనీశ్ ఈ సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. ఇది అనీశ్‌కు ఫస్ట్ మూవీ అయినా..  ఈ చిత్రం కోసం చాలా కష్టపడి పని చేశాడు. అందుకే వెంకీ కుడుముల ఈ కొత్త టాలెంట్‌ పై చాలా నమ్మకంతో ఈ సినిమాను ఎంతో ప్రెస్టిజియస్ తో నిర్మిస్తున్నారు. హీరోయిన్‌గా మలయాళ స్టార్ బ్యూటీ అనస్వర రాజన్ యాక్ట్ చేస్తోంది. ఆమెకు సామాజిక మాధ్యమాల్లో మంచి క్రేజ్ ఉంది. 'ఛాంపియన్' సినిమాతో టాలీవుడ్‌లో డెబ్యూ ఇవ్వబోతుంది. 

తాజాగా 'ఇట్లు అర్జున' టైటిల్ గ్లింప్స్ రిలీజ్  అయింది. కింగ్ నాగార్జున వాయిస్ ఓవర్‌తో వచ్చిన ఈ గ్లింప్స్... ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీతో పాటు యాక్షన్, డ్రామా ఎలిమెంట్స్‌ తో తెరకెక్కిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. అర్జున పాత్రలో అనీశ్ స్ట్రాంగ్ కథానాయకుడిగా కనిపిస్తున్నాడు. తన మొదటి సినిమాతోనే భారీ ప్రయోగం చేస్తున్నాడనే చెప్పాలి. తొలి సినిమాలో మూగవాడిగా వికలాంగుడి పాత్రలో నటించడం మాములు విషయం కాదు. మాటలు లేకుండానే భావాలు వ్యక్తం చేసే సైలెంట్ హీరో కాన్సెప్ట్‌తో ఈ చిత్రం రాబోతుంది.  

నాగార్జున డైలాగ్స్ గ్లింప్స్‌కు మంచి క్రేజ్ తీసుకొచ్చింది. ఈ సినిమా టెక్నికల్ టీమ్ కూడా టాప్ టీం అనే చెప్పాలి. పాపులర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్. థమన్ అదిరిపోయే సంగీతం ఇస్తున్నారు. సినిమాటోగ్రఫీ రాజా మహదేవన్, ఎడిటింగ్ కోటి కె. వంటి నిపుణులు అందిస్తున్నారు. గ్లింప్స్ లో సంగీతం, విజువల్స్ హాలీవుడ్ రేంజిలో అట్రాక్ట్ చేసాయి. మొత్తానికి ఈ చిత్రం... న్యూ టాలెంట్‌ను ప్రోత్సహిస్తూ, రిఫ్రెషింగ్ కంటెంట్‌తో ఆడియన్స్ ను మెప్పిస్తోంది. గ్లింప్స్ చూసిన నెటిజన్లు ఈ సినిమా పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. 

గతంలో మహేశ్ రెడ్డి.. డైరెక్టర్ కే రాఘవేంద్రరావు డైరెక్షన్లో కింగ్ నాగార్జున హీరోగా 'శిరిడీ సాయి', 'ఓం నమో వెంకటేశ్వరాయ' వంటి భక్తి చిత్రాలను నిర్మించి మెప్పించారు. ఇప్పుడు తన కుమారుడిని హీరోగా లాంచ్ చేస్తూ కొత్త అడుగు వేస్తున్నారు. ప్రేక్షకులకు రొటీన్ గా కాకుండా కొత్తగా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వబోతున్నట్టు చెప్పారు. తాజా గ్లింప్స్ చూశాక కచ్చితంగా 'ఇట్లు అర్జున' పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవుతుందనే అంచనాలు అమాంతం పెరిగిపోయాయి. హీరోగా అనీశ్ టాలీవుడ్ లో ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తాడో చూడాలి.

