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Lingamaneni Sanjush: కారు ప్రమాదంలో యువతి మృతి.. జనసేన ఎంపీ లింగమనేని రమేశ్‌ కొడుకుపై కేసు

Janasena MP Lingamaneni Ramesh Son Lingamaneni Sanjush Accident Death Case: అత్యంత వేగంగా దూసుకొచ్చి ఓ యువతి మృతికి కారణమైన జనసేన పార్టీ ఎంపీ లింగమనేని రమేష్ కుమారుడు లింగమనేని సంజూశ్‌పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ప్రమాదకరంగా డ్రైవింగ్‌ చేసి ఒకరి మృతికి కారణమవడంతో అతడిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 20, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:53 PM IST
Lingamaneni Sanjush: కారు ప్రమాదంలో యువతి మృతి.. జనసేన ఎంపీ లింగమనేని రమేశ్‌ కొడుకుపై కేసు
Image Credit: Lingamaneni Ramesh Son Lingamaneni Sanjush Accident Case

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Lingamaneni Sanjush: కారు ప్రమాదంలో యువతి మృతి.. జనసేన ఎంపీ లింగమనేని రమేశ్‌ కొడుకుపై కేసు
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