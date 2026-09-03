/Janmashtami Non Veg Ban: రేపు మాంసం దుకాణాలు బంద్.. కృష్ణాష్టమి నాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కఠిన ఆదేశాలు?

Janmashtami Non Veg Ban News: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి పర్వదినం సందర్భంగా హైదరాబాద్ మహానగరంలో భక్తిశ్రద్ధలు, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని కాపాడేందుకు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (GHMC) అధికారులు కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రేపు అనగా సెప్టెంబర్ 4న గ్రేటర్ పరిధిలో ఉన్న అన్ని రిటైల్ చికెన్, మటన్, బీఫ్ విక్రయ దుకాణాలతో పాటు జీహెచ్ఎంసీ గుర్తింపు పొందిన అన్ని పశు వధ శాలలు (స్లాటర్ హౌసెస్) తప్పనిసరిగా మూసివేయాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఈ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి ఎవరైనా రహస్యంగా విక్రయాలు జరిపితే వారి ట్రేడ్ లైసెన్సులను తక్షణమే రద్దు చేయడంతో పాటు, కఠినమైన క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటామని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. ఈ నిషేధాన్ని కఠినంగా అమలు చేయడానికి నగరంలోని 6 జోన్లలో ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ బృందాలను రంగంలోకి దించారు. పండుగ వాతావరణం పవిత్రంగా ఉండేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ అధికారులకు సహకరించాలని జీహెచ్ఎంసీ కోరింది.
'ది హిందూ' పత్రిక కథనం ప్రకారం, హైదరాబాద్లోని అన్ని సర్కిళ్లలో ఎలాంటి మినహాయింపులు లేకుండా ఈ నిషేధాన్ని అత్యంత కఠినంగా అమలు చేయాలని నగరపాలక సంస్థ జోనల్, డిప్యూటీ కమిషనర్లందరినీ ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు. నిబంధనలను అతిక్రమించి ఎవరైనా రహస్యంగా విక్రయాలు జరిపినా, లేదా చట్టవిరుద్ధంగా జంతువులను వధించినా వారి ట్రేడ్ లైసెన్సులను తక్షణమే రద్దు చేస్తామని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ స్పష్టం చేశారు.
అంతేకాకుండా, వారిపై చట్టపరమైన క్రిమినల్ చర్యలు కూడా ఉంటాయని తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. 'డెక్కన్ క్రానికల్' తాజా సమాచారం ప్రకారం.. సెప్టెంబర్ 4న తెల్లవారుజాము నుంచే పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించడానికీ, ఎటువంటి అక్రమ పశువధా జరగకుండా చూసేందుకు GHMC పరిధిలోని 6 జోన్లలో ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ బృందాలను రంగంలోకి దించారు. ఈ ప్రత్యేక వెటర్నరీ బృందాలు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ముమ్మరంగా తనిఖీలు చేపడతాయి. ఎక్కడైనా అక్రమ విక్రయాలు గుర్తిస్తే వెంటనే ఆ దుకాణాలను సీజ్ చేసి యజమానులకు భారీ జరిమానా విధిస్తారు.
నగరంలో సాధారణంగా గాంధీ జయంతి, మహాశివరాత్రి, శ్రీరామనవమి వంటి పండుగల సమయంలో కూడా ఇలాంటి మాంసం విక్రయాల నిషేధాన్ని అమలు చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అదే తరహాలోనే ఇప్పుడు కృష్ణాష్టమికి కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అధికారులు తెలిపారు. జన్మాష్టమి వేడుకలను ప్రజలు ప్రశాంత వాతావరణంలో జరుపుకోవాలన్నదే ప్రభుత్వ ప్రధాన ఉద్దేశం.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు ఒక రోజు ముందుగానే తమకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలనీ, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎవరైనా వ్యవహరిస్తే వెంటనే అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని జీహెచ్ఎంసీ సూచించింది. పండుగ వాతావరణం పవిత్రంగా ఉండేందుకు వ్యాపారులు, ప్రజలు బాధ్యతగా వ్యవహరించి మున్సిపల్ అధికారులకు పూర్తి స్థాయిలో సహకరించాలని కోరారు.
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