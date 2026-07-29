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తప్పిపోయిన ఆరేళ్ల బాలుడిని.. తల్లిదండ్రుల వద్దకు చేర్చిన MLA నవీన్ యాదవ్..

Mla Naveen Yadav: షేక్‌పేట్ పరిధిలో జూబ్లీహిల్స్ MLA నవీన్ యాదవ్ తన మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు. ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొని తిరిగి వెళ్తుండగా.. రహదారిపై ఆరేళ్ల చిన్నారి ఒంటరిగా భయంతో ఏడుస్తుండటాన్ని గమనించి.. వెంటనే తన కాన్వాయ్‌ను ఆపి.. చిన్నారి వద్దకు వెళ్లి ఓదార్చారు.. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించి వీడియో వైరల్‌గా మారింది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 29, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:51 PM IST
తప్పిపోయిన ఆరేళ్ల బాలుడిని.. తల్లిదండ్రుల వద్దకు చేర్చిన MLA నవీన్ యాదవ్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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తప్పిపోయిన ఆరేళ్ల బాలుడిని.. తల్లిదండ్రుల వద్దకు చేర్చిన MLA నవీన్ యాదవ్..
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