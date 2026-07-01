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July School Holidays: తెలంగాణ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..వారంలో రెండు రోజులు సెలవులు..ఎప్పుడంటే?

July School Holidays 2026: తెలంగాణ విద్యార్థులకు తీపికబురు వచ్చేసింది! రాబోయే వారం రోజుల్లో తెలంగాణలోని విద్యాసంస్థలకు రెండు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. అస్సలు పండుగలే లేని నెలలో స్కూళ్లకు సడెన్ సెలవులు రావడం పట్ల విద్యార్థులు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 01, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:53 PM IST
July School Holidays: తెలంగాణ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..వారంలో రెండు రోజులు సెలవులు..ఎప్పుడంటే?
Image Credit: Source: Zee MediaSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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July School Holidays: తెలంగాణ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..వారంలో రెండు రోజులు సెలవులు..ఎప్పుడంటే?
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