/July School Working Days: రాష్ట్ర చరిత్రలో అరుదైన రికార్డు..జూలైలో అత్యధికంగా 27 రోజులు స్కూల్ వర్కింగ్ డేస్..

July 2026 School Working Days: తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ ఏడాది జులై నెలలో పాఠశాలకు ఏకంగా 27 రోజులపాటు పని దినాలు రాబోతున్నాయి. సాధారణంగా ఏ నెలలోనైనా కనీసం నాలుగు ఆదివారాలు ఒక రెండో శనివారం కలిపి ఐదు రోజులు సెలవులు కచ్చితంగా ఉంటాయి. ఈ నెలలో 31 రోజులు ఉన్న అదే కూడా గరిష్టంగా 26 రోజులు పనిదినాలు మాత్రమే వస్తుంటాయి. కానీ, ఈ జులై నెల అందుకు భిన్నంగా సరికొత్త రికార్డును నమోదు చేయనుంది.
27 పని దినాలు ఎలా వచ్చాయంటే..
వేసవి సెలవులు తర్వాత పాఠశాల పునః ప్రారంభం కావాల్సిన సమయంలో ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఈ మార్పు చోటుచేసుకుంది. ఎండల కారణంగా జూలై 12న పాఠశాల ప్రారంభోత్సవానికి ప్రభుత్వం ఒకరోజు సెలవు ప్రకటించింది.
జూన్ 13న రెండో శనివారం, 14 ఆదివారం కావడంతో పాఠశాలలో జూన్ 15న అధికారింగా తెరుచుకున్నాయి. జూన్ 12 నాటి సెలవును భర్తీ చేసేందుకు జూలై నెలలోని రెండో శనివారాన్ని పనితరంగా విద్యాశాఖ ప్రకటించింది.
దీనివల్ల జులై నెలలో కేవలం నాలుగు ఆదివారాలు మాత్రమే సెలవులుగా మిగిలాయి. ఫలితంగా మొత్తం 31 రోజుల్లో నాలుగు రోజులు పోగా మిగిలిన 27 రోజులు పాఠశాలలు తెరిచే ఉంటాయి.
ఉపాధ్యాయులు ఏమంటున్నారంటే..
పాఠశాలల్లో రెండో శనివారం సెలవు విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన నాటి నుంచి, ఒకే నెలలో 27 పని దినాలు రావడం విద్యాశాఖ చరిత్రలో ఇదే మొదటిసారి. ఈ అరుదైన మార్పుతో సిలబస్ పూర్తి చేయడానికి ఉపాధ్యాయులకు తగినంత సమయం దొరుకుతుందని పలువురు టీచర్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook