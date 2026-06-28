Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /July School Working Days: రాష్ట్ర చరిత్రలో అరుదైన రికార్డు..జూలైలో అత్యధికంగా 27 రోజులు స్కూల్ వర్కింగ్ డేస్..

July School Working Days: రాష్ట్ర చరిత్రలో అరుదైన రికార్డు..జూలైలో అత్యధికంగా 27 రోజులు స్కూల్ వర్కింగ్ డేస్..

July 2026 School Working Days: రాష్ట్ర విద్యాశాఖ చరిత్రలో అరుదైన ఘటన చోటుచేసుకోనుంది. ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈసారి జూలై నెలలో ఏకంగా 27 రోజుల పాటు పాఠశాలలు తెరిచే ఉండనున్నాయి. ఆదివారాలు తప్పా మిగతా అన్ని రోజులూ స్కూళ్లు తెరిచే ఉండనున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 28, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:00 PM IST
July School Working Days: రాష్ట్ర చరిత్రలో అరుదైన రికార్డు..జూలైలో అత్యధికంగా 27 రోజులు స్కూల్ వర్కింగ్ డేస్..
Image Credit: Source: Zee TeluguSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సరదా ట్రిప్‌లో విషాదం.. రిసార్ట్ పూల్‌లోకి దూకిన యువకుడు అక్కడికక్కడే మృతి
malvan resort swimming pool tragedy video7 min ago
2
Operation BJP24 min ago
3
Lava Blaze N2 5g25 min ago
4
Varanasi Movie37 min ago
5
Iqoo 15r Price44 min ago