/రెండో తరగతి విద్యార్థికి కల్మా హోంవర్క్.. స్కూల్ ముందు హైడ్రామా..

Kalma Homework Controversy: సైదాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఊహించని ఘనట వెలుగు చూసింది.. 2వ తరగతి చదువుతున్న ఒక విద్యార్థి హోమ్వర్క్ డైరీని పాఠశాల ముగిసిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు గమనించారు. అందులో హోమ్వర్క్గా కల్మా, సూరహ్ ఫాతిహా రాయాలని.. అలాగే వాటిని చదవాలని ఉపాధ్యాయులు రాసి పంపినట్లు తల్లిదండ్రులు గుర్తించారు. ఇంత చిన్న వయసులోనే ఒక వర్గానికి సంబంధించిన మతపరమైన అంశాలను హోమ్వర్క్గా ఇవ్వడంపై వారు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. అసలు టీచర్స్ ఇలాంటి అంశాలను హోమ్వర్క్గా ఇవ్వడానికి కారణాలేంటి? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
పాఠశాల ప్రాంగణంలో హైడ్రామా..
ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు, బంధువులతో కలిసి పాఠశాల యాజమాన్యాన్ని నిలదీసేందుకు స్కూల్కు వెళ్లారు. పాఠశాల నిర్వాహకులతో పాటు ప్రిన్సిపాల్ను ఈ హోమ్వర్క్పై వారు గట్టిగా ప్రశ్నించారు. ఈ క్రమంలో ఇరువర్గాల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అంతేకాకుండా పాఠశాల ప్రాంగణంలో తల్లిదండ్రులు, యాజమాన్యం మధ్య జరిగిన ఈ ఘర్షణకు సంబంధించిన దృశ్యాలను కొందరు మొబైల్ ఫోన్లలో చిత్రీకరించారు. ఈ వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ అంశంపై నెటిజన్లు దీనిపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తుడడం విశేషం.
కఠిన చర్యలకు డిమాండ్..
చిన్నారులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాల్సిన పాఠశాలల్లో ఇలాంటి మతపరమైన అంశాలను రుద్దడం ఏంటని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై విద్యాశాఖ అధికారులతో పాటు పోలీసులు తక్షణమే స్పందించి పూర్తిస్థాయి విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. విద్యార్థుల డైరీలో ఆ విధమైన హోమ్వర్క్ రాసిన సదరు ఉపాధ్యాయునిపై.. అందుకు బాధ్యులైన స్కూల్ మేనేజ్మెంట్పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు.
యాజమాన్యం స్పందన ఏంటి?
ఈ వివాదం స్థానికంగా పెద్ద ఎత్తున సంచలనం సృష్టించినప్పటికీ.. పాఠశాల యాజమాన్యం నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేదా వివరణ కానీ రాకపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.. ఇది పొరపాటున జరిగిందా? లేక ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఇచ్చారా? అనే కోణంలో స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. స్కూల్ యాజమాన్యం స్పందిస్తేనే.. ఈ వివాదానికి సంబంధించిన పూర్తి నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతానికి ఈ ఘటన సైదాబాద్ ప్రాంతంలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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