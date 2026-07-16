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రెండో తరగతి విద్యార్థికి కల్మా హోంవర్క్.. స్కూల్ ముందు హైడ్రామా..

Kalma Homework Controversy: సైదాబాద్‌లోని ప్రైవేట్ పాఠశాలలో రెండో తరగతి విద్యార్థి హోమ్‌వర్క్ డైరీలో కల్మా, సూరహ్ ఫాతిహా రాయాలంటూ టీచర్ ఇచ్చిన టాస్క్ తీవ్ర వివాదానికి దారితీసింది. ఈ విషయంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన తల్లిదండ్రులు, బంధువులతో కలిసి పాఠశాల యాజమాన్యాన్ని, ప్రిన్సిపాల్‌ను నిలదీశారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 16, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:55 AM IST
రెండో తరగతి విద్యార్థికి కల్మా హోంవర్క్.. స్కూల్ ముందు హైడ్రామా..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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