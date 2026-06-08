/ kalvakuntla Kavitha: రేవంత్ రెడ్డి హిట్లర్, తాలిబన్ల కంటే డెంజర్.!. కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kalvakuntla Kavitha fires on cm revanth reddy govt: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కల్వకుంట్ల కవిత కొత్త పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి రాజకీయాల్లో తనదైన మార్క్ చూపిస్తున్నారు. ఎక్కడ సమస్యలు కన్పించిన వెంటనే అక్కడకు వెళ్లి తమ గొంతును విన్పిస్తున్నారు. ఇటు ప్రభుత్వంను, అటు గత పాలకులపై కవిత తరచుగా విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. హైడ్రా అంశం, విద్యార్థుల అధిక ఫీజులు వివాాదం, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, తెలంగాణపై పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యల వివాదం మొదలైన అన్ని సమస్యలపై తరచుగా నిరసనలు చేస్తు వార్తలలో ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా మరోసారి కల్వకుంట్ల కవిత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ గా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
తెలంగాణలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విద్యాశాఖను తన వద్ద పెట్టుకుని అస్తవ్యస్తం చేశారని మండిపడ్డారు. పాఠశాలలో తిరిగి ప్రారంభం అవుతున్న వేళ.. ప్రభుత్వ పాఠశాలల సంఖ్యను 27 వేల నుంచి 4 వేలకు కుదిస్తామన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు చేయడం దారుణమన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి హిట్లర్, తాలిబన్ల కంటే ఘోరంగా వ్యవహరిస్తు పేదలు, ఆడపిల్లలకు చదువును దూరం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. విద్యాశాఖను సర్కస్లా మార్చేశారని, ఇంటర్, డిగ్రీ అడ్మిషన్లలో పూర్తిగా ఒక గందరగోళ వాతావరణంను క్రియేట్ చేశారని మండిపడ్డారు. జీవో నంబర్ 7ను వెంటనే రద్దు చేయాలని కవిత డిమాండ్ చేశారు.
ప్రస్తుతం స్కూళ్లు మరల రీ ఓపెన్ వేళ డిగ్రీ అడ్మిషన్లలో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొందని, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్, కమిషనరేట్ వేర్వేరు కోర్సులను సిఫార్సు చేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. గురుకుల పాఠశాల్లో వందలాది మంది విద్యార్థులు చనిపొయిన కనీసం సీఎం రేవంత్ కు సమీక్షా నిర్వహించాలన్న సోయి కూడా లేకపొవడం విచారకరమన్నారు.
అంతే కాకుండా.. రూ. 11 వేల కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను ప్రభుత్వం పెండింగ్లో పెట్టిందని, వెంటనే రిలీజ్ చేయాలని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ విద్యా వ్యతిరేక నిర్ణయాలను తెలంగాణ ప్రజలంతా కలిసి ముక్తకంఠంలో వ్యతిరేకించాలన్నారు. సీఎం రేవంత్ విద్యాశాఖపై సరైన చర్యలు తీసుకునే వరకు తమ నిరసనలు ఆగవని కల్వకుంట్ల కవిత తెల్చి చెప్పారు.
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