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kalvakuntla Kavitha: రేవంత్ రెడ్డి హిట్లర్, తాలిబన్ల కంటే డెంజర్.!. కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

kalvakuntla kavitha fires on cm revanth reddy: తెలంగాణ విద్యాశాఖను పూర్తిగా సర్కస్ గా మార్చారని  కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై కల్వకుంట్ల కవిత మండిపడ్డారు. అంతే కాకుండా పేద విద్యార్థుల్ని, ఆడపిల్లల్ని చదువులకు దూరం చేస్తున్నారని తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 08, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:32 PM IST
kalvakuntla Kavitha: రేవంత్ రెడ్డి హిట్లర్, తాలిబన్ల కంటే డెంజర్.!. కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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