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Kalvakuntla Kavitha: ఇడుపు కాయితం అంటే పవన్ కళ్యాణ్‌కు బాగా తెలుసు.!. కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kavitha fires on Pawan kalyan: ఉద్యమకారులకు కాంగ్రెస్ ఇస్తామన్న 250 గజాల భూమి కోసం జులై 2 న ఉప్పల్ భగాయత్ లో పెద్ద ఎత్తున భూపోరాటం చేస్తున్నామని కవిత తెల్చి చెప్పారు. ఈ పోరాటానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ఉద్యమకారులంతా పెద్ద ఎత్తున తరలిరావాలని కవిత ఉప్పల్ వేదికగా పిలుపునిచ్చారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 28, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:00 PM IST
Kalvakuntla Kavitha: ఇడుపు కాయితం అంటే పవన్ కళ్యాణ్‌కు బాగా తెలుసు.!. కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: kalvakuntlakavitha(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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