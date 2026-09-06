kalvakuntla Kavitha fires on Telangana dgp cv anand: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కల్వకుంట్ల కవిత తనదైన స్టైల్లో ప్రజల్లోకి దూసుకుని వెళ్తున్నారు. ఇటీవల నిజామాబాద్ సభలో కవిత పాల్గొని భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. తనను పుట్టినింటి వాళ్లు నెట్టేశారని అన్నారు. కానీ తన మెట్టినిల్లు మాత్రం అండగా నిలిచిందని కన్నీళ్లుపెట్టుకున్నారు. తనకు బాధ పొంగుకు వస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో కవిత ఎమోషనల్ అయిన వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్ గా మారింది. అయితే.. సైబరాబాద్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అనిల్ కవితపై బూతు కామెంట్ పెట్టారు.
ఇది కాస్త దుమారంగా మారింది. దీనిపై కవిత పార్టీ సీరియస్ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో ఉన్నతాధికారులు సదరు కానిస్టేబుల్ ను సస్పెండ్ చేశారు. ఈ అంశంపై కల్వకుంట్ల కవిత మరోసారి తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై, పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ పై తీవ్రమైన ఆరపణలు చేశారు. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో మహిళలందరినీ ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా దారుణంగా ట్రోలింగ్స్ జరుగుతుందన్నారు. అయినా సరే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా పోలీసులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
మహిళలపై అసభ్యంగా మాట్లాడితే శిక్షించేందుకు ఎన్నో చట్టాలు ఉన్నాయన్నారు. అయినా సరే సోషల్ మీడియాలో, ఇన్ స్టా గ్రామ్ లో అడ్డగోలుగా మాట్లాడితే చర్యలు తీసుకోవటం లేదు? ఇక చట్టాలు ఉండి ఏం లాభం?.. అని ప్రశ్నించారు. ప్రజా ప్రతినిధులు చేసే చట్టాలను ఐఏఎస్ లు, ఐపీఎస్ లు అమలు చేయాలన్నారు. ముఖ్యంగా శాంతి భద్రతలను రక్షించాల్సింది పోలీసులు దీన్ని అమలు చేయడంలేదన్నారు.
ఒకసారి ఎంపీగా, ఎమ్మెల్సీ గా ఉండి, 20 ఏళ్లు ప్రజా జీవితం లో ఉన్న వ్యక్తిని, ఇప్పుడు సొంతంగా ఒక పార్టీ పెట్టుకున్న తనను ఇంత నీచంగా మాట్లాడితే.. కేవలం సస్పెండ్ చేసి చేతులు దులుపుకొవడం ఏంటని ఫైర్ అయ్యారు. ఇక సామాన్య మహిళలకు ఇబ్బందులు వస్తే వాళ్లు ఎవరికీ చెప్పుకుంటారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఆ కానిస్టేబుల్ ను.. ఎందుకు రిమూవ్ చేయలేదు? ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి కేసు ఎందుకు పెట్టలేదు?.. అంటూ మండిపడ్డారు. మహిళల పట్ల ఒక్క పదం అసభ్యంగా మాట్లాడిన సరే కేసులు నమోదు చేయాలని చట్టాలు ఉన్న సంగతి డీజీపీకి తెలియదా?.. అని ఫైర్ అయ్యారు. భారత న్యాయ సంహిత 356, 79, ఏటీ సెక్షన్లు ఉన్న సంగతి ఆయన తెలియదా?.. తెలియకపోతే డీజీపీ ఈ చట్టాలను చదువుకోవాలని కోరుతున్ననని మాట్లాడారు.
మహిళలపై అసభ్యంగా కామెంట్స్ చేస్తే 3 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించాలని ఐటీ చట్టంలో ఉందని, డిపార్ట్ మెంట్ లో కూడా రూప్ ఆఫ్ 3, రూప్ ఆఫ్ 2 ప్రకారం డిసిప్లేనరీ చట్టాలు ఉన్నాయన్నారు. డిపార్ట్ మెంట్ లో ఎవరిమీదనైనా చర్యలు తీసుకుంటే ఆ చర్యలు అసంపూర్తిగా ఉండకూడదన్న చట్టం ఉన్న సంగతి డీజీపీకి తెలియదా?అని ఎద్దేవా చేశారు.
డీజీపీ గారికి ఇద్దరు కోడళ్లు ఉన్నారు. వాళ్లపై కూడా ఇలాగే కామెంట్లు చేస్తే ఊరుకుంటారా?.. అని నిలదీశారు. మిస్టర్ డీజీపీ నీ బాధ్యత ఏంటీ?.. మీ సెన్సిబులిటీ ఏం ఉంది? .. అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నా లాంటి మహిళకు రక్షణ ఇవ్వలేని మీరు సాధారణ మహిళలకు ఎలా రక్షణ కల్పిస్తారని ఎద్దేవా చేశారు.
ఇవ్వాళ మేము ఖమ్మంలో బాధితురాలిగా ఉన్న శిరీష వద్దకు వెళ్తున్నామని చెప్పారు. ఈ డీజీపీ వచ్చిన తర్వాతే రాష్ట్రంలో క్రైమ్ రేటు పెరిగిందని, ఈయనే ఖమ్మం వెళ్లి నక్సలైట్ లు పోయిన తర్వాత గంజాయి పెరిగిందని అంటాడని.. అలా అనటానికి సిగ్గుపడలి కదా?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. గంజాయి స్మగ్లింగ్ ను ఆపాల్సింది పోలీసులు కదా? .. చేయాల్సిన పనులను వదిలి డీజీపీ క్రికెట్ ఆడుకుంటే అదే పెద్ద న్యూస్ అయిపోయిందన్నారు.
నా మీద అసభ్యంగా కామెంట్లు చేసిన వ్యక్తిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. లేదంటే ఇంటర్నేషనల్ వేదికలపై ఈ ప్రభుత్వం పరువు తీస్తానని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. మహిళలపై అసభ్యంగా కామెంట్లు చేసిన వారిని శిక్షిస్తూ కోర్టులు ఇచ్చిన తీర్పులు డీజీపీకి పంపిస్తా. వాటిని ఆయన చదువుకోవాలన్నారు. ఇక ఈ ముఖ్యమంత్రి హేట్ స్పీచ్ మీద బిల్లు తెస్తానని అంటాడని... ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనే ఆ బిల్లు తేవాలన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికలకు ముందు ఉద్యమకారుల కాళ్లు పట్టుకున్నంత పనిచేశారని, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వారికి న్యాయం చేస్తానని మాట ఇచ్చి మోసం చేశాడని అన్నారు. రేవంత్ పక్కనే కోదండరాం సార్ ఉండటంతోనే రేవంత్ రెడ్డిని ఉద్యమకారులు నమ్మారని అన్నారు. కానీ మూడేళ్లలో వాళ్లకు చీమ కాలంతా పని కూడా జరగలేదని కవిత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
మేము వాళ్ల కోసం భూపోరాటాలు చేస్తే ఇష్టమొచ్చినట్లు కొట్టారని, ఉద్యమకారులపై లాఠీ ఝళిపిస్తే ఏం వస్తుంది? వారి కుటుంబాలు మొత్తం ఆగమావుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కేకే కమిటీ కి కూడా అన్ని పార్టీలు తమ అభిప్రాయాలు చెప్పాయని.. కానీ ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ కూడా ముందుకు పోలేదన్నారు.
తెలంగాణ జన సమితి తరఫున కోదండరాం గారు ఉద్యమకారులకు ఐడెంటిటీ కార్డులు ఇచ్చారన్నారు. ఆయన ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో భాగంగా ఉన్నానన్న సంగతి మర్చిపోయారన్నారు. ముఖ్యమంత్రి మాటకు ఈ ప్రభుత్వంలో విలువ లేదా?.. ఉద్యమకారులను తొక్కుకుంటూ పోతూ వారికి అన్యాయం చేస్తారా?.. అంటూ మండిపడ్డారు. ఇప్పటికే ఉద్యమాలు చేసి వాళ్లంతా అలిసిపోయారని, ఇక మిగిలింది ఆమరణ దీక్ష మాత్రమేనని కవిత చెప్పుకొచ్చారు.
అసెంబ్లీ చర్చించాల్సిన చాలా అంశాలు ఉన్నప్పటికీ వాటిని చర్చించకుండా అధికార, ప్రతిపక్షాలు డ్రామాలు చేస్తున్నాయన్నారు. ఫీజు రెగ్యులేషన్, ఉద్యమకారులకు ఇస్తామన్న వాటికి సంబంధించి చట్టాలు చేయాలన్నారు. బీసీల కోసం కాంగ్రెస్ వందరోజుల కార్యాచరణ చేస్తుందంటే నవ్వొస్తోందన్నారు. బీసీలకు అన్యాయం చేస్తున్న పార్టీయే వాళ్ల కోసం ధర్నాలు చేస్తుండటం హాస్యాస్పదంగా ఉందని కవిత సెటైర్లు వేశారు.
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