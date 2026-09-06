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Kavitha on CV Anand: మిస్టర్ డీజీపీ.. రికమండేషన్‌తో జాబ్ లోకి వచ్చినవా.?.. కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు.. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?..

Kavitha fires on Telangana dgp: ప్రజా ప్రతినిధులు చేసే చట్టాలను ఐఏఎస్ లు, ఐపీఎస్ లు అమలు చేయాలని  కవిత మాట్లాడారు. అంతే కాకుండా.. ఒకసారి ఎంపీగా, ఎమ్మెల్సీ గా ఉండి, 20 ఏళ్లు ప్రజా జీవితం లో ఉన్న వ్యక్తిని  నాపట్ల ఇంత నీచంగా మాట్లాడితే.. ఇంకా సాధారణ ప్రజలపై ఘోరాలు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 06, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:06 PM IST
Kavitha on CV Anand: మిస్టర్ డీజీపీ.. రికమండేషన్‌తో జాబ్ లోకి వచ్చినవా.?.. కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు.. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?..
Image Credit: kavithafiresondgp

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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