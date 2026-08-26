/Kavitha: పెళ్లికి వచ్చి వధువు మెడలో మూడు ముళ్లు వేసిన కవిత.. అసలు విషయం ఏమిటంటే.?.. వీడియో వైరల్..

Kalvakuntla Kavitha performed adabidda mudiraj rituals in hyderabad: తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీని ఏర్పాటు చేసి కల్వకుంట్ల కవిత రాజకీయాల్లో తన దైన మార్కు చూపిస్తున్నారు. ఒకవైపు అధికార సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు గత బీఆర్ఎస్ పాలకులను కూడా కవిత ఏకీపారేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. కల్వకుంట్ల కవిత తన టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన కీలక నేత కూతురి పెళ్లి ఈసీఐఎల్ - కీసర క్రాస్ రోడ్డులో ఉన్న ఆరాధ్య కన్వేషన్ హైదరాబాద్ లో జరిగింది. ఆరాధ్య కన్వేషన్ వేదికగా నిలిచింది.
Kavitha Performs ‘Aadabidda’ Ritual at Mudiraj Wedding
TG Rakshana Sena leader Balaprasad, who has no sisters, had requested Kavitha to perform the traditional duties of a sister at his wedding with Shivani.
Following the Mudiraj custom, Kavitha participated in the Gauri Puja… pic.twitter.com/3xegvqLb56
— Naveena (@TheNaveena) August 26, 2026
అయితే.. సదరు నేత తనకు అక్కాచెల్లెళ్లు లేరని.. ఇంటి ఆడబిడ్డగా ఉండి వివాహ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని ఆనేత కోరాడు. దీంతో కవిత పెళ్లికి హజరై.. ముదిరాజ్ సంప్రదాయం ప్రకారం గౌరీ పూజలో పాల్గొన్నారు. అంతే కాకుండా, వధువు మెడలో పసుపు కొమ్ముదారంతో మూడు ముళ్లు వేశారు. ఉంగరం తొడిగి, ఒడిబియ్యంను పోశారు. దీంతో పెళ్లిలో వచ్చిన వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు.ఆ తర్వాత ఇది ముదిరాస్ ట్రెడిషన్ అని తెలిసి ఆశ్చర్యపోయారు.
ఈ క్రమంలో .. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా గూడూరు గ్రామానికి చెందిన బాషబోయిన బాలప్రసాద్ తెలంగాణ రక్షణ సేన నాయకుడు. బాలప్రసాద్ కు సీతాఫల్ మండికి చెందిన శివానితో వివాహం నిశ్చయం అయింది. దీంతో తన పెళ్లిని ముందుండి చేయించాలని కోరడంతో.. ముదిరాజ్ కులాచారం ప్రకారం వరుడు వధువుకు తాళి కట్టే ముందు ఆడపడుచుతో పసుపు కొమ్ముతో మూడు ముళ్ళు వేయిస్తారు.
ఈ సంప్రదాయంను కవిత పూర్తి చేశారు. ఈ వేడుకలో బాలప్రసాద్ తల్లిదండ్రులు స్వరూప - బాలకృష్ణ, సోదరుడు నాగరాజు, తెలంగాణ రక్షణ సేన నాయకులు పాల్గొన్నారు. కవితతో పాటు, పెళ్లికి వచ్చిన వారంతా కొత్త దంపతులను మనసారా ఆశీర్వదించారు.
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