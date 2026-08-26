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Kavitha: పెళ్లికి వచ్చి వధువు మెడలో మూడు ముళ్లు వేసిన కవిత.. అసలు విషయం ఏమిటంటే.?.. వీడియో వైరల్..

Kalvakuntla kavitha: ముదిరాజ్ సంప్రదాయం ప్రకారం కవిత పెళ్లికి వచ్చి టీఆర్ఎస్ నేత కోరికను నెరవేర్చారు. కీసరలో ఈ వివాహం ఘనంగా  జరిగింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 26, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:57 PM IST
Kavitha: పెళ్లికి వచ్చి వధువు మెడలో మూడు ముళ్లు వేసిన కవిత.. అసలు విషయం ఏమిటంటే.?.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: kavithapeformedadabiddaritualsinhyderabad

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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