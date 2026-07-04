/Kalvakuntla Kavitha: న్యాయ పోరాటం చేస్తాం.!. ఎన్నికల సంఘం పేరుమార్పు నోటిసులపై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

kalvakuntla kavaitha reacts on ec trs change name row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కల్వకుంట్ల కవిత రాజకీయంగా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఇటీవల టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి ఎక్కడ ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతుంటే అక్కడ వాలిపోతున్నారు. అంతే కాకుండా హైడ్రా కూల్చివేతలు, నిరుద్యోగుల అంశం, ఉప్పల్ భగాయత్ నిరసన.. మొదలైన చోట్ల కవిత వెళ్లి ప్రజలకు తమ పార్టీ అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇస్తు తనదైన స్టైల్ లో రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కల్వకుంట్ల కవితకు ఈసీఐ ఊహించని బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది.
కల్వకుంట్ల కవిత ప్రతిపాదించిన కొత్త రాజకీయ పార్టీ ‘తెలంగాణ రక్షణ సేన’ (TRS) పేరును మార్చుకోవాల్సిందేనని స్పష్టం చేస్తూ ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ కవితకు అధికారిక లేఖ రాశారు. దీనిపై ఇప్పటి వరకు వెయ్యికి పైగా అభ్యంతరాలు వచ్చాయని ఈసీ తన నోటీసుల్లో పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో కవిత తన కొత్త పార్టీని ‘తెలంగాణ రక్షణ సేన’ పేరును మార్చుకొవాల్సిందే నంటి ఈసీఐ స్పష్టం చేసింది.
రాబోయే 15 రోజుల్లోగా మూడు ప్రత్యామ్నాయ పేర్లను సమర్పించాలని కవితకు ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ సూచించారు. లేకపోతే పార్టీ రిజిస్ట్రేషన్ దరఖాస్తును ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా మూసివేస్తామని ఈసీఐ తెల్చి చెప్పింది. కవిత పేరుపై బీఆర్ఎస్ తో పాటు, మహారాష్ట్రలోని మరో సంస్థ కూడా ఇదే పేరుకు దరఖాస్తు చేసుకోవడం మరింత వివాదం రాజేసింది.
మరోవైపు ఎన్నికల సంఘం పేరు మార్పు నోటీసులపై కల్వకుంట్ల కవిత స్పందించారు. ఎన్నికల సంఘం లేఖలో పేర్కొన్న అభ్యంతరాలకు తాము ఇప్పటికే రాతపూర్వక సమాధానాలు ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈసీ కోరినట్లుగా ప్రత్యామ్నాయంగా కొత్త పేర్లను పంపే ప్రసక్తే లేదని ఆమె తేల్చిచెప్పారు. ‘తెలంగాణ రక్షణ సేన’ పేరుపైనే తాము ముందుకు వెళ్తామని, అవసరమైతే ఈ విషయంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై కోర్టుకు వెళ్లి న్యాయపోరాటానికి సిద్ధమని కవిత తెల్చి చెప్పారు.
ఇప్పటికే.. తమ కొత్త పార్టీ కోసం.. ‘తెలంగాణ ప్రజా జాగృతి’, ‘తెలంగాణ జాగృతి’, ‘తెలంగాణ రక్షణ సేన’, ‘తెలంగాణ రాష్ట్ర జాగృతి’, ‘తెలంగాణ ప్రజా శక్తి’ అనే ఐదు పేర్లను ఈసీకి ప్రతిపాదించారు. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 25న మునీరాబాద్లో భారీ ఎత్తున సభలో 'తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన' (TRS) ఆవిష్కరించారు. ఆ తర్వాత మూడు రోజుల్లోనే పార్టీ పేరును ప్రస్తుతం ‘తెలంగాణ రక్షణ సేన’గా మార్చిన విషయం తెలిసిందే.
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