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Kalvakuntla Kavitha: న్యాయ పోరాటం చేస్తాం.!. ఎన్నికల సంఘం పేరుమార్పు నోటిసులపై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Eci notices to kalvakuntla Kavitha: కల్వకుంట్ల కవిత తన కొత్త పార్టీని ‘తెలంగాణ రక్షణ సేన’ (TRS) పేరిట రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఈసీకి దరఖాస్తు చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో ఈసీ కొత్త పార్టీ పేరుపై ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. దీనిపై కవిత న్యాయపరంగా దీనిపై తెల్చుకుంటామని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 04, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:35 PM IST
Kalvakuntla Kavitha: న్యాయ పోరాటం చేస్తాం.!. ఎన్నికల సంఘం పేరుమార్పు నోటిసులపై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: kavitha(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kalvakuntla Kavitha: న్యాయ పోరాటం చేస్తాం.. ఎన్నికల సంఘం పేరుమార్పు నోటిసులపై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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