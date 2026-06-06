Kalvakuntla Kavitha fires on ap deputy cm pawan kalyan: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల తెలంగాణలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై మాటల మంటలు ఇప్పట్లో చల్లారేలా కన్పించడంలేదు. దీనిపై తెలంగాణలోని బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ లతో పాటు, కల్వకుంట్ల కవిత సైతం కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు. మరోవైపు దీనిపై సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా రచ్చ నడుస్తొంది. ప్రొఫెసర్ కే నాగేశ్వర్ వివాదం నుంచి మొదలై ఇది తెలంగాణ అస్తిత్వంమంటూ మరో వివాదంకు ఆజ్యం పొసిందని నెట్టింట వివాదం నడుస్తొంది. ఇక పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మరోసారి తెలంగాణ రక్షణ సేన (TRS) అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణ ఏర్పడినప్పుడు 11 రోజులు ఉపవాసం ఉన్న ఆయన ఆ బాధలో ఇక్కడ భూములు కొన్నాడని సెటైర్లు వేశారు.
కోడి చెరువు కబ్జా వివాదం..
కోటి చెరువు కబ్జా ఆరోపణలను ప్రస్తావిస్తూ ఆమె తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. కోడికుంట అనే చెరువు లో 10 ఎకరాల శిఖం భూమినే కొన్నారని, కానీ రిజిస్ట్రేషన్ లో చాలా తప్పులు చేశారన్నారు. మూడు ఎకరాలు మాత్రమే శిఖం అని మిగతాది మాగాణి అంటూ రిజిస్ట్రేషన్ చేశారని పేర్కొన్నారు. శిఖం భూములు కొన్న పవన్ కళ్యాణ్ వెంటనే ఆ భూములను ప్రభుత్వానికి తిరిగి ఇచ్చేయాలని కల్వకుంట్ల కవిత డిమాండ్ చేశారు. ఇప్పటికే పవన్ కళ్యాణ్ తాను ఆక్రమించిన భూమి ప్రభుత్వంది అయితే దాన్ని వెంటనే తిరిగి ఇచ్చేస్తానని ప్రకటించిన విషయంను గుర్తు చేశారు. ఆ మాటల నిలబెట్టుకొని మాట్లాడాలని పవన్ పై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
గద్దర్ పై వ్యాఖ్యలపై కౌంటర్..
అంతే కాకుండా ప్రజా యుద్ద నౌక గద్దర్ గారికి కారు కొనిచ్చానని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పడంపై కూడా కవత మండిపడ్డారు. అసలు పవన్ కళ్యాణ్ కారు కొనివ్వడం ఎవరికి తెలుసన్నారు. అయిన మంచిగా సెటిల్ అయితే కుడి చెత్తో ఇచ్చిన దానం ఎడమ చేతికి ఇవ్వందాంటారు. గద్దర్ గారు చనిపోయిన తర్వాత అప్పటి విషయాలు గుర్తు చేసి పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆయన్ను అవమానించడమే అని మాట్లాడారు.
మీరు ఎంతమంది ఫోక్ సింగర్స్ ట్యూన్లను కాపీ చేసి సినిమాల్లో పెట్టుకోలేదూ..?.. ఫోక్ సింగర్స్ను, చిన్న నిర్మాతలను ఎప్పుడైనా మీరు ఆదుకున్నారా?.. అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ పై కవిత ప్రశ్నలు సంధించారు. సినిమాల్లో వాడే ఫోక్ సాంగ్స్కు రాయల్టీ ఇస్తున్నారా?.. అని ఏకీపారేశారు. మీ సినిమాలకు అధిక వసూళ్లు నైజాం నుంచే వస్తున్నాయని, మీ కార్లు, భూములు అన్నిట్లో మా బిడ్డల సొమ్ముందందని కల్వకుంట్ల కవిత మండిపడ్డారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మండిపాటు..
మరోవైపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై కూడా కల్వకుంట్ల కవిత తీవ్రమైన విమర్శలు చేశారు. గత బీఆర్ఎస్ పాలనలో
KTR అంటే కేసీఆర్, తన్నీరు హరీష్ రావు, రామారావు పాలన నడిచిందని, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పాలనలో KTR అంటే కొండల్ రెడ్డి, తిరుపతి రెడ్డి, రేవంత్ రెడ్డి పాలనే నడుస్తోందని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
గత పాలకుల్ని మించి ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ దోపిడీలు చేస్తుందని కల్వకుంట్ల కవిత తీవ్రమైన విమర్శలు గుప్పించారు. తెలంగాణలో అసలు బీజేపీ మనుగడలేదని పవన్ కళ్యాణ్ ను తీసుకొచ్చి రాజకీయంగా లబ్ది పొందేందుకు చూస్తున్నారని అన్నారు. ప్రజలు బీజేపీకి తగిన బుద్ది చెప్తారన్నారు.
నీ వన్ సైడ్ లవ్ తమకు ఎందుకని, ఏపీలో రాజధాని కట్టుకొవాలని, అక్కడ పడవల్లో ప్రజలు వెళ్లాల్సి వస్తుందని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పై సెటైర్ లు వేశారు . తెలంగాణను ఇక్కడి నేతలమైన తామే ఏవరో ఒకరు గెలిచి డెవలప్ మెంట్ చేసుకుంటామని పవన్ కళ్యాణ్ టార్గెట్ గా కవిత సెటైరికల్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
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