Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Kalvakuntla Kavitha: నీ వన్ సైడ్ లవ్ మాకేందుకు.. పవన్ కళ్యాణ్ వివాదం‌పై కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kalvakuntla Kavitha: నీ వన్ సైడ్ లవ్ మాకేందుకు.. పవన్ కళ్యాణ్ వివాదం‌పై కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kavitha fires on ap deputy cm pawan kalyan: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ తెలంగాణపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై  కల్వకుంట్ల కవిత మరోసారి మాస్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. తెలంగాణ బరాబార్ అమరవీరులు, ఇక్కడ తెలంగాణ వారి అయ్య జాగీరే అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. అంతే కాకుండా ముందు ఏపీలో రాజధాని కట్టుకొవాలని సెటైర్లు వేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 06, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:36 PM IST
Kalvakuntla Kavitha: నీ వన్ సైడ్ లవ్ మాకేందుకు.. పవన్ కళ్యాణ్ వివాదం‌పై కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nara Lokesh On Devaansh Ghat: నారా 'దేవాన్ష్ పేరిట పుష్కరఘాట్‌'.. అధికారులపై మంత్రి
Minister nara lokesh22 min ago
2
Snake Video35 min ago
3
Kalvakuntla Kavitha1 hr ago
4
adi srinivas1 hr ago
5
Tariff Hike1 hr ago