Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Kalvakuntla Kavitha: అమీర్‌పేట్ అగ్ని ప్రమాద బాధితుల్ని పరామర్శించిన కల్వకుంట్ల కవిత.. ప్రభుత్వంకు సంచలన డిమాండ్..

Kalvakuntla Kavitha: అమీర్‌పేట్ అగ్ని ప్రమాద బాధితుల్ని పరామర్శించిన కల్వకుంట్ల కవిత.. ప్రభుత్వంకు సంచలన డిమాండ్..

kalvakuntla kavitha visits ameerpet: మైత్రీవనం కేఎస్ఆర్ షాపింగ్ మాల్ అగ్నిప్రమాద బాధితుల్ని టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత్రి కల్వకుంట్ల కవిత పరామర్శించారు. బాధితులకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉండాలన్నారు. అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే గంటన్నర వరకు ఫైర్ ఇంజన్లు రాక పోవడం ఏంటని మండిపడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 05, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:17 PM IST
Kalvakuntla Kavitha: అమీర్‌పేట్ అగ్ని ప్రమాద బాధితుల్ని పరామర్శించిన కల్వకుంట్ల కవిత.. ప్రభుత్వంకు సంచలన డిమాండ్..
Image Credit: kalvakuntlakavitha(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
karnataka Politics: డీకే శివకుమార్‌కు బిగ్ ఝులక్.. శాఖలకేటాయింపుపై అలిగిన మరో మంత్రి
Karnataka Politics20 min ago
2
Madhya Pradesh Crime1 hr ago
3
ap tet 2026 notification1 hr ago
4
Ex Mla Bolla brahmanaidu1 hr ago
5
Karimnagar1 hr ago