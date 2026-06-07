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Kavitha: అధికారంలోకి వచ్చాక మాట నిలబెట్టుకోకుంటే నన్ను కట్టేసి రాళ్లతో కొట్టండి: కవిత

Kavitha Hot Comments In Patancheru And Sangareddy Rally: తమ పార్టీ కచ్చితంగా అధికారంలోకి వస్తుందని.. అధికారంలోకి వచ్చాక ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోకుంటే చెట్టుకు కట్టేసి తనను రాళ్లతో కొట్టండి అని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అధికార కాంగ్రెస్‌, బీజేపీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 07, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:02 PM IST
Kavitha: అధికారంలోకి వచ్చాక మాట నిలబెట్టుకోకుంటే నన్ను కట్టేసి రాళ్లతో కొట్టండి: కవిత
Image Credit: Kavitha

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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