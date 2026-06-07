/Kavitha: అధికారంలోకి వచ్చాక మాట నిలబెట్టుకోకుంటే నన్ను కట్టేసి రాళ్లతో కొట్టండి: కవిత

Kavitha Politics: తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ జెండా పండుగ సందర్భంగా పటాన్చెరు, సంగారెడ్డిలో పార్టీ అధ్యక్షురాలు కవిత జెండా ఎగురవేశారు. అనంతరం ప్రసంగిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పటాన్చెరు ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి, మెదక్ ఎంపీ రఘునందన్ రావుపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. 'పటాన్చెరులో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయి. ఇక్కడున్న ఎమ్మెల్యే ఏ పార్టీలో ఉన్నాడో ఆయనకే తెలియదు కావచ్చు. ఆయన బాగా అభివృద్ధి చెందారు తప్ప ప్రజలు మాత్రం అభివృద్ధి చెందలేదు' అని విమర్శించారు.
పటాన్చెరుని దోపిడీ
'బీజేపీ ఎంపీ రఘునందన్ రావు ఇక్కడ మాత్రం మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటు వేస్తాడు. అన్ని పార్టీల నాయకులు కలిసికట్టుగా కలిసి పటాన్చెరుని దోపిడీ చేస్తున్నారు. పటాన్చెరులో ప్రభుత్వ పాఠశాలని బుల్డోజర్లతో కలిసి కూల్చేశారు. అందరూ కలిసి పట్టపగలే స్కూల్ ని కూల్చేసి దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు' అని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత ఆరోపించారు. సంగారెడ్డి అంటే ఆషామాషీ కాదు.. సంగారెడ్డికి తెలంగాణలో ఎంతో ఘన చరిత్ర ఉందని తెలిపారు.
కొత్త రాజకీయ శక్తిగా అవకాశం
'తెలంగాణలో రకరకాల పార్టీలు ఉన్నాయి. కొత్త పార్టీ అవసరం ఏముందని అడిగితే ఎన్ని పార్టీలు ఉన్న మన ప్రాంతం ఆత్మ కలిగిన పార్టీ మనది అని చెప్పండి' పార్టీ శ్రేణులకు కవిత సూచించారు. తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ శక్తిగా అవకాశం ఇవ్వాలని.. యువతకు ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వాలని పార్టీని పెట్టినట్లు వివరించారు. తెలంగాణలో పరిస్థితి మారాలంటే మార్పు రావాలని.. ఆడబిడ్డగా.. ఒక తల్లిగా తాను అడుగు ముందుకువేసినట్లు వెల్లడించారు.
రాబోయే ఎన్నికల్ల తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని సంగారెడ్డి నుంచి తాను చెబుతున్నట్లు మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. 'అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఉచిత విద్య, ఉచిత వైద్యం ఇవ్వకపోతే ఇదే తెల్లాపూర్ శాసనం వద్ద నన్ను కట్టేసి రాళ్లతో కొట్టండి' అని కవిత తెలిపారు. ఇది తాను బాధతో.. దుఃఖంతో చెబుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. పోరాడి సాధించుకున్న తెలంగాణలో విద్య, వైద్యం ఖరీదైందని.. రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా పరిస్థితి మారలేదని తెలిపారు.
వేర్వేరు పార్టీల్లో ఉన్నా
'సింగూరు ప్రాజెక్టు కుంగుబాటుకు గురవుతోంది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు. సింగూరుపై ఆధారపడి 60 వేల ఎకరాల ఆయకట్టు ఉండగా.. హైదరాబాద్కు తాగునీటి సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు' అని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత వివరించారు. 'సంగారెడ్డిలో రాజకీయం బాగా ఉంటుంది. జగ్గారెడ్డి, చింతా ప్రభాకర్, రఘునందన్ రావు, హరీశ్ రావు, దామోదర రాజనర్సింహ ఉంటారు. వీరంతా వేర్వేరు పార్టీల్లో ఉన్నా వారంతా కలిసి ఉంటారు. ఇక్కడ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయి' అని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'జహీరాబాద్ స్మార్ట్ సిటీ ప్రాంతం, నిమ్జ్ ప్రాంతంలో బుల్లెట్ ట్రైన్ ఇస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది. కొత్తగా వచ్చిన డీపీఆర్లో బుల్లెట్ ట్రైన్ ఎందుకు లేదు?' అని బీజేపీ ఎంపీ రఘునందన్ రావును కవిత నిలదీశారు. 'ఏమైంది రఘునందన్ రావు? ఎంపీగా ఉండి డీపీఆర్లో బుల్లెట్ ట్రైన్ లేకుంటే ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు. నోటికి ఎందుకు తాళం వేసుకున్నారు?' అని ప్రశ్నించారు. జహీరాబాద్లో బుల్లెట్ ట్రైన్ వచ్చేదాకా తాము కొట్లాడుతామని ప్రకటించారు.
మంత్రి బావమరిది 200 ఎకరాలు కబ్జా
'దామోదర రాజనర్సింహ బావమరిది సింగూరు ప్రాజెక్టు కింద 200 ఎకరాల భూమి కబ్జాకు పాల్పడుతున్నారు' అని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. 'దీనిపై ఎవరూ ప్రశ్నించడం లేదు. ఎందుకు? అని నిలదీశారు. వీటన్నింటిపై పోరాడుతామని ప్రకటించారు. తాము ప్రకటించిన పాంచజన్యం హామీలను అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తప్పక నెరవేరుస్తామని కవిత ప్రకటించారు.