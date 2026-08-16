/రూ.1,090 కోట్లతో కేబీఆర్ వద్ద స్టీల్ ఫ్లైఓవర్లు: ఈ నెల 18 నుంచి వన్-వే అమల్లోకి.. సీపీ సజ్జనర్ కీలక సూచనలు!

Jubilee Hills Traffic Alert: ఆగస్టు 18 నుంచి కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ట్రాఫిక్ నిబంధనలు మారనున్నాయి. వాహనదారులు కేవలం వన్-వే మార్గంలోనే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. సిగ్నల్ రహిత ప్రయాణాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని, మొత్తం 7 ఫ్లైఓవర్లు , 7 అండర్ పాస్ నిర్మాణాలను చేపట్టనున్నారు. రూ.1,090 కోట్లతో హెచ్ సి టి ప్రాజెక్టు పనులు చేపట్టనున్నారు. ట్రాఫిక్ రద్దీని నివారించడానికి అధికారులు బృహత్తర ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. దీని ప్రకారం, ఎల్లుండి నుంచి కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ వన్-వే విధానం అమలు కానుంది. నగరంలో పెరుగుతున్న వాహనాల సంఖ్యను దృష్టిలో ఉంచుకుని, రవాణా వ్యవస్థను అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి హైదరాబాద్ నగరం ఇన్నోవేటివ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టులను చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో ఆరు ప్రధాన జంక్షన్ల వద్ద రూ.1,090 కోట్ల వ్యయంతో మొత్తం 14 నిర్మాణాలు చేపట్టనున్నారు.
ఈ నిర్మాణ పనులు వేగంగా పూర్తి చేస్తూ, ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండటానికి కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ వన్-వే విధానాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వాహనదారులు ఈ మార్పును ముందే తెలుసుకుని, కొంచెం ముందుగానే బయలుదేరడం ద్వారా ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకోవచ్చు. ఈ విషయంపై హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ మాట్లాడుతూ.. వాహనదారుల రాకపోకలకు అంతరాయం కలగకుండా, నిర్మాణ సమయాన్ని తగ్గించడానికి ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ట్రాఫిక్ విభాగం, GHMC సహకారంతో, క్షేత్రస్థాయి సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కేబీఆర్ పరిసర ప్రాంతాల కాలనీ వాసులు, వాకర్ సంక్షేమ సంఘం ప్రతినిధులతో సంప్రదింపులు జరిపి, ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా ట్రాఫిక్ నిబంధనల్లో ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేస్తున్నారు. కేబీఆర్ కారిడార్లో రద్దీని తగ్గించడంలో ఈ ప్రాజెక్టు కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని, దీనికి అందరూ సహకరించాలని ఆయన కోరారు.
హెచ్సీటీ ప్రాజెక్ట్ వివరాలు..
ఈ ప్రాజెక్టు పనులు మొత్తం 24 నెలల కాలపరిమితిలో పూర్తి చేయనున్నారు. ఆరు ప్రధాన జంక్షన్లను రెండు ప్యాకేజీలుగా విభజించారు.
మొదటి ప్యాకేజీ: ఇందులో జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్, కేబీఆర్ పార్క్ ఎంట్రెన్స్, ముగ్ధా జంక్షన్లు ఉన్నాయి.
- జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ నుంచి క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ వైపు వెళ్లే స్ట్రెయిట్ ట్రాఫిక్ కోసం కేబీఆర్ ఎంట్రెన్స్ వద్ద 330 మీటర్ల టూ-లేన్ డైరెక్షనల్ అండర్ పాస్ రానుంది.
- పంజాగుట్ట నుంచి జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ వైపు రైట్ టర్నింగ్ ట్రాఫిక్ కోసం కేబీఆర్ ఎంట్రెన్స్ వద్ద 900 మీటర్ల 3-లేన్ ఫస్ట్ లెవెల్ స్టీల్ ఫ్లైఓవర్ నిర్మిస్తారు.
- కేబీఆర్ ఎంట్రెన్స్ నుంచి పంజాగుట్ట వైపు వెళ్లే స్ట్రెయిట్ ట్రాఫిక్ కోసం ముగ్ధా జంక్షన్ వద్ద 260 మీటర్ల 3-లేన్ అండర్ పాస్ రానుంది.
- జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ వద్ద రోడ్ నంబర్ 45 నుంచి కేబీఆర్ ఎంట్రెన్స్/యూసఫ్ గూడ వైపు వెళ్లే స్ట్రెయిట్, రైట్ టర్నింగ్ ట్రాఫిక్ కోసం 740 మీటర్ల 2-లేన్ డైరెక్షనల్ అండర్ పాస్ ఏర్పాటు చేస్తారు.
- కేబీఆర్ పార్క్ ఎంట్రెన్స్ నుంచి రోడ్ నంబర్ 36 వైపు వెళ్లే ట్రాఫిక్ కోసం 745 మీటర్ల 4-లేన్ ఫస్ట్ లెవెల్ స్టీల్ ఫ్లైఓవర్ రానుంది.
- యూసఫ్ గూడ నుంచి రోడ్ నంబర్ 45 వైపు వెళ్లే స్ట్రెయిట్ ట్రాఫిక్ కోసం 770 మీటర్ల 2 లెవెల్ స్టీల్ ఫ్లైఓవర్ నిర్మిస్తారు.
రెండవ ప్యాకేజీ:
ఇందులో రోడ్ నంబర్ 45, ఫిలింనగర్, మహారాజా అగ్రసేన్ జంక్షన్, బసవతరం, , క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ జంక్షన్లు ఉన్నాయి.
- ఫిలింనగర్ నుంచి జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ వైపు వెళ్లే స్ట్రెయిట్ ట్రాఫిక్ కోసం 290 మీటర్ల 2-లేన్ డైరెక్షనల్ అండర్ పాస్ రానుంది.
- జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ నుంచి రోడ్ నంబర్ 45 వైపు రైట్ టర్నింగ్ ట్రాఫిక్ కోసం 500 మీటర్ల 2-లేన్ ఫస్ట్ లెవెల్ స్టీల్ ఫ్లైఓవర్ నిర్మిస్తారు.
- మహారాజా అగ్రసేన్ జంక్షన్ నుంచి రోడ్ నంబర్ 45 వైపు వెళ్లే స్ట్రెయిట్ ట్రాఫిక్ కోసం 430 మీటర్ల డైరెక్షనల్ అండర్ పాస్ రానుంది.
- ఫిలింనగర్ నుంచి మహారాజా అగ్రసేన్ వైపు టర్నింగ్ తీసుకునే ట్రాఫిక్ కోసం 600 మీటర్ల డైరెక్షనల్ స్టీల్ ఫ్లైఓవర్ ఏర్పాటు చేస్తారు.
రద్దీ నివారణకే ఈ ప్రాజెక్ట్..
హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టడానికి ప్రధాన కారణం ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడం. గంటకు 10,000 నుండి 15,000 పైగా వాహనాలు ఈ మార్గం గుండా ప్రయాణిస్తుంటాయి. సిగ్నల్ విధానం ద్వారా ఇంత భారీ ట్రాఫిక్ను నియంత్రించడం సాధ్యం కాకపోవడంతో, కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ నిత్యం ఏర్పడే తీవ్రమైన రద్దీని అరికట్టేందుకు హెచ్సీటీ ప్రాజెక్టును ప్రభుత్వం పట్టాలెక్కిస్తోంది.
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