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రూ.1,090 కోట్లతో కేబీఆర్ వద్ద స్టీల్ ఫ్లైఓవర్లు: ఈ నెల 18 నుంచి వన్-వే అమల్లోకి.. సీపీ సజ్జనర్ కీలక సూచనలు!

కేబీఆర్ పార్క్ వైపు ప్రయాణించే వాహనదారులకు ట్రాఫిక్ అలర్ట్.. ఆగస్టు 18 నుంచి కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి రానున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్ వైపు వెళ్లే వారు ముందుగానే బయలుదేరాలి. మొత్తం రూ. 1,090 కోట్లతో కేబీఆర్ వద్ద స్టీల్ ఫ్లైఓవర్‌తో సహా భారీ ప్రాజెక్టులను చేపట్టనున్నారు. ఇక్కడ పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ నేపథ్యంలో వన్-వే విధానాన్ని అమలు చేయనున్నట్లు సీపీ సజ్జనార్‌ సూచించారు. .

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 16, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:41 PM IST
రూ.1,090 కోట్లతో కేబీఆర్ వద్ద స్టీల్ ఫ్లైఓవర్లు: ఈ నెల 18 నుంచి వన్-వే అమల్లోకి.. సీపీ సజ్జనర్ కీలక సూచనలు!
Image Credit: Jubilee Hills Traffic Alert:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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