/Kcr Farm house: ఫామ్ హౌస్ వద్ద శుద్ది కార్యక్రమంపై అసెంబ్లీలో రచ్చ.. మరోసారి హీటెక్కిన తెలంగాణ రాజకీయాలు..!

Kcr farm house purification row in Telangana assembly session: తెలంగాణలో రాజకీయాలు చాలా హీట్ మీదున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు మూడో రోజుకు చేరుకున్నాయి. అయితే.. నిన్న కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ వద్ద కాంగ్రెస్ శ్రేణులు వెళ్లి డప్పు కొట్టి తమ నిరసనలు వ్యక్తం చేశారు. అయితే.. తాజాగా.. ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ వద్ద పసుపు నీళ్లను చల్లి శుద్ది చేయడం దుమారంగా మారింది. దీనిపై అసెంబ్లీలో చర్చ జరగాలని కాంగ్రెస్ నేతలు పట్టుబట్టారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ నేతలు మాత్రం మాజీ మంత్రులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డిలపై జరిగిన దాడులపై చర్చలు జరగాలని పట్టుబట్టారు .
నా ఫామ్ హౌస్ కి దళితులు వచ్చారు శుద్ధి చేయండి - కేసీఆర్?
కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ వద్దకు దళితులకు వచ్చినందుకు పసుపు నీళ్లతో శుద్ధి చేయించిన కేసీఆర్ https://t.co/YrY5JJoOKv pic.twitter.com/CW4eG3y2Of
— Telangana365 (@Telangana365) September 9, 2026
ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ నేతలు వెల్ వద్ద గట్టిగా నినాదాలు చేశారు. ఇక బీఆర్ఎస్ నేతలు శుద్ధి చేయడంపై మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ సభలో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దళితులు నిరసన తెలిపి వెళ్లిన స్థలాన్ని శుద్ధి చేయడం వెనుక బీఆర్ఎస్ నాయకుల తీవ్రమైన కులతత్వం బయటపడిందని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
బీఆర్ఎస్ మరోసారి దళితుల పట్ల తమకున్న వివక్షను ఈ విధంగా మరోసారి నిరూపించుకుందని మండిపడ్డారు. అదే విధంగా అసెంబ్లీ గేటు వద్ద మహిళా మాజీ మంత్రులపై అనుచిత ప్రవర్తనపై ప్రభుత్వం తక్షణమే బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తూ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ప్లకార్డులతో నినాదాలు చేశారు. ఇటీవల ప్రభుత్వం అసెంబ్లీ గేటు వద్ద తోపులాటకు చెందిన కొన్ని ఫోటొలను విడుదల చేసింది. దీనిపై కేటీఆర్ రియాక్ట్ అయ్యారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన వారు.. ఏఐ టెక్నాలజీతో తమ ఫొటోలను మార్ఫింగ్ చేసి వాడుతున్నారంటూ మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై సైబర్ క్రైమ్లో ఫిర్యాదు చేస్తామని తెలిపారు. మొత్తంగా అసెంబ్లీ సమావేశం మూడో రోజు బీఆర్ఎస్ శుద్ది కార్యక్రమంపై రచ్చ రాజుకుంది. దీంతో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ ఏకంగా 20 మంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను ఈ సెషన్ ముగిసే వరకు సస్పెండ్ చేశారు.
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