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Kcr Farm house: ఫామ్ హౌస్ వద్ద శుద్ది కార్యక్రమంపై అసెంబ్లీలో రచ్చ.. మరోసారి హీటెక్కిన తెలంగాణ రాజకీయాలు..!

Telanagana assembly session: అసెంబ్లీలో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీలకు చెందిన నేతల మధ్య ఫామ్ హౌస్ వద్ద జరిపిన శుధ్ది కార్యక్రమంపై వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది.  దీంతో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు స్పీకర్ వెల్ ముందు నినాదాలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 09, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:48 PM IST
Kcr Farm house: ఫామ్ హౌస్ వద్ద శుద్ది కార్యక్రమంపై అసెంబ్లీలో రచ్చ.. మరోసారి హీటెక్కిన తెలంగాణ రాజకీయాలు..!
Image Credit: kcr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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