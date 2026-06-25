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Hyderabad: పంచముఖ సంకటహర గణపతి రూపంలో ఖైరతాబాద్ గణపయ్య.. భక్తి శ్రద్దలతో కర్రపూజ..

Khairatabad ganesh idol karra pooja: ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ కర్రపూజను భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించారు.ఈ కార్యక్రమంకు ముఖ్య అతిధిగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్, ఎంపి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ తదితరులు హజరయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 25, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:48 PM IST
Hyderabad: పంచముఖ సంకటహర గణపతి రూపంలో ఖైరతాబాద్ గణపయ్య.. భక్తి శ్రద్దలతో కర్రపూజ..
Image Credit: Hyderabadnews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: పంచముఖ సంకటహర గణపతి రూపంలో ఖైరతాబాద్ గణపయ్య.. భక్తి శ్రద్దలతో కర్రపూజ..
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