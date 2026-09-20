/Khairatabad bada ganesh: ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ నిమజ్జనంకు మూహూర్తం ఫిక్స్.. ఎప్పుడంటే..?..

Khairatabad bada ganesh immersion date finalized: హైదరాబాద్ లో ఖైరతాబాద్ బడా గణేషుడ్ని దర్శించుకొవడానికి భక్తులు పొటెత్తారు. ఈ క్రమంలో నెక్లెస్ రోడ్ అంతా భక్తులతో కిట కిట లాడుతుంది. పోలీసులు, జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకున్నారు. ఎక్కడ కూడా భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా బారికెడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే.. హైదరాబాద్లోని ప్రసిద్ధ ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి నిమజ్జనం తేదీ ఖరారైంది.
ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 25న, శుక్రవారం రోజున గణనాథుడిని హుస్సేన్ సాగర్లో నిమజ్జనం చేయనున్నట్లు ఉత్సవ కమిటీ వెల్లడించింది. సెప్టెంబర్ 25న అనంత చతుర్దశి పర్వదినం రావడంతో, అదే రోజు నిమజ్జన కార్యక్రమం శోభయామనంగా నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఉత్సవ కమిటి వెల్లడించింది.
ఈ ఏడాది ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు "శ్రీ పంచముఖ సంకటహర మహా గణపతి"గా భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా 11 రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాలు, ఈసారి ఒక రోజు అదనంగా 12 రోజులు గణనాథుడిని భక్తులు కొలుచుకొనున్నారు.
అయితే.. పోలీసులు సైతం ట్యాంక్ బండ్ తో పాటు, నిమజ్జనం జరిగే ప్రదేశాల్లో పటిష్టమైన బందోబస్తును ఏర్పాట్లు చేయడంలో నిమగ్నమయ్యారు. ఇక హైదరాబాద్ లో గణపయ్య నిమజ్జనం తేదీ ఖరారు కావడంతో, భక్తులు, నగర వాసులు ఆనందంవ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రతి రోజు దాదాపు 5 లక్షల మంది క్యూలైన్ లలో వచ్చి గణపయ్యను దర్శించుకుంటున్నారని ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఆదివారం కావడంతో రద్దీ భారీగా పెరిగిపోయిందని, చిన్న పిల్లలు,పెద్దవయసుకల వారు జాగ్రత్తలు పాటించాలని కోరుతున్నారు.
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