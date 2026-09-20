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Khairatabad bada ganesh: ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ నిమజ్జనంకు మూహూర్తం ఫిక్స్.. ఎప్పుడంటే..?..

Hyderabad ganesh Immersion:  ఖైరతాబాద్ బడా గణేషుడిని దర్శించుకొవడానికి భారీగా భక్తులు తరలివస్తున్నారు. దీంతో ఖైరతాబాద్ చుట్టుపక్కల భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. మరోవైపు వినాయక నిమజ్జనంకు పోలీసులు పటిష్టమైన బందోబస్తు చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 20, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 05:50 PM IST
Khairatabad bada ganesh: ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ నిమజ్జనంకు మూహూర్తం ఫిక్స్.. ఎప్పుడంటే..?..
Image Credit: khairatbadbadaganeshimmersion

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Khairatabad bada ganesh: ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ నిమజ్జనంకు మూహూర్తం ఫిక్స్.. ఎప్పుడంటే..?..
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