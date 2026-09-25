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గంగమ్మ ఒడికి ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్..

Khairathabad Bada Ganesh Nimmajjan: ఎట్టకేలకు భాగ్య నగరంతో పాటు దేశ విదేశాల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు మెల్లగా కదులుతూ ట్యాంక్ బండ్ చేరుకున్నాడు.  అక్కడ క్రేన్ వద్ద ప్రత్యేక పూజల అనంతరం.. అక్కడ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన 5వ నెంబర్ క్రేన్‌తో బడా గణేష్‌ను గంగమ్మ ఒడిలోకి చేరుకున్నాడు. దీంతో వినాయక నిమజ్జనోత్సవంలో కీలక ఘట్టం పూర్తైయింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 25, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 12:50 PM IST
గంగమ్మ ఒడికి ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్..
Image Credit: Ganesh Nimmajjanam (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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గంగమ్మ ఒడికి ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్..
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