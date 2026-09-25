/గంగమ్మ ఒడికి ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్..

Khairathabad Bada Ganesh: ఆ నిరీక్షణకు తెరపడింది. 11 రోజుల పాటు కోట్లాది మంది భక్తుల పూజలందుకున్న మన ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి.. ఇప్పుడు భాగ్యనగర గుండె చప్పుడు వినాయక్ సాగర్ తీరంలో గంగమ్మ ఒడిలోకి చేరుకున్నాడు. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కీ జై.. అంటూ ట్యాంక్ బండ్ తీరం మారుమోగిపోతోంది. అశేష జనవాహిని మధ్య, వేలాది మంది భక్తుల జయజయధ్వానాల నడుమ మహాగణపతి శోభాయాత్ర చివరి ఘట్టం పూర్తైయింది.
తరలి వచ్చిన బొజ్జ గణపయ్యను చూసి భక్తుల కళ్లు ఆనంద భాష్పాలతో నిండిపోతున్నాయి. లంబోదరుడికి వీడ్కోలు పలకలేక పలకలేక..'మళ్లీ ఏడాదైనా త్వరగా రా తండ్రి' అని వేడుకుంటూ భక్తజన సందోహం మధ్య గంగమ్మ ఒడిలోకి వినాయకుడు చేరకున్నాడు. ట్యాంక్ బండ్ పరిసర ప్రాంతాలన్నీ భక్తుల కోలాహలంతో, డప్పు దరువులతో, తీన్మార్ డాన్సులతో మార్మోగిపోతున్నాయి. చుట్టూ వేలాది మంది పోలీసులు, సీసీ కెమెరాల నిఘా మధ్య ఈ అద్భుత ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది.
అంతకు ముందు ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్ నిమజ్జనానికి అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఖైరతాబాద్ పెద్ద వినాయకుడు ఊరేగింపు ఉదయం నుంచి ప్రారంభమైంది. ముందుగా సెన్సేషన్ థియేటర్, రాజ్దూత్ చౌరస్తా, టెలిఫోన్ భవన్, ఇక్బల్ మినార్, తెలంగాణ తల్లి చౌరస్తా మీదుగా, లుంబినీ పార్క్ పక్కన ఉన్న ఎన్టీఆర్ మార్గ్ మీదుగా శోభయాత్ర సాగి ట్యాంక్ బండ్కు చేరుకుంది. అంతుకు ముందు బడా గణేష్ నిమజ్జనానికి అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. 69 అడుగుల ఖైరతాబాద్ గణేష్ నిమజ్జనం కోసం లాంగ్ బూమ్ మెకానికల్ క్రేన్ను ఏర్పాటు చేశారు.
ఖైరతాబాద్ గణేశుని నిమజ్జన నేపథ్యంలో నగరంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమల్లో ఉన్నాయి. అంతకు ముందు బడా గణేశుడిని టస్కర్ వాహనంపైకి చేర్చి..విగ్రహం చుట్టూ వెల్డింగ్ పనులు చేపట్టారు. అనంతరం శోభాయాత్ర ప్రారంభమైంది. ఉదయం 6 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సిన శోభయాత్ర సాంకేతిక కారణాలతో కాస్త ఆలస్యమైంది.
69 అడుగుల విగ్రహం నిమజ్జనానికి ఎన్టీఆర్ మార్గ్ వద్ద భారీ క్రేన్లు ఏర్పాటు చేశారు. క్రేన్ నంబర్ 5 వద్ద ఖైరతాబాద్ వినాయకుడిని నిమజ్జనం చేయనున్నారు. లక్షలాది మంది భక్తుల కోలాహలం మధ్య గణేశ్ ఊరేగింపు సాగుతోంది. నిమజ్జనం కోసం పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. నిమజ్జనోత్సవంలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు అవకాశం లేకుండా నాలుగు కమిషనరేట్ల పోలీసులు అసాధారణ స్థాయిలో 45 వేల మందితో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. లక్షలాది మంది తరలివచ్చే హుస్సేన్సాగర్ పరిసరాల్లోనే వెయ్యి మంది పోలీసులు విధుల్లో పాల్గొన్నారు.