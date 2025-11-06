English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kind India: నిరుపేదల కోసం సరికొత్త దాతృత్వ సంస్థ ‘కైండ్ ఇండియా’..

Kind India: సమాజంలో నిరు పేదలు, అణగారిన వర్గాల కోసం పనిచేసే సంస్థలో మన దేశానికి చెందిన  కైండ్ ఇండియా ఒకటి. తాజాగా ఈ దాతృత్వ సంస్థ కేవలం రూ. 100 డినేషన్ తో ఎవరైనా దాతృత్వంలో భాగస్వాములయ్యేల కీలక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 6, 2025, 03:50 PM IST

Kind India: నిరుపేదల కోసం సరికొత్త దాతృత్వ సంస్థ ‘కైండ్ ఇండియా’..

Kind India:ఇక కైండ్ ఇండియా వేదిక ద్వారా అన్ని దాతృత్వ సంస్థలను ఒక ఫ్లాట్ ఫామ్ మీదికి తీసుకు రాబోతున్నారు. ఇది సమాజంలో అత్యంత పేదరికంలో మగ్గి చదువు సంధ్యలకు దూరమవుతున్న  వారిని చేరదేసి వారిని ఉన్నత విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్ది వారి కాళ్లపై వారు నిలబడేలా సహాయపడుతుంది. ఈ వేదికతో దేశ వ్యాప్తంగా దాతృత్వం చేయాలనుకునే వారికి ఇది వేదికగా  నిలవబోతుంది. తాజాగా Kind India సంస్థ తన నూతన ఆన్ లైన్ ఫ్లాట్ ఫామ్ ‘KindIndia.in’ను స్టార్ట్ చేసింది. 

ఈ ఫ్లాట్ ఫామ్ ద్వారా  మన దేశంలోని వెరిఫైడ్‌ ఎన్జీఓలను, దాతలను ఒకే చోటికి తీసుకురాబోతుంది. ప్రతి ఒక్కరు తమకు తోచినంత ఇతరులకు సహాయం చేయించడమే  కైండ్ ఇండియా దాతృత్వ సంస్థ స్పెషాలిటీ. ఈ ఛారిటీ సంస్థ ద్వారా తమ వంతు సాయం చేయాలనుకునే వారు రూ. 100 నుంచి మొదలు పెట్టి  తమకు తోచినంత సాయం చేయవచ్చు. కొంత మంది సాయం చేయాలని ఉన్నా.. ఎలా చేయాలనే దానిపై క్లారిటీ ఉండదు. అలాంటి వాళ్లకు కైండ్ ఇండియా మంచి వేదికగా నిలవబోతుంది.  ఈ ఛారిటీతో ముఖ్యంగా అనాథాశ్రమాలు, వృద్ధాశ్రమాలు, పాఠశాలలు, ఇతర నైపుణ్యాభివృద్ది కేంద్రాలతో పాటు దేవాలయాల నిర్వహణ వంటి వివిధ రంగాల్లో ఉన్న  ఎన్జీవోలు ఇందులో భాగస్వామ్యం కానున్నాయి. చిన్న మొత్తంతో మాములు ప్రజల్లో కూడా పేద సాదాలకు సాయం అందించడమే కైండ్ ఇండియా మెయిన్ మోటివి. 

ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో దాంట్లో ఉత్సాహం ఉంటుంది. మనలో  దాతృత్వం చేయడాన్ని ఈ సంస్థ ప్రోత్సహిస్తోంది.ఈ దాతృత్వ సంస్థ గురించి కైండ్ ఇండియా వాళ్లు మాట్లాడుతూ.. ఆన్ లైన్ షాపింగ్ పై చూపించే ఉత్సాహాం, ప్రేమ.. సమాజంలోని నిరుపేద వర్గాలపై చూపించడమే మా ఉద్దేశ్యం. ఎవరైనా తమ పుట్టినరోజున కానీ.. పండుగ రోజున కానీ..వివాహా వార్షికోత్సవం ఇలా సందర్బం ఏదైనా ఆ రోజున తమ వంతుగా  చిన్న సహాయం చేస్తే అది మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుందన్నారు. మీరు చేసే చిన్న సాయం ఎంతో మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతుందన్నారు. 

దాతృత్వం అంటే సాయం చేయడమే కాదు.. మన మనసులో ఉన్న భావాలను పంచుకోవడమే.  పరస్పరం సహాయం చేసుకోవడమే దీని ఉద్దేశ్యమన్నారు. దాతృత్వం సమాజంపై సానుకూల ప్రభావం చూపుతుందన్నారు. ఇక భారతీయ సమాజంలో దాతృత్వానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. శిబి,బలి,  నలుడు, కర్ణుడు వంటి వారు దాతృత్వానికి మారుపేరుగా నిలిచి చరిత్రలో నిలిచిపోయారు. వారు గాథలను ఇప్పటికీ మనం చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాము.  ఇపుడు మనందరిలో దాగుతున్న దాతృత్వాన్ని మేల్కోపే ఉద్ధేశ్యంతో చేసే ప్రయత్నమే కైండ్ ఇండియా లక్ష్యం.  

