/Konda Murali: కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలే ప్రసక్తి లేదు.. వివాదం వేళ కొండా మురళి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Konda murali meets with mallu Bhatti vikramarka: తెలంగాణ రాజకీయాలలో ప్రస్తుతం కొండా సురేఖ, కొండా సుష్మిత పటేల్ అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇటీవల పరకాలలో కొండా సుష్మిత సీఎం రేవంత్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. రేవూరీ ప్రకాశ్ రెడ్డిని అభ్యర్థిగా ప్రకటించడంపై సీరియస్ అయ్యారు. అంతే కాకుండా సీఎం రేవంత్ నా టార్గెట్ అన్నారు. సీఎం రేవంత్, ఆయన సోదరులు తెలంగాణను దోచుకుంటున్నారని, డబ్బులు ఇచ్చి పదవులు అనుభవిస్తున్నారని అన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో కొండా సుష్మిత వివాదంపై రచ్చపై కాంగ్రెస్ పీసీసీ డిసిప్లిపరీ కమిటీ కొండా సురేఖకు నోటీసులు ఇచ్చింది. తన కూతురు చేసిన వ్యాఖ్యలకు తనకేం సంబంధమని మంత్రి కొండా సురేఖ తెల్చి చెప్పారు. ఇక దీనిపై పీసీసీ సైతం సీరియస్ అయ్యింది. కొండా సుష్మిత గీత దాటి మాట్లాడారని పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సీరియస్ అయ్యారు. పీసీసీ డిసిప్లినరీ కమిటీకి సైతం ఇదే విధంగా నివేదిక ఇచ్చారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం డిసిప్లీనరి కమిటీ ఈ వివాదం చూసుకుంటుందన్నారు. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్న పార్టీనేతలు, కార్యకర్తలు పాటించాలన్నారు.
ఇక తాజాగా.. ఈ వివాదం కొనసాగుతున్న వేళ.. డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్కతో కొండా మురళి భేటీ అయ్యారు. కొండా సుష్మిత వ్యాఖ్యలు ఆమె వ్యక్తిగతమన్నారు. సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ అంటే తమకు ఎంతో అపారమైన గౌరవం ఉందన్నారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీని వేడే ప్రసక్తిలేదని స్పష్టం చేశారు. నా బిడ్డ స్వతంత్రంగా మాట్లాడే హక్కు ఉందన్నారు. బీఆర్ఎస్ నుంచి కవిత బయటకు రాలేదా అంటూ కొండా మురళి మాట్లాడారు. పీసీసీ డిసిప్లీనరి కమిటీ నిర్ణయం వెలువడే వరకు ఏమి మాట్లాడనని కొండా మురళి చెప్పుకొచ్చారు.
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