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Konda Murali: కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలే ప్రసక్తి లేదు.. వివాదం వేళ కొండా మురళి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Konda murali on konda sushmita row: సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ లపై తమకు పూర్తి విశ్వాసం ఉందన్నారు. అంతకు ముందు ప్రజాభవన్ లో డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టివిక్రమార్కతో సైతం భేటీ అయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 26, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:12 PM IST
Konda Murali: కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలే ప్రసక్తి లేదు.. వివాదం వేళ కొండా మురళి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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