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Konda Surekha: నా బర్తరఫ్ ను ఖండిస్తున్నా.!. కాంగ్రెస్ హైకమాండ్‌పై కొండా సురేఖ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..!

Konda Surekha dismissal row: నా కూతురు వాఖ్యలకు నన్ను బాధ్యురాలిని ఎలా చేస్తారని కొండా సురేఖ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అంతే కాకుండా.. అరవింద్ బీజేపీలో ఉంటే.. సంజయ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో లేరా అంటూ ప్రశ్నలు సంధించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 03, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:43 PM IST
Konda Surekha: నా బర్తరఫ్ ను ఖండిస్తున్నా.!. కాంగ్రెస్ హైకమాండ్‌పై కొండా సురేఖ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..!
Image Credit: kondasurekha(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Konda Surekha: నా బర్తరఫ్ ను ఖండిస్తున్నా.. కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పై కొండా సురేఖ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
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