Konda Surekha first reaction over her Dismissal row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొండా సురేఖ అంశం హట్ టాపిక్ గా మారింది. కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని కొండా సురేఖకు ఆదేశించారు. కానీ ఆమె ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకొక పొవడంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొండా సురేఖను మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని తెలంగాణ గవర్నర్ కు లేఖను రాశారు. దీనికి తెలంగాణ గవర్నర్ ఆమోదం తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో తనను బర్తరఫ్ చేయడంపై కొండా సురేఖ చాలా సీరియస్ గా స్పందించారు. ఈ నేపథ్యంలో కొండా సురేఖ మాట్లాడుతూ.. నా వివరణ తీసుకోకుండా భర్తరఫ్ ఎలా చేస్తారని ఫైర్ అయ్యారు.
అసలు తన బర్తరఫ్ చెల్లదని మాట్లాడారు. నా కూతురు వాఖ్యలకు నన్ను బాధ్యురాలిని ఎలా చేస్తారని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పై ప్రశ్నలు సంధించారు. నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ బీజేపీ లో ఉంటే.. ఆయన సోదరుడు సంజయ్ కాంగ్రెస్ లొ లేరా అంటూ పేర్కొన్నారు. పదేళ్లు గా నా కూతురు టిక్కెట్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తుందని అన్నారు. స్టేషన్ ఘన్ పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి తన కూతురు ను ఎంపిక చేసుకోలేదా.. సుస్మిత టికెట్ అడిగితే తప్పేంటని ప్రశ్నలు వేశారు.
నా విషయంలో కూతురు చేసిన వ్యాఖ్యలకు నాకేం సంబంధమన్నారు. నా మీదఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అవినీతి ఆరోపణలు కూడా లేవన్నారు. అంతే కాకుండా.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. వరంగల్ పర్యటనలో కొండా మురళీ కి జిల్లా బాధ్యత ఇస్తా అన్నారని విషయంను చెప్పారు.
11 సీట్లు గెలిపించానని.. అనేక సార్లు కొండా మురళికి పదవి సంగతి ఏంటని అడిగితే సీఎం దాట వేశారని చెప్పారు. MLA లు అంతా వ్యతిరేకంగా ఉన్నారని, వారి సంతకాలు తీసుకుని రండి పదవి ఇస్తానని చెప్పినట్లు కొండా సురేఖ మాట్లాడారు. తాను ఒక బీసీమహిళనని తనను తప్పించడం కాంగ్రెస్ పార్టీకే తీరని నష్టమని కొండా సురేఖ తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
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