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Konda Surekha Janasena: జనసేనలోకి మంత్రి కొండా సురేఖ కుటుంబం..రాజాసింగ్ త్వరలోనే చేరిక! జనసేన ఇన్‌ఛార్జ్ కీలక ప్రకటన!

Konda Surekha Rajasingh Janasena: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కాంగ్రెస్ మంత్రి కొండా సురేఖ చుట్టూ వివాదం నడుస్తున్న వేళ ఆమె తన కుమార్తెతో కలిసి జనసేన పార్టీలో చేరబోతున్నారనే ప్రచారం జోరందుకుంది. దీనిపై జనసేన తెలంగాణ ఇన్‌చార్జ్ శంకర్ గౌడ్ స్పందిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొండా కుటుంబంతో పాటు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ కూడా జనసేనాని పవన్ కల్యాణ్‌తో కలిసి పనిచేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని ఆయన వెల్లడించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 27, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:46 AM IST
Konda Surekha Janasena: జనసేనలోకి మంత్రి కొండా సురేఖ కుటుంబం..రాజాసింగ్ త్వరలోనే చేరిక! జనసేన ఇన్‌ఛార్జ్ కీలక ప్రకటన!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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