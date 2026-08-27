Konda Surekha Rajasingh Janasena: ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మంత్రి కొండా సురేఖ వ్యవహారం ఉత్కంఠ రేపుతోంది. క్రమశిక్షణా సంఘం ఆమెపై వేటు వేయాలని సిఫారసు చేయడంతో చర్యలు ఖాయమని భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, సురేఖ కుమార్తె సుస్మిత జనసేనలో చేరతారని, ఆ తర్వాత సురేఖ సైతం అదే బాటలో పయనిస్తారని ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే, కొండా మురళి తాజాగా డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కను కలిసి తాము కాంగ్రెస్ వీడటం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఏదేమైనా, పార్టీ హైకమాండ్ తీసుకోబోయే తుది నిర్ణయం తర్వాతే సురేఖ తన భవిష్యత్ కార్యాచరణను ప్రకటించనున్నారు.
సాదరంగా ఆహ్వానిస్తామన్న జనసేన..
కొండా సురేఖ కుటుంబం జనసేనలోకి వస్తే వారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తామని పార్టీ తెలంగాణ ఇన్చార్జ్ శంకర్ గౌడ్ స్పష్టం చేశారు. సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఉన్న కొండా కుటుంబం పార్టీలో చేరితే వరంగల్ ప్రాంతంలో జనసేన మరింత బలోపేతం అవుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
జనసేనతో పనిచేసేందుకు రాజాసింగ్ సిద్ధం..
మరోవైపు, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ కూడా జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్తో కలిసి పనిచేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని శంకర్ గౌడ్ వెల్లడించారు. గతంలో ప్రజారాజ్యం పార్టీలో పనిచేసిన ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యేలతో పాటు, పలువురు యువత, మేధావులు కూడా తమతో సంప్రదింపుల్లో ఉన్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
గ్రేటర్ ఎన్నికలపై ధీమా..
త్వరలో జరిగే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (GHMC) ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ తన సత్తా ఏంటో చూపిస్తుందని శంకర్ గౌడ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కొండా సురేఖ తీసుకునే నిర్ణయం, తాజా రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాజకీయం ఇప్పుడు కొత్త మలుపు తిరుగుతోంది.
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