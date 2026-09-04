/Konda Surekha: అవన్ని ఫెక్.. నమ్మోద్దు.. సోషల్ మీడియా పోస్ట్ లపై మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ కీలక ప్రకటన..

Konda Surekha sensational post on social media: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ అంశంపై రచ్చ ఇంకా కొనసాగుతుంది. ఒకవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపైన విరుచుకు పడుతూనే మాజీ మంత్రి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా తనపై సీఎం రేవంత్ , ఆయన సోదరులుతనపై పగను పెంచుకున్నారని అన్నారు. తనను మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించాలని సీఎం రేవంత్ కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ను బ్లాక్ మెయిల్ చేశాడని ఎద్దేవా చేశారు. ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతానని చెప్పారు. తన నియోజక వర్గం ప్రజల కోసం పనిచేస్తానని అన్నారు. అసెంబ్లీకి కూడా వెళ్తానని అన్నారు. ఇదే క్రమంలో.. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ పై ప్రశంసలు కురిపించారు.
గతంలో ఆయన తమతో చాలా హుందాగా వ్యవహరించేవారన్నారు. అడగ్గానే తనకు ఎమ్మెల్సీ పదవి కూడా ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. తమను చాలా ఆప్యాయంగా గౌరవించేవారని మాట్లాడారు. మరోవైపు బీజేపీ నేతలు సైతం కొండా సురేఖ పార్టీలో చేరడంపై రియాక్ట్ అయ్యారు. అది పార్టీ అధిష్టానం చూసుకుుంటుదన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొండా సురేఖకు అనేక పార్టీల నుంచి చేరాలని కూడా ఆహ్వానం కూడా వచ్చినట్లు తెలుస్తొంది. ఈ నేపథ్యంలో కొండా సురేఖ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆసక్తికర పోస్ట్ పెట్టారు.
" ఇక నిరీక్షణ ముగిసింది.. త్వరలో కీలక నిర్ణయాన్ని ప్రకటిస్తా" అని ఆమె పెట్టిన పోస్ట్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో కొండా సురేఖ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారనే దానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. మరోవైపు తన తల్లిని మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించడంపై కొండా సురేఖ కుమార్తె సుష్మిత ఫైర్ అయ్యారు. తాను సీఎం రేవంత్ గురించి మాట్లాడానని, కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి కాదన్నారు. తీవ్రంగా స్పందించారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి దమ్ముంటే తన తల్లిపై పోటీ చేసి గెలవాలని సవాల్ విసిరారు. తాను రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబ అవినీతి గురించి వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడానని, అంతమాత్రానికే తన తల్లిపై వేటు వేయడం సరికాదని సుస్మిత అన్నారు. తన వ్యాఖ్యలకు, పార్టీకి ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఇదే సమయంలో సురేఖ భర్త కొండా మురళి మీసాలు మెలివేయడం కూడా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీంతో.. కొండా ఫ్యామిలీ 'ప్లాన్ బీ' ఏమై ఉంటుందనే దానిపై తెలంగాణ రాజకీయాల్లో నరాలు తెగె ఉత్కంఠ నెలకొంది.
సోషల్ మీడియా పోస్ట్ పై కొండా సురేఖ క్లారిటీ..
తన పేరుతో సోషల్ మీడియాలో ప్రసారం అవుతున్న పోస్టులు, వార్తలపై కొన్ని ఫెక్ ప్రచాారాలు జరుగుతున్నాయని కొండా సురేఖ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఎలాంటి పోస్టులు, ప్రకటనలు చేసిన తన అధికారిక ఖాతాల నుంచి ప్రకటిస్తామని కొండా సురేఖ వెల్లడించారు. ఈ నేేపథ్యంలో నిరీక్షణ ముగిసింది.. త్వరలో కీలక నిర్ణయం ప్రకటిస్తా..!. అన్న పోస్ట్ అంతా ఫెక్ అని కొండా సురేఖ కొట్టిపారేశారు.
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