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Konda Surekha: అవన్ని ఫెక్.. నమ్మోద్దు.. సోషల్ మీడియా పోస్ట్ లపై మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ కీలక ప్రకటన..

konda surekha social media post: తెలంగాణ క్యాబినెట్ నుంచి బర్తరఫ్ చేసిన తర్వాత కొండా సురేఖ సీఎం రేవంత్ పై మరింత విరుచుకుపడ్డారు. నిన్న మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మరీ పదునైన విమర్శలు గుప్పించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 04, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:16 PM IST
Konda Surekha: అవన్ని ఫెక్.. నమ్మోద్దు.. సోషల్ మీడియా పోస్ట్ లపై మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ కీలక ప్రకటన..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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