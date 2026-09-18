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KTR: మాకు వెయ్యి కోట్లిస్తే మా ఆస్తులన్నీ ఇచ్చేస్తాం.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

ktr fires on cm revanth reddy govt: గత మూడు సంవత్సరాలలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు వరకు వాళ్ళ టార్గెట్ అంతా ప్రతిపక్షాన్ని టార్గెట్ చేయడమే అంటూ కేటీఆర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిన్న మొన్న పేపర్లు చూస్తే నవ్వొస్తుందని, లక్ష కోట్ల భూములు కొల్లగొట్టారని రేవంత్ రెడ్డి చెప్తుండటం చాలా విడ్డూరమన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 18, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 12:43 PM IST
KTR: మాకు వెయ్యి కోట్లిస్తే మా ఆస్తులన్నీ ఇచ్చేస్తాం.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: ktr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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