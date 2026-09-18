/KTR: మాకు వెయ్యి కోట్లిస్తే మా ఆస్తులన్నీ ఇచ్చేస్తాం.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Ktr fires on cm revanth reddy over land scam allegations: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం 22ఏ అంశం రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ముఖ్యంగా అన్ని పార్టీలు ఈ అంశంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఇరుకున పెట్టాయి. దీనిపై ప్రభుత్వం కూడా తనదైన శైలీలో అపోసిషన్ పార్టీల ఆరోపణలను తిప్పికొట్టింది. ఏకంగా తన భూములు సైతం నిషేధిత జాబితాలో ఉంచారని సీఎం రేవంత్ అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు. అయితే.. ఈ వివాదంపై ప్రభుత్వం ముగ్గురు సభ్యులతో హైపవర్ కమిటిని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ క్రమంలో 22 ఏ అంశంతో పాటు, కేసీఆర్ కుటుంబం లక్ష కోట్ల భూములు కొల్లగొట్టారని రేవంత్ ఆరోపణలపై కేటీఆర్ తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
కేసీఆర్ ను బీఆర్ఎస్ పార్టీలోని నాయకత్వాన్ని ఇబ్బందులు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ కాంగ్రెస్ హరాస్ చేస్తోందని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మేనిఫెస్టో ఎట్లా అమలు చేయాలి..?.. ఇచ్చిన హామీలు ఏ విధంగా అమలు చేయాలని దానిపై టార్గెట్ పెట్టుకోవాలన్నారు. రైతులకు ఇచ్చిన హామీ రెండు లక్షల రుణమాఫీ, 15వేల రైతు భరోసా, రైతులకు బోనస్ ఇస్తామని చెప్పి బోగస్ మాటలు చెప్పి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మోసం చేసిందన్నారు.
విద్యార్థులకు ఇవ్వాల్సినటువంటి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు కూడా ఇవ్వలేని దుస్థితిలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉందన్నారు. కరెంటు కావాలని రైతులు సబ్ స్టేషన్ల ముందు ధర్నాలు చేస్తున్నారని, నిన్న మొన్న పేపర్లు చూస్తే నవ్వొస్తుందని, లక్ష కోట్ల భూములు కొల్లగొట్టారని రేవంత్ రెడ్డి చెప్తున్నారని సెటైర్లు వేశారు.
లక్ష కోట్లు అంటున్న రేవంత్ రెడ్డికి ఒక మాట చెప్తున్న 1000 కోట్లు మాకు ఇవ్వు అని.. మిగతాది రైతులకు ఇవ్వాల్సిన హామీలు రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చొచ్చన్నారు. మహిళలకు ఇస్తామన్న తులం బంగారం ఇవ్వాలన్నారు. లక్ష కోట్లని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై విష ప్రచారం చేశారని, కేసీఆర్ పైన ఆయన కుటుంబం పైన రేవంత్ రెడ్డి విషం చిమ్మడమే పనిగా పెట్టుకున్నాడన్నారు.
ఫార్ములా ఈ రేస్ హైదరాబాద్కు రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తెచ్చే విషయంలో, ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు ఆకర్షించే ప్రయత్నమే ఫార్ములా ఈ రేస్ ను నిర్వహించామన్నారు. ఫార్ములా ఈ రేస్ కేసులో రెండుసార్లు కోర్టుకు నేను హాజరయ్యానని, కోర్టుకు నేను సహకరిస్తాను ఎన్నిసార్లు పిలిచినా వచ్చి విచారణకు హాజరవుతానని కేటీఆర్ తెల్చి చెప్పారు.
భూములను 22Aలో పెట్టి 30 శాతం కమీషన్ తీసుకుంటూ రేవంత్ రెడ్డి ఆడుతున్న నాటకాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారన్నారు. అందుకే దాని నుండి ప్రజల దృష్టి మరల్చడానికి ఇలాంటి చిల్లర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నావని ఎద్దేవా చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి తనకు బాకా ఊదే అనుకూల మీడియాతో కేసీఆర్ కుటుంబం లక్ష కోట్ల ఆస్తులు కొల్లగొట్టారని చెప్పి రాయించాడని,
వేయి కోట్లు ఇచ్చి ఆ లక్ష కోట్ల ఆస్తులన్నీ తీసుకోవాలని, మిగిలిన 99 వేల కోట్లతో ప్రజలకు చేస్తానన్న హామీలు అమలు చేయాలని కోరారు.
నిన్న మొన్న తమిళనాడు సీఎం విజయ్ ఒక మోటార్ రేసింగ్ ఈవెంట్ కోసం లండన్ దాకా పోయి పెట్టుబడులు వచ్చేందుకు కృషి చేశాడన్నారు. అదే ప్రయత్నం మేము చేసి ఫార్ములా ఈ తీసుకొస్తే మా మీద కేసులు పెట్టి ఇబ్బందులు పెడుతున్నారన్నారు.
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