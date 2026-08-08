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Ktr: కేసీఆర్ చేసిన యాగాలు ఎవరు చేయలేదు.!. మీడియా చిట్ చాట్‌లో కేటీఆర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Ktr praises kcr: గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో తమ నాయకుడు, మాజీ సీఎం కేసీఆర్ అనేక యాగాలు చేశారని కేటీఆర్ చిట్ చాట్ లో వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా హరీష్ రావు కర్ణాటకకు వెళ్తే రాద్దాంతం చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 08, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:46 PM IST
Ktr: కేసీఆర్ చేసిన యాగాలు ఎవరు చేయలేదు.!. మీడియా చిట్ చాట్‌లో కేటీఆర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: kcr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ktr: కేసీఆర్ చేసిన యాగాలు ఎవరు చేయలేదు.!. మీడియా చిట్ చాట్‌లో కేటీఆర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
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