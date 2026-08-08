Ktr fires on cm revanth reddy on farmers and govt jobs row: తెలంగాణ రాజకీయలు ప్రస్తుతం రైతులు, నిరుద్యోగుల అంశం చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కర్ణాటకకు వెళ్లడంపై కూడా తీవ్ర దుమారం రాజుకుంది. దీనిపై కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ వ్యవసాయం రంగంపై సీఎం రేవంత్ కు చిత్త శుధ్దిలేదని విమర్శలు గుప్పించారు. అంతే కాకుండా.. రేవంత్ రెడ్డి కి భూమి అంటే రియల్ ఎస్టేట్ మాత్రమే గుర్తుకు వస్తుందన్నారు.
పాలమూరు బిడ్డ అని చెప్పే ముఖ్యమంత్రి నీళ్లపై ఎందుకు సోయి లేదని విమర్శలు గుప్పించారు. శుద్ర పూజలు అని హరీష్ రావుగారిపై సిగ్గు మాలిన ఆరోపణలు చేస్తున్నారన్నారు. మా నాయకులు హరీష్ రావు గుడికి పోతే తప్పేంటని విమర్శించారు. నీళ్ళు ఇవ్వకుండా రైతులను ఇబ్బంది పెట్టే సంస్కృతి మాది కాదన్నారు. 24 గంటల కరెంట్ ఎక్కడ ఉందని, హైదరాబాద్ లో కరెంట్ సరిగ్గా ఉండడం లేదన్నారు.
తెలంగాణ నీటి హక్కులను ఎవరు కొల్లగొట్టిన బీ ఆర్ ఎస్ పోరాటం చేస్తుందన్నారు. ఆదిత్యనాథ్ దాస్ ను తొలగించాలనీ మా డిమాండ్ అని పేర్కొన్నారు. మీటింగ్ కి అటెండ్ అయితే ఏం చెబుతారని విమర్శలు గుప్పించారు. తెలంగాణ పోలీసులపై నమ్మకం లేదని హైకోర్టు అంటుందని, అధికారులను మార్చలేదు అంటే న్యాయ వ్యవస్థ పై ముఖ్యమంత్రి ఉన్న గౌరవం ఏపాటిదో అర్ధం అవుతుందన్నారు. గతంలో సీఎంగా ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ సైతం అనేక యాగాలు చేశారని గుర్తు చేశారు. మానవ ప్రయత్నానికి దైవంతోడైతే మరిన్ని మంచి ఫలితాలు వస్తాయన్నారు.
అసలు..హైద్రాబాద్ లో ఒక పేద వాడికి ఇల్లు ఇచ్చారా..?.. మా ప్రభుత్వం లక్ష ఇండ్లు కట్టించిందన్నారు. కొంత మందికి డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇచ్చామని, మరికొంత మందికి ఇళ్ల పట్టాలిచ్చామని కేటీఆర్ చిట్ చాట్ లో చెప్పుకొచ్చారు. తొందరలో 100 ఎకరాల ప్రైవేట్ స్థలం లో ముఖ్యమంత్రి , పొంగులేటి దూరిన భూమి ను బయట పెడతామని కేటీఆర్ మరో బాంబు పేల్చారు.
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