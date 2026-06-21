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KT Rama Rao: ఒక్క ఏడాది ఓపిక పట్టండి... మళ్లీ రాబోయేది కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం: కేటీఆర్‌

BRS Party Meeting: ఒక్క సంవత్సరం ఓపిక పట్టండి... మళ్లీ రాబోయేది కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. అభివృద్ధి పేరుతో తెలంగాణలో లూటీలు జరుగుతున్నాయని.. కానీ హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక్క ఇటుక కూడా పేర్చలేదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గుర్తుచేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 21, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:42 PM IST
KT Rama Rao: ఒక్క ఏడాది ఓపిక పట్టండి... మళ్లీ రాబోయేది కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం: కేటీఆర్‌
Image Credit: KTR Speech

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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