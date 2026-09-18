Ktr responds on Mla Danam Nagender Disqualification row: తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ నుంచి గెలుపొందిన 10 ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడంపై బీఆర్ఎస్ సీరియస్ గా తీసుకుంది. వీరిపై అనర్హత విధించాలని స్పీకర్ తో పాటు, తెలంగాణ హైకోర్టులో కూడా పిటిషన్ లను దాఖలు చేసింది. ఈ క్రమంలో అసెంబ్లీలో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ మాత్రం అనర్హత ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ లో చేరినట్లు బలమైన ఆధారాలు కన్పించడంలేదన్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. తెలంగాణ హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన పిటిషన్ పై ధర్మాసనం విచారించింది.
ఈ క్రమంలో పార్టీ ఫిరాయింపుల కేసులో ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్పై అనర్హత వేటు వేసింది. 2024 ఏప్రిల్ 23 నుంచి అనర్హుడిగా ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో.. 2024లో దానం కాంగ్రెస్ ఎంపీగా పోటీ చేయడాన్ని హైకోర్టు తీవ్రంగా పరిగణించింది. దీనిపై స్పీకర్ తీర్పును కొట్టివేసి, పార్టీ ఫిరాయింపుల నిరోధక చట్టం కింద ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్పై అనర్హత వేటువేసింది.
స్పీకర్ నిర్ణయంపై సవాలు చేస్తూ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్రెడ్డి, బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి వేర్వేరుగా హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. హైకోర్టు తాాజా ఉత్తర్వులపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సంచలన ట్విట్ చేశారు.
కేటీఆర్ ఏమన్నారంటే..?.
ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ పై తెలంగాణ హైకోర్టు అనర్హత వేటు వేయడంపై కేటీఆర్ .. సత్యమేవ జయతే.. అని ట్విట్ చేశారు. పార్టీ ఫిరాయింపులకు పాల్పడిన మిగతా ఎమ్మెల్యేలకు కూడా ఇదే గతి పడుతుందని జోస్యం చెప్పారు. ఇక ఇది బీఆర్ఎస్ సాధించిన నైతిక విజయమన్నారు.
అమ్ముడు పోతే.. అనర్హత తప్పదని గతంలోనే తాము చెప్పినట్లు పాడి కౌశిక్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు చేశారు. హైకోర్టు తీర్పు కాంగ్రెస్ కు గట్టి ఎదురు దెబ్బలాంటి దన్నారు. మిగత వారిపై అనర్హత పడే వరకు తమ పోరాటం ఆపమని పాడి కౌశిక్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
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