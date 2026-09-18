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KTR On Danam Nagender row: సత్యమేవ జయతే!!.. దానం నాగేందర్‌పై హైకోర్టు అనర్హత తీర్పుపై కేటీఆర్ సంచలన ట్విట్..

Mla Danam Nagender Disqualification row: ఖైరతాబాద్‌ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్‌పై  తెలంగాణ హైకోర్టు అనర్హత వేటు వేసింది. అంతే కాకుండా.. 2024 ఏప్రిల్‌ 23 నుంచి అనర్హుడిగా ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో కోర్టు ఆదేశాలపై కేటీఆర్ సంచలన ట్విట్ చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 18, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 05:06 PM IST
KTR On Danam Nagender row: సత్యమేవ జయతే!!.. దానం నాగేందర్‌పై హైకోర్టు అనర్హత తీర్పుపై కేటీఆర్ సంచలన ట్విట్..
Image Credit: ktr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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KTR On Danam Nagender row: సత్యమేవ జయతే!!.. దానం నాగేందర్ అనర్హత తీర్పుపై కేటీఆర్ సంచలన ట్విట్..
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