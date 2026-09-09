ktr sensational comments on after meeting with telangana governor: తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నేతల మధ్య మాటలయుద్దం నడుస్తొంది. ఇటీవల అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో తొలి రోజు బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీత ల గారిపై పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించడంపై బీఆర్ఎస్ సీరియస్ అయ్యింది. దీనిపై ఇప్పటికే అసెంబ్లీలో రచ్చ రాజుకుంది. తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు తెలంగాణ గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ను కలిసి పోలీసుల దమన కాండపై, కాంగ్రెస్ తీరుపై ఫిర్యాదు చేశారు. ఏవిధంగా సభలో లేనివారిని సస్పెండ్ చేస్తారని కేటీఆర్ స్పీకర్ తీరును కూడా గవర్నర్ కు వివరించారు.
నల్ల టీ షర్టులు వేసుకొని నిరసన తెలిపినందుకు ఎమ్మెల్యేలమని కూడా చూడకుండా పోలీసులు మా మీద ఎలా దాడి చేశారో గవర్నర్ గారికి దృశ్యాలు చూపించాము
మా మహిళా నాయకురాళ్ల చీర లాగి దుశ్శాసన పర్వానికి పోలీసులు ఎలా తెరలేపారో గవర్నర్ గారికి ఆధారాలతో సహా చూపించాము
మా మీద దాడి చేసి మా పైనే కేసులు… https://t.co/2LplAMEtjE pic.twitter.com/FbqGumZjk9
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 9, 2026
ఆ తర్వాత బైటకు వచ్చి కేటీఆర్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ 1000 రోజుల విఫల పాలనలో ప్రజలకు అన్యాయమే జరిగిందని నల్ల టీ-షర్టులు ధరించి నిరసన తెలుపుతుంటే.. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలపై పోలీసులను అడ్డుపెట్టుకొని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరుపై గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ఫిర్యాదు చేశామని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. అసెంబ్లీ ముందు మహిళా ఎమ్మెల్యేలపై పోలీసులు చేసిన దాడిపై గవర్నర్కు ఫిర్యాదు చేసిన కేటీఆర్, హరీష్ రావు, ఇతర బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలున్నారు.
నల్ల టీ షర్టులు వేసుకొని నిరసన తెలిపినందుకు ఎమ్మెల్యేలమని కూడా చూడకుండా పోలీసులు మా మీద ఎలా దాడి చేశారో గవర్నర్ గారికి దృశ్యాలు చూపించామని కేటీఆర్ తెలిపారు. మా మహిళా నాయకురాళ్ల చీర లాగి దుశ్శాసన పర్వానికి పోలీసులు ఎలా తెరలేపారో గవర్నర్ గారికి ఆధారాలతో సహా చూపించామన్నారు. మా మీద దాడి చేసి మా పైనే కేసులు పెట్టారనే విషయం గవర్నర్ గారికి తెలిపినట్లు మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. మా మహిళా నాయకురాళ్ల మీద జరిగిన దాడి గురించి కమిషనర్ గారికి ఫిర్యాదు చేస్తే ఇప్పటి వరకు కేసు నమోదు చేయలేదని చెప్పారు.
చివరికి కేసీఆర్ గారి చావు కోరుతూ.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు కుంభం అనిల్ రెడ్డి, బీర్ల ఐలయ్య, వేముల వీరేశం, మాజీ ఎమ్మెల్యే నర్సా రెడ్డి దాడికి పాల్పడిన విషయంపై కూడా ఫిర్యాదు చేశామన్నారు. స్వయంగా పోలీసులే కేసీఆర్ ఇంటి మీదకి కాంగ్రెస్ గుండాలను ఉసిగొలిపారని చెప్పారు. ఇక తమ మీద తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విడుదల చేసినవన్నీ AI ఫోటోలని, దీని మీద సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తామని, వాళ్లు చర్యలు తీసుకోకపోతే, న్యాయపరంగా ముందుకు పోతామని కేటీఆర్ కీలక ప్రకటన చేశారు.
ప్రజల తరపున ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం మేము చేసిన తప్పా?.. 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తామన్న హామీలు 1000 రోజులైనా చేయలేదని ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయడం కూడా తప్పాఅంటూ ఫైర్ అయ్యారు. దీని మీద చర్చించడానికి అసెంబ్లీకి వెళ్తే పోలీసులు గేట్ దగ్గర ఆపేసి మా మీద దాడి చేశారని, మా మహిళా ఎమ్మెల్యేల పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించారన్నారు. దీని మీద అన్నీ ఆధారాలతో గవర్నర్ గారికి ఫిర్యాదు చేశామని.. ఆయన చీఫ్ సెక్రటరీని, డీజీపీని పిలిచి విచారణ జరిపిస్తానని అన్నారని తెలిపారు.
ఇక్కడ న్యాయం జరగకపోతే ఢిల్లీలో హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్కు, వుమెన్ కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేస్తామని కేటీఆర్ తెల్చి చెప్పారు. అలానే కేసీఆర్ ఇంటిపై కాంగ్రెస్ గుండాలు దాడి చేయడానికి వెళ్తే పోలీసులు దగ్గరుండి రెడ్ కార్పెట్ పరిచి తీసుకెళ్లిన ఘటనపై కూడా గవర్నర్కు ఫిర్యాదు చేశామని కేటీఆర్ చెప్పుకొచ్చారు.
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