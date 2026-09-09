Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /KTR: పోలీసుల దుశ్శాసన పర్వాన్ని వీడియోలతో సహా చూపించాం.!. గవర్నర్‌తో భేటీ తర్వాత కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

KTR: పోలీసుల దుశ్శాసన పర్వాన్ని వీడియోలతో సహా చూపించాం.!. గవర్నర్‌తో భేటీ తర్వాత కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Brs leaders meet with Telangana governor: కాంగ్రెస్ 1000 రోజుల విఫల పాలనలో ప్రజలకు అన్యాయమే జరిగిందని నల్ల టీ-షర్టులు ధరించి నిరసన తెలుపుతుంటే, పోలీసులు తమను ఈడ్చిపడేశారని కేటీఆర్ మరోసారి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 09, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:17 PM IST
KTR: పోలీసుల దుశ్శాసన పర్వాన్ని వీడియోలతో సహా చూపించాం.!. గవర్నర్‌తో భేటీ తర్వాత కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: ktrfiresoncmrevanth

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ktr: పోలీసుల దుశ్శాసన పర్వాన్ని దృశ్యాలతో సహా చూపించాం.. గవర్నర్ తో భేటీ తర్వాత కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
2
3
4
5